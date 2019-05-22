2019-05-22T06:48:09+03:00
Общество

Утонувшим в кредитах бесплатно помогут в антикризисном центре в Челябинске

Эксперты научат должников выходить из трудных финансовых ситуаций
Ирина ГОЛЛАЙ
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Антикризисный центр спасет горожан от гнева кредиторов.Антикризисный центр спасет горожан от гнева кредиторов.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Сергей и Людмила пенсионеры. Живут в собственном домике под Челябинском. Правда, несколько лет назад их спокойную жизнь разрушил пожар. Что-то вспыхнуло посреди ночи.

— Мы проснулись от дыма. Схватили маленьких внучек, накрыли их одеялами и — бегом на улицу. В чем спали, в том и остались. Хорошо, никто не погиб, — рассказывает Людмила.

Супруги взяли кредит в 300 тысяч рублей на восстановление дома. Заново строились, понемногу расплачивалась с долгами. И тут сосед, дом которого тоже пострадал от пожара, подал иск против пенсионеров и отсудил у супружеской пары 800 тысяч рублей. Теперь большая часть пенсий уходит судебным приставам. На выплаты по кредиту и на жизнь мало что остается.

НЕ РАСПЛАТИТЬСЯ ДО КОНЦА ЖИЗНИ

Самое страшное: пожилые супруги считают, что расплатиться со своим долгом не смогут до конца жизни. С этой бедой они и пришли к уполномоченному по правам человека Маргарите Павловой, под патронатом которой в Челябинской области проходит акция «Банкротство в подарок». Изучив ситуацию, эксперты акции пришли к выводу, что супругов спасет процедура банкротства, то есть списание всех долгов.

— Проект «Банкротство в подарок» работает уже несколько лет. Мы помогли десяткам людей выйти из сложной финансовой ситуации. И не всегда это было банкротство. Вариантов помощи много. Должники зачастую о них не знают. Поэтому мы решили создать на Южном Урале антикризисный центр для помощи таким людям. Он будет уникальным в масштабах всей России, — говорит юрист, руководитель проекта «Банкротство в подарок» Вячеслав Курилин.

ПОМОЩЬ В «ОДНО ОКНО»

Пока не ясно, где именно расположится центр. Скорее всего, на базе какой-то государственной организации. Консультировать в нем людей по принципу «одно окно» совершенно бесплатно согласились юристы, Роспотребнадзор, судебные приставы и представители ведущих банков. Их помощь будет комплексной.

— Очень часто, столкнувшись с проблемами, люди опускают руки, скрываются от своих кредиторов. А проблему можно решить, начав диалог. Антикризисный центр выступит как посредник, — говорит Вячеслав Курилин.

В первую очередь, центр будет рассчитан на самые незащищенные категории южноуральцев: на многодетные и на малоимущие семьи. Часто именно здесь возникают проблемы с возвратом долгов, в том числе по ипотеке.

Кстати, по официальной статистике, на долю каждого жителя Челябинской области, включая грудных детей и глубоких старцев, сейчас приходится по 97 тысяч рублей долга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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