Узнай свой ВИЧ-статус: в Челябинской области стартовала всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», которая стартовала в Челябинской области 14 мая и пройдет во всех муниципалитетах до 19 мая, будет включать в себя десятки мероприятий. Подробнее о профилактике, диагностике и лечении ВИЧ-инфекции, мероприятиях в рамках Всероссийской акции специалисты ответили на пресс-конференции, которая прошла в челябинском филиале «Комсомольской правды».

Меры защиты

— На протяжении уже трех с лишним лет в Челябинской области наблюдается динамика снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции. Так, за четыре месяца этого года выявлено 1255 таких случаев, тогда, как за тот же период 2018 года — 1481. Показатель заболеваемости снизился более чем на 15 процентов, — отметила главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Челябинской области, главный врач областного Центра СПИДа Маргарита Радзиховская.

— Челябинская область, между тем, на протяжении нескольких десятков лет была в числе лидеров по России по числу заболевших ВИЧ-инфекцией. Эта динамика пошла на спад?

— Да, сейчас об этом свидетельствую факты. За последние четыре года благодаря широкому информированию населения, мерам профилактики, работе с некоммерческими организациями эти показатели удалось снизить.

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Челябинской области, главный врач областного Центра СПИД Маргарита Радзиховская.

Изменилась и парадигма отношения к ВИЧ-инфекции. Это инфекционное заболевание сейчас взято под контроль. В том числе, и благодаря полному обеспечению пациентов препаратами.

Для справки: По итогам 2018 года Челябинская область занимает 5 место в Российской Федерации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией и 7 место по показателю пораженности. Сегодня в регионе проживает более 33 тысяч человек, инфицированных ВИЧ.

— В 90-е — начале 2000-х ВИЧ и СПИД традиционно связывали с такой группой риска, как наркоманы. Сейчас как можно оценить эту ситуацию? Что-нибудь изменилось?

— Отмечу, что в те не было специальных препаратов, которые бы помогали лечить, и в ряде случаев продлить жизнь пациентов. Это было изначально смертельное заболевание. Сегодня ВИЧ-инфекция перешла в когорту управляемых инфекционных заболеваний. Современная наука, подходы к лечению позволяют нашим пациентам быть безопасными для окружающих, рожать здоровых детей. Более того, новые препараты позволяют иметь такие показатели здоровья, которые соизмеримы с обычными, неинфицированными жителями, работать в обычном режиме в самых различных областях, иметь семью, быть активным членом общества, не погружаясь в болезнь. На сегодня ВИЧ-инфекция — это не приговор.

Сейчас наш основной лозунг — «ноль дискриминации». Общество должно относится к ВИЧ-инфицированным, как к равным. И сегодня в этом смысле ситуация активно меняется в лучшую сторону.

ВИЧ-инфекцию вполне можно сравнить с тем же сахарным диабетом. И ВИЧ-инфицированный и человек, и болеющий сахарным диабетом принимают лекарства и живут долго, качественно, и угрозы для общества не представляют.

Во время Всероссийской акции проходит целый ряд мероприятий, в том числе, экспресс-тестирование на крупнейших предприятиях региона.

Где узнать свой ВИЧ-статус

— Каков главный посыл тех мероприятий которые будут проходить в Челябинской области с 14 по 19 мая в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»?

— Один из главных посылов — человек должен знать свой ВИЧ-статус. И повторю, — необходимо предотвратить инфицирование здоровых людей.

Для этого мы постоянно проводим выездные мероприятия, где человек анонимно может пройти экспресс-тестирование (более подробную информацию можно узнать на сайте www.спидцентр.рф). Анализ на ВИЧ по желанию граждан также предлагают сдать во всех медицинских учреждениях региона. Отмечу, что в Челябинске по адресу ул. Курчатова, 26 (2 этаж) ежедневно с 17.00 до 20.00 работает анонимный кабинет экспресс-тестирования (телефон для справок: 250-50-49).

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» пройдет на Южном Урале с 14 по 19 мая. Будет проведено полтора десятка мероприятий, в том числе, и в трудовых коллективах.

— Предприятия идут на такие шаги?

— Если раньше мы сталкивались с недопониманием в этом вопросе, то сегодня видим все большую активность предприятий. Проведены плодотворные переговоры с Федерацией профсоюзов Челябинской области, Союзом промышленников и предпринимателей, администрациями районов и собственниками заводов. Так, к примеру, в мае добровольное конфиденциальное консультирование и тестирование на рабочих местах пройдет на таких крупных площадках, как ЧТПЗ, «Уралтрак», Челябинском механическом заводе,локомотивном ДЕПО. Кроме того, до 19 мая любой челябинец бесплатно и анонимно сможет пройти тестирование в круглосуточном пункте на ЖД вокзале, а также на интерактивной площадке «Территория здоровья» 18 и 19 мая с 10.00 до 14.00.

Многие получат в подарок такие полезные наборы.

Тестирование на ВИЧ мы делаем максимально доступным.

— Каков социальный, возрастной портрет человека, живущего с ВИЧ?

— Можно сказать, что это социально адаптированный, работающий житель Челябинской области среднего возраста — 30-40 лет.

Для справки: Возрастная структура заболевших ВИЧ-инфекцией представлена следующим образом: 18-30 лет — 18,7 %, 31-40 лет — 46,6%, 41 — 50 лет — 21,5 %, при этом возраст 18 — 50 лет составил 86,8% .

В Челябинской области с 2016 года преобладает половой путь передачи ВИЧ-инфекции, который за 4 месяца 2019 года составил 62,5 %.

Выявить и лечить

— Выявление и лечение пациентов, помимо профилактики, это тоже одна из главных задач?

— Безусловно. Выявил, обследовал, назначил лечение. Только лечение способно предотвратить дальнейшее распространение вируса. Отмечу, лечение для всех бесплатное. Это гарантировано государством.

Сегодня меняется отношение к заболеванию ВИЧ-инфекция. Есть большие позитивные сдвиги, и они призваны сохранить здоровье нации, повысить качество жизни населения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Степанова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области:

— К сожалению, Челябинская область сегодня входит в десятку неблагополучных территорий России по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

Лечение сегодня рассматривается, не только, как улучшение качества жизни пациента, его здоровья, но и как профилактическая мера. Пациент в процессе лечения получает антиретровирусную терапию, у него снижается вирусная нагрузка. При правильном, качественном, контролируемом лечении пациент не представляет угрозы.

Это очень важно, тем более, что у нас в активной группе находится довольное большое число женщин, что сопряжено с рождением ВИЧ-инфицированных детей.

Сегодня имеется положительная статистика и динамика рождения здоровых детей от ВИЧ-инфицированных женщин, что для нас является большим достижением. Еще бы хотела отметить то, что главный девиз этого года: «Активная борьба за здоровье и права ВИЧ-инфицированных». То есть люди имеют такие же права, как и не инфицированные граждане, в том числе, и на оказание полного спектра современных медицинских услуг, без ограничений.

Юрий Авдеев, руководитель Научно-исследовательского центра «Есть мнение»:

— Сегодня некоммерческие организации активно сотрудничают с министерством здравоохранения, совместно решая важнейшие задачи лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Согласно Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, утвержденной Правительством России, мы выстраиваем работу и доступ к так называемым группам риска — это лица, употребляющие наркотики, лица, оказывающие секс-услуги за деньги, мужчины, практикующие секс с другими мужчинами, трансгендерные лица (лица, которые сменили пол или готовятся к этому переходу), рабочие мигранты, приезжающие в Россию из других стран.

Наша задача — снизить заболеваемость в этих труднодоступных для государства группах населения. Это очень важная для них миссия.

Отмечу, за последние три-четыре года число ВИЧ-инфицированных, к примеру, среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, снизилось в два раза.

Эти люди должны знать, какие меры профилактики сегодня есть, чтобы предотвратить риск заражения.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

— Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

г. Челябинск, ул. Шуменская, 16 (район Сада Победы)

Часы и время работы:

Понедельник-пятница: 7.30 — 18.00

Суббота: 8.00 — 15.40

Выходной: воскресенье

Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями также работает в рамках системы Министерства здравоохранения Челябинской области «Талон-здрав» talon.zdrav74.ru, где можно записаться на прием к врачу Центра, увидеть расписание работы специалистов.

Сайт: спидцентр.рф

Телефон горячей линии: 8-800-3-0000-34 (с 08.00 до 17.00, пн-пт)

«Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции — свои вопросы по проблеме ВИЧ можно задать и по телефону Единого консультационного центра, который функционирует с 13 по 17 мая 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Время и часы работы: понедельник-четверг: 8.30 — 17.30; пятница: 8.30 — 16.15; перерыв: 12.00 — 12.45. Подробнее на сайте 74.rospotrebnadzor.ru.