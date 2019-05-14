После исчезновения двух школьниц в Челябинской области возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения двух школьниц в поселке Бродокалмак. Девочек 12 и 13 лет ищут уже вторые сутки. Волонтеры и силовики прочесывают леса и берега водоемов неподалеку от поселка. В Следственном комитете не исключают криминал.

Напомним, две подруги пропали без вести 13 мая. Днем они ушли гулять, но домой так и не вернулись. На связь ни разу не вышли. Весь Бродокалмак стоит на ушах. В поселок стягиваются волонтеры для поисков со всей области.

Катя (слева) и Лера пропали без вести 13 мая. Фото: соцсети.

— Сотрудники правоохранительных органов проводят подворовой обход, обследуют водоемы и лес, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

Известно, что обе девочки из благополучных семей.

ПРИМЕТЫ

Лера Малых

13 лет, рост 140 см, худощавая, темные волосы. Была одета в красную клетчатую рубаку, белую кофту, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

Катя Евдокимова

12 лет, рост 136 см, худощавая, русые волосы, карие глаза. Была одета в белую футболку, синие джинсы, сине-красные кроссовки.

ВАЖНО

Если вы знаете что-либо об их местонахождении, позвоните в дежурную часть по телефону 102.