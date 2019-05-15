Перезагрузка Челябинска: как обновят город

Обновление фасадов, мощение тротуаров... Придется запастись терпением. Но в мэрии обещают, что перемены нам понравятся.

— Задача — сделать Челябинск комфортным, — говорит первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

СКВЕРЫ И ПАРКИ

По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» город получит 431 млн руб. Отремонтируют дворы, скверы и парки.

Калининский р-н: сквер на Университетской набережной — от дома № 14 до ул. Молодогвардейцев.

Курчатовский р-н: сквер на ул. Красного Урала и на ул. 40 лет Победы, у дома № 18а.

Ленинский р-н: парк «Плодушка», сквер и пляж в п. Смолино.

Металлургический р-н: сквер «Юбилейный».

Тракторозаводский р-н: парк им. Терешковой, на открытие приглашают первую женщину-космонавта.

Отдельная программа написана для благоустройства Центрального и Советского районов.

Проспект Ленина в тротуарной плитке

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Что сделают:

— сквер на пересечении ул. Тимирязева и Пушкина;

— сквер по ул. Воровского (дома № 43-45);

— сквер у памятника Стрелочнику (пересечение ул. Российской и ул. Свободы);

— сквер у здания областной Федерации профсоюзов (ул. Цвиллинга);

— сквер на пересечении ул. Тимирязева и ул. Елькина;

— сквер у фонтана на пересечении ул. Воровского и ул. Сони Кривой;

— сквер на ул. Доватора, где был рынок.

Сквер на Набережной.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Что сделают:

— сквер у драмтеатра;

— сквер по пр. Ленина, 31 (между «Гипромезом» и БД «Спиридонов»).

— сквер «Алое поле»;

— сквер на ул. Воровского, 46;

— сквер на ул. Тернопольской;

— сквер «Бульвар славы» на ул. Цвиллинга, Свободы и Коммуны;

— бульвар на пр. Ленина от ул. Лесопарковой до ул. Володарского;

— сквера на ул. Труда ,171 на месте противотуберкулезного диспансера;

— сквер у Театра оперы и балета.

Набережная за историческим музеем.

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

На трибунах заменят гранитные блоки парапета, ступеней и скамеек на новые. Материал - гранит. Перед памятником Ленину заменят асфальт.

НАБЕРЕЖНАЯ

От здания Исторического музея до филармонии и далее, до планируемого Сквера искусств, набережную оденут в гранит, у самой воды сделают пешеходную линию. Реку очистят от грязи.

ДОРОГИ И РАЗВЯЗКИ

В 2020 году город получит две развязки - на ул. Братьев Кашириных — ул. Кирова — ул. Труда; и ул. Дарвина — Троицкий тракт со строительством нового путепровода по Троицкому тракту и сносом старого моста. С обязательным озеленением.

Шумозащитные экраны.

Будет построен надземный пешеходный мост по ул. Худякова рядом с плотиной. Вместо ступеней — пологие подъем и спуск, чтобы было комфортно и мамам с колясками и пожилым.

Установят шумозащитные экраны вдоль Меридиана, Бродокалмакского тракта, Новоградского тракта; на перекрестке ул. Братьев Кашириных и Свердловского проспекта; вдоль новой развязки на Троицком тракте.

Подсветка мостов и развязок.

УЛИЧНЫЙ СВЕТ

Заменят сети освещения на 33 улицах: вместо тусклых ламп — яркие светильники, а бетонные столбы освещения заменят на оцинкованные.

Установят 300 «умных» остановочных комплексов на гостевых маршрутах. Они оборудованы деревянными скамьями, системой видеонаблюдения, тревожными кнопками, информационным табло с временем прибытия общественного транспорта.

ТРОТУАРЫ

Тротуары в центре вымостят плиткой, они будут пологими, без бордюров. Это — пр. Ленина, ул. Энгельса, ул. Цвиллинга, ул. Труда, ул. Коммуны. Плитка после дождя не утопает в лужах. И не требует частого ремонта.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Год назад в Управлении дорожного хозяйства администрации Челябинска появилось новое подразделение — по озеленению. Оно отвечает за грамотный снос больных деревьев, контролирует омолаживающую обрезку.

— В центре Челябинска летом мы снесем 588 аварийных деревьев, по каждому есть экспертное заключение, — говорит и.о. начальника Управления Ирина Степанова. — Но в то же время мы высадим 3675 деревьев высотой от трех метров и более: липы, рябины, клены, пирамидальные тополя. Высадка будет осенью. Во всех районах появятся управления, отвечающие за обслуживание скверов и парков.

КОММЕНТАРИЙ

Когда закончат ремонт?

— Львиная доля ремонтов будет выполнена в нынешнем году, — говорит Наталья Котова. — И совсем небольшая часть перейдет на 2020 год, по независящим от нас причинам. Например, пока полностью не снесут областной противотуберкулезный диспансер по ул. Труда мы не сможем начать строить там сквер. Много времени занимает работа с документами. Все проекты проходят госэкспертизу, ведь финансирование идет из бюджетных денег, — говорит Наталья Котова.

ПРО ШКОЛЫ ТОЖЕ НЕ ЗАБЫЛИ

Благодаря поддержке врио губернатора Алексея Текслера город получит 295 млн руб. по программе «Реальные дела». На них отремонтируют тротуары, грейдируют дороги в поселках, в школах заменят окна, а рядом высадят деревья, отремонтируют внутриквартальные проезды

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953