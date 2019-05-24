Алексей Текслер требует независимого контроля качества ремонта дорог

Дорога Аргаяш – Альмеева местами строится в чистом поле. Прежняя, исключительно сельского вида и назначения, станет широкополосной, ее обещают закатать качественным асфальтом. Деньги придут из федерального бюджета, по программе «Безопасные и качественные дороги», плюс, средства выделяет областной бюджет. Новую современную дорогу мы получим к концу следующего года.

О качестве работ и независимом контроле с представителем подрядчика говорил глава региона Алексей Текслер.

Поездку по дорожным стройкам Текслер предпринял в самый дождливый день недели. Вода с неба лилась сплошным потоком, намокали на стенах бумаги со схемами и графиками. Но Текслер был дотошен. А раскрытый над ним большой зонт велел переместить, чтобы не мокли девушки-журналистки. Приятно!

Подрядчик был пристальному вниманию удивлен. Подчеркивал: и дорожные машины, и материалы – исключительного качества. Плюс, лабораторный контроль свой и заказчика – министерства дорожного строительства. Но Алексею Текслеру утвержденная схема видится неполной:

- Я бы хотел усилить контроль. Для того, чтобы у нас не было никаких сомнений, подготовьте мне предложения. Я хочу, чтобы все, что касалось и национального проекта, и тех решений, которые мы принимаем по выделению дополнительных средств для ремонта и строительства, обеспечить дополнительный контроль. Это ключевой момент. Все мы слышим замечания, касающиеся дорог. Сохранение технологии – зона ответственности подрядчика. Министерство дорожного строительства обязано постоянно обеспечивать контроль всех работ. Но для уверенности давайте сделаем и независимую проверку. Открытую для общественности и СМИ.

Все крупные контракты по дорожному строительству в Челябинской агломерации сосредоточены у одного подрядчика – АО «Южуралмост». Текслер прямо заявил: монополизация рынка ни к чему хорошему не приведет. Ремонтно-строительный сезон начат, значит, претензий по качеству к монополисту быть не должно.