2019-05-22T07:52:07+03:00
Звезды

Спектакль «Хулиган» 3 июня в Челябинске: Сергей Безруков сыграет Есенина в музыкальной постановке

Где купить билеты на спектакль «Хулиган» 3 июня в Челябинске
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сергей Есенин. Поэт — скандалист. Поэт-хулиган. Он навсегда остался человеком-загадкой, с трагической судьбой. Многие режиссеры и документалисты пытались раскрыть его образ, приоткрыть завесу тайны его раннего ухода из жизни. Но никто не пытался рассказать нам — а кто же такой Сергей Есенин? Сергей Безруков сыграет в спектакле «Хулиган» 3 июня в Челябинске.

Этот спектакль сложно ограничить рамками музыкально-поэтического представления. Это спектакль-мистерия — единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи. Есенина можно не только читать — Есенина можно танцевать, Есенина можно и нужно петь.

Сергей Безруков: «Почему «Хулиган»? Потому что таким был сам Есенин — хулиганом. Любовь хулигана, исповедь хулигана… В России вообще очень любят людей, которые ходят по краю. Это герои весьма неоднозначные, нежные, чувственные, а порой жестокие, но главное в них — их честность перед собой. …Я пою и читаю строки в том виде, в котором они были созданы самим Сергеем Александровичем, честно, без лицемерия. Есенин без купюр».

Сергей Безруков сыграет Есенина в музыкальной постановке.

Жизнь поэта — его метания, душевная боль, любовь, стихи — и ее трагическая развязка на одном дыхании проживается актерами на сцене и зрителями в зале.

Разные стихи, разные стили, разные грани искусства объединены в спектакле, чтобы показать насколько разным был Сергей Александрович Есенин.Здесь есть и ударные рок -композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады. Заканчивается вся эта удивительная мистерия пронзительным балетным монологом.

Основу для спектакля составил одноименный музыкальный альбом, презентация которого состоялась на творческом вечере С.Безрукова в ноябре 2008 года в Петербурге в театре им. Комиссаржевской.

Театр драмы им. Н. Орлова, Большая сцена, 3 июня 19:00 пн

Билеты в наличии: 3 100 — 5 900 руб.

Билеты можно приобрести в городских зрелищных кассах и на сайте chel.kassy.ru.

«Хулиган. Исповедь» (6+)

Музыкально — поэтический спектакль

Режиссер: Сергей Безруков

В роли Сергея Есенина: Сергей Безруков

В спектакле заняты:

Солисты балета п/р Антона Крамера: Дмитрий Акимов, Яна Алякина, Игорь Гавриков,

Анна Гилунова, Павел Ефремов, Мария Ефремова, Екатерина Мордвинова, Илья Никуров, Сергей Спирин

Ансамбль Inter Folk Band: Владислав Домогацкий (гитара), Владислав Дубровин (клавиши), Антон Кончаков (кларнет), Светлана Медведева (скрипка), Максим Федоров (баян), Андрей Шмелев (ударные)

Бэк-вокал: Екатерина Баринова, Мария Биорк, Юлия Головченко, Юлия Пилипович, Валентина Долгина

Возрастное ограничение 6+.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинске маршрутка протаранила Kia Rio с женщиной за рулем
Продавец торгового центра в Челябинской области провалилась со второго этажа на первый
В Челябинске нейрохирурги собрали череп малышке, выпавшей из окна
Мамы с малышами замерзают в роддомах Челябинской области
Алексей Текслер провел заседание антинаркотической комиссии
В Челябинске девочка устроила танцы на подоконнике открытого окна
«Ушел в одном пиджачке». Еще один ребенок в Челябинске не ночевал дома
Девушка из Челябинска попала в рейтинг Forbes
«Полыхало на весь Парковый!» Жителей Челябинска напугал пожар
Байкер разбился на трамвайном кольце в Челябинске
В Зауралье неожиданно и эффектно открылся новый фонтан прямо на дороге
Лето будет! В Челябинск идет жаркая погода
У Челябинца забрали Audi Q5 за долги по алиментам и «коммуналке»
Дым видно из разных концов города: сотрудники МЧС тушат крупный пожар в Магнитогорске
Прокуратура добивается реального срока для челябинского хирурга, виновного в гибели пациентки
В Челябинске за два года сдадут 18 проблемных домов
В Челябинске ушел из жизни создатель детской хоровой школы «Молодость»
На Южном Урале пациентам с больными почками разрешили проходить гемодиализ дома
Аналитики посчитали, сколько стоит приготовить окрошку в Челябинске
Оружейники Златоуста подарят Сергею Лазареву меч с гравировкой сцен из клипа «Scream»
В Челябинской области детский сад заплатит 200 тысяч рублей за травму ребенка
На Южном Урале заработали вертолеты санавиации