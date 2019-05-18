Челябинск в Зазеркалье: дешевая «мыльница» преобразила унылый город

Фотографировать Алексей Веретнов учился в фотокружке, когда ходил в школу. В те времена это делали по классической технологии: сюжет снимали на пленку, проявляли ее и печатали снимки в ванночках с химикатами при красном свете…

Потом пленка исчезла из магазинов, камеру Алексею пришлось спрятать в кладовку, про фотографию — забыть на годы. А привычка видеть прекрасное никуда не пропала.

А это сам герой герой публикации.

Снимать «на цифру» Алексей начала лет десять назад, когда купил себе телефон с камерой всего 0,3 мегапикселя. Сегодня кажется, что с таким разрешением даже нормального селфи не сделать. Но Алексей собрал целую серию снимков «с высоты кукольного роста» и провел первую в своей жизни фотовыставку.

Фото: Алексей Веретнов.

— Сюжет у снимков был одинаковым — я снимал с земли. Получалось, что большую часть картинки занимали трава и цветы, а вдали над ними возвышались высотки, — рассказывает Алексей.

А на днях у Веретнова открылась новая выставка «Зазеркалье», снятая на обычную «мыльницу» с разрешением 10 мегапикселей. Это больше ста снимков, где город причудливо отражается на водной глади. Всего несколько кадров Алексей сделал на реке Миасс, остальные сюжеты отражаются в лужах.

Улица Труда. Фото: Алексей Веретнов.

— Один чиновник, посмотрев выставку, даже присвистнул: даже не верится, что у нас столько зелени! — говорит Алексей. — А секрет прост: я стараюсь удачно кадрировать композицию. К обработке картинок я не прибегаю.

Фото: Алексей Веретнов.

Кому-то снимки и выставка в целом покажутся недостаточно амбициозными. Тому есть свое объяснение. Алексей Веретнов — инвалид детства. Фотография, как и многое, для него — хобби. Алексей, например, строит архитектурные сооружения из картона и пенопласта, сплел коллекцию галстуков из цветного бисера. Каждый его проект — это праздник, которым хочется поделиться.

Фото: Алексей Веретнов.

До 25 мая посетить выставку фотографий «Зазеркалье» можно в Областном центре народного творчества на ул. первой пятилетки, 17. Вход бесплатный. Дальше автор планирует возить снимки по школам. Если поступят предложения от других организаций, Алексей готов также предоставить свою экспозицию совершенно бесплатно — главное, чтобы вы увезли и вернули фотографии сами.

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