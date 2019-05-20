Деньги не на премии чиновникам, а городам Челябинской области на чистоту и озеленение

Разговор шел в большом зале ЗСО, а трансляция – на странице Алексея Текслера в социальной сети Инстаграм.

- Понятны основные проблемы, которые волнуют наших жителей. Я слышу об этих проблемах, общаясь с бюджетниками, предпринимателями, общественникам, промышленниками, молодежью, людьми старшего поколения. Люди говорят об экологии, ЖКХ, дорогах, хотят достойных зарплат, комфортных городской среды, доступной медицины, - сказал глава области.

КОГО БУДЕМ ВЫБИРАТЬ

Регион входит в двухлетний избирательный цикл. На областном уровне в этом году выберут губернатора, а в следующем грядут выборы депутатов ЗСО.

В Челябинске и в 25 муниципальных районах и городах этой осенью выберут местных депутатов.

Кстати, Челябинск – единственный в регионе городской округ с внутригородским делением, где предстоит избрать 170 депутатов районных советов.

ЧТО ТАКОЕ РЕФОРМА МСУ?

Реформа местного самоуправления (МСУ) в Челябинске, по мнению Алексея Текслера, буксует. Пять лет назад она стартовала в городе как пилотный проект.

Отныне народ выбирал районных депутатов, а те выдвигали своего представителя в Думу и на голосовали за главу района.

Избирательных округов в городе стало больше, «нагрузка» на депутатов райсоветов – ниже. Цель была благая: максимально приблизить власть к людям.

Предполагалось, что на небольшом участке народный избранник будет знать все проблемы. И решать их оперативнее, чем на городском уровне.

Но теория с практикой не совпадает…

ВЕРНУТЬСЯ К ПРЯМЫМ ВЫБОРАМ

- Число обращений, которые поступают мне по локальным проблемам – конкретным дворам, улицам, скверам Челябинска – достигло критических значений. Люди не могут добиться решения на местном уровне. Более того, многие челябинцы не знают своих депутатов, - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер напомнил, что горожане лишены возможности прямых выборов депутатов Гордумы.

- Такая ситуация вызывает вопросы горожан, и делать вид, что мы этого не замечаем нельзя! Нужны изменения. У системы города с внутригородскими районами потенциал есть. И если мы сумеем за пять лет его раскрыть, значит, такой системе быть. Иначе к следующим выборам мы вернемся к прежней системе, когда жители напрямую выбирают депутатов городской Думы.

Сейчас главная задача – наведение порядка. Должно быть чисто и комфортно.

Наши дети не должны гулять в унылых дворах...

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО В 10 РАЗ БОЛЬШЕ

На создание современной комфортной среды, уборку снега зимой на тротуарах, озеленение летом и благоустройство, по оценкам Алексея Текслера, Челябинску не хватает 400-500 млн руб. в год.

В миллионном Челябинске должны создаваться новые благоустроенные территории, но денег не хватает даже на поддержку существующих парков и скверов.

- Предлагаю увеличить норматив отчислений внутригородским районам Челябинска по собираемому земельному налогу с нынешних трех процентов до тридцати, что даст более 500 млн руб. в год и создаст стимул для увеличения земельного контроля и дальнейшего увеличения поступления от земельного налога, - сказал Алексей Текслер.

Но как компенсировать сокращение средств на уровне бюджета города или муниципального района?

Глава региона предлагает депутатам ЗСО передать на уровень муниципалитетов дополнительно 10% налога по упрощенной системе налогообложения с областного уровня. Пока этот налог распределяется поровну между муниципальными и областным бюджетами. А может быть так: 60/40 в пользу муниципального уровня.

...комфортную среду людям должны обеспечить чиновники и депутаты.

Тогда в год дополнительно Челябинск получит около 480 млн руб. А города и районы региона - 300 млн руб.

Кстати, «упрощенка» - основной налог для малого бизнеса. И власти на местах, сказал Текслер, должны сделать все для того, чтобы условия для развития малого бизнеса были благожелательными.

Если рост количества и качества малых предприятий будет динамичным, он готов рассмотреть дальнейшее перераспределение упрощенного налога, вплоть до полного зачисления «упрощенки» в местные бюджеты.

К важной теме Алексей Текслер вернется через год. Предлагаемые нововведения, подчеркнул руководитель области, могут заработать уже с начала следующего года. Теперь слово за депутатами ЗСО, которые должны будут внести в региональные законы изменения.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Токарева, предприниматель, Челябинск:

- Я руковожу пекарней и кафе. Территорию у своего заведения в центре Челябинска я содержу в порядке: высаживаю цветы, выметаю мусор, слежу за деревьями. Конечно, я хочу, чтобы город стал уютнее, чище, зеленее. И если перераспределение поступающих от малого бизнеса налогов поможет навести порядок, это – плюс!

КОМИССИИ – В КАЖДОМ РАЙОНЕ

Ларьки на тротуарах, разбитые колесами газоны, замусоренные пространства у магазинов… Нарушения правил благоустройства в Челябинске на каждом шагу. Но пока административные комиссии в районах лишь фиксируют нарушения. Штрафовать виновных – дело городской комиссии. Но работает она медленно. Собираемость штрафов хромает.

Алексей Текслер предложил, чтобы нарушителей штрафовали районные административные комиссии. И штрафы пополнят местные бюджеты.

- Средства пойдут на решение конкретных задач. Например, на приведение в порядок подходов к школам, детским садам, больницам. Но никак не на выплату премий ответственным чиновникам.

30 мая Алексей Текслер выступит с обращением к Законодательному собранию. И от депутатов он ждет предложений и замечаний, чтобы проанализировать их.

Несмотря на борьбу с незаконной торговлей, нелегальные точки в Челябинске процветают.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Петеран, председатель Совета дома ул. Молодогвардейцев, 70а:

- Обеими руками поддерживаю расширение полномочий районных административных комиссий. Штрафовать нарушителей нужно по горячим следам. У нашего дома, на перекрестке с ул. Братьев Кашириных, то появляется, то исчезает овощной ларек. Устанавливают его на газоне, нарушая все правила. На мои запросы приходят чиновничьи отписки: «Проверили», «Стоит незаконно», «Убрать нет полномочий». А ларек стоит. И незаконный бизнес процветает!