Спектакль «Хулиган» 3 июня в Челябинске: Сергей Безруков сыграет Есенина в музыкальной постановке

Сергей Есенин. Поэт — скандалист. Поэт-хулиган. Он навсегда остался человеком-загадкой, с трагической судьбой. Многие режиссеры и документалисты пытались раскрыть его образ, приоткрыть завесу тайны его раннего ухода из жизни. Но никто не пытался рассказать нам — а кто же такой Сергей Есенин? Сергей Безруков сыграет в спектакле «Хулиган» 3 июня в Челябинске.

Этот спектакль сложно ограничить рамками музыкально-поэтического представления. Это спектакль-мистерия — единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи. Есенина можно не только читать — Есенина можно танцевать, Есенина можно и нужно петь.

Сергей Безруков: «Почему «Хулиган»? Потому что таким был сам Есенин — хулиганом. Любовь хулигана, исповедь хулигана… В России вообще очень любят людей, которые ходят по краю. Это герои весьма неоднозначные, нежные, чувственные, а порой жестокие, но главное в них — их честность перед собой. …Я пою и читаю строки в том виде, в котором они были созданы самим Сергеем Александровичем, честно, без лицемерия. Есенин без купюр».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/710255" frameborder="0"></iframe> Сергей Безруков сыграет Есенина в музыкальной постановке.

Жизнь поэта — его метания, душевная боль, любовь, стихи — и ее трагическая развязка на одном дыхании проживается актерами на сцене и зрителями в зале.

Разные стихи, разные стили, разные грани искусства объединены в спектакле, чтобы показать насколько разным был Сергей Александрович Есенин.Здесь есть и ударные рок -композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады. Заканчивается вся эта удивительная мистерия пронзительным балетным монологом.

Основу для спектакля составил одноименный музыкальный альбом, презентация которого состоялась на творческом вечере С.Безрукова в ноябре 2008 года в Петербурге в театре им. Комиссаржевской.

Театр драмы им. Н. Орлова, Большая сцена, 3 июня 19:00 пн

Билеты в наличии: 3 100 — 5 900 руб.

Билеты можно приобрести в городских зрелищных кассах и на сайте chel.kassy.ru.

«Хулиган. Исповедь» (6+)

Музыкально — поэтический спектакль

Режиссер: Сергей Безруков

В роли Сергея Есенина: Сергей Безруков

В спектакле заняты:

Солисты балета п/р Антона Крамера: Дмитрий Акимов, Яна Алякина, Игорь Гавриков,

Анна Гилунова, Павел Ефремов, Мария Ефремова, Екатерина Мордвинова, Илья Никуров, Сергей Спирин

Ансамбль Inter Folk Band: Владислав Домогацкий (гитара), Владислав Дубровин (клавиши), Антон Кончаков (кларнет), Светлана Медведева (скрипка), Максим Федоров (баян), Андрей Шмелев (ударные)

Бэк-вокал: Екатерина Баринова, Мария Биорк, Юлия Головченко, Юлия Пилипович, Валентина Долгина

Возрастное ограничение 6+.