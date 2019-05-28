«Ваша бабушка еще жива?»: в Челябинске похоронные агенты обрывают телефоны родственников больных после вызова «скорой»

Человек бьется в агонии, его близкие судорожно набирают с мобильника номер и зовут на помощь. Но родственники даже не догадываются, что диспетчер передает информацию не только врачам, но и ритуальщикам. Причем, те приедут быстрее неотложки.

Эта схема в челябинском похоронном бизнесе отлаженная и действует два десятка лет! Гипотетически информацию могут слить и фельдшера, и водители, и правоохранители. Конкуренция и желание заработать заставляют работать на опережение — пациент еще жив, а они уже ждут его смерти.

Житель Челябинска Владимир Игнатов недавно столкнулся с этим.

КАК В ДЕВЯНОСТЫЕ

— Бабушке моей супруги стало плохо — сильно упало давление. Настолько, что она уже ангелов увидела. Теща вызвала «скорую». Приехали быстро. Сделали ЭКГ, давление померили. Бабушка пришла в себя. Медбрат позвонил куда-то и сообщил, что на адресе — пожилой человек, давление низкое. И тут на квартирный телефон стали звонить с номера, который не определялся. Некто просил оценить работу бригады. Позвонили раз пять, пока медики были в квартире. Теща спросила у врачей, что это значит. Те ответили: «Бросьте трубку, не тратьте время...», — рассказал Владимир.

Днем внучке, дочке бабушки и даже соседке продолжали звонить люди, представившиеся сотрудниками «скорой помощи».

— Они спрашивали: «А как вы оцените работу медиков?», «А бабушке давление мерили днем?», «А как у бабушки здоровье?». Мы уверены, что это были ритуальщики. Схема работы известная еще из 90-х, когда гробовщики любой ценой добывали заказ, — продолжает Владимир.

Но откуда у звонивших номера остальных родственников и соседки, с которой семья почти не общается. Супруге Владимира еще написал сообщение в соцсетях какой-то незнакомец, тоже поинтересовался здоровьем бабушки.

— В 90-е гробовщики даже в халатах приходили вместе со «скорой». Пять лет назад жена отца хоронила. Агент приперся вместе с сотрудником полиции сразу после смерти. Ничего не поменялось!

СХЕМА РАБОТАЕТ ПО СЕЙ ДЕНЬ

Похороны стоят дорого, оттого и идет борьба за клиентов. В Челябинске ценник на погребальные услуги начинается от 13 тыс. руб. В среднем, на похороны челябинцы тратят минимум 30-50 тысяч. Но сумма может быть в разы выше.

Сотрудник кладбища на условиях анонимности рассказал корреспонденту «Комсомолки», что схема слива работает бесперебойно:

— Происходит это просто: кто-то из персонала больницы получает деньги — тысячу за номер и больше. Как только человек умирает, сотрудник звонит в ритуальное агентство. Похоронные агенты сразу выезжают к родственникам. В полиции тоже могут быть стукачи. Говорят, что одного участкового прижала прокуратура, и он, якобы, признался.

Кстати, пациенту или его родственнику могут позвонить из «неотложки», чтобы узнать о качестве обслуживания. Так руководство проверяет сотрудников.

— Если человек умер, мы передаем информацию диспетчеру, а они — в полицию. Раньше было, что мы приезжали на вызов, а агенты уже стояли у подъезда. Могли постучать в квартиру, позвать нас и спросить, что с человеком. Но чтобы звонили на адрес — такого не знаю, — рассказал врач скорой помощи с 20-летним стажем Александр. — Бывает, наша «скоровская» комиссия обзванивает пациентов или родственников и спрашивает, как вела себя бригада, что делали, что после себя оставили — контролируют. Но это не постоянно.

Как уверяют в горздраве, работников скорой помощи не ловили на сотрудничестве с похоронными агентамиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

МЕДИКОВ УВОЛЬНЯЮТ ЗА СЛИВ

В горздраве подтвердили, что пациентам периодически перезванивают со станции скорой медицинской помощи. Звонят на тот номер, с которого люди вызывали медиков. При этом сотрудник называет свою должность, Ф.И.О., разъясняет цель звонка. Все звонки записываются и контролируются.

— За последние четыре года в Станцию скорой медицинской помощи поступали жалобы от родственников пациентов на одновременное с бригадой прибытие представителей ритуальных служб, — рассказали в Управлении здравоохранения администрации Челябинска. — А также звонки от лиц, представлявшихся полицейскими. Они просили уточнить информацию о смерти больного. После каждого обращения проводилась проверка, выяснялось, причастны ли медработники к распространению информации, составляющей врачебную тайну. К проверке подключались следователи. Фактов передачи сведений сотрудниками «скорой помощи» похоронным агентствам не зафиксировано.

Медработников, которые будут замечены за распространением информации похоронным агентам уволят. Кроме того, за разглашение врачебной тайны они будут привлечены к уголовной и гражданско-правовой ответственности.

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