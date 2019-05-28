Фотоконкурс «Блондинки против брюнеток»: участвуй и выигрывай призы

28 мая — неофициальный День брюнеток, а 31 мая — День блондинок. По этому поводу мы решили провести фотоконкурс. Загружай свою фотографию, заполнив специальную форму в конце статьи.

Подать заявку и голосовать за участниц можно с 28 мая по 10 июня 2019 года включительно.

11 июня мы подсчитаем, у кого больше голосов: у темненьких или светленьких. Участвуют девушки с любым цветом волос! Давайте договоримся, что шатенки будут у нас за брюнеток, а рыженькие — за блондинок.

Победительниц будет две. Одну из них выберут читатели сайта chel.kp.ru при помощи голосования. То есть приз достанется девушке, чье фото наберет больше всего лайков. Важно! Все накрученные голоса удаляются администрацией сайта.

Вторую победительницу выберет спонсор конкурса — студия доступной депиляции SAHAR&VOSK. Она подарит девушкам сертификаты на свои услуги.

И блондинкам, и брюнеткам хочется, чтобы красивые, привлекающие всеобщее внимание волосы были только на голове. Избавиться от нежелательных волос на остальных частях тела помогает SAHAR&VOSK. Это международная сеть студий доступных эпиляций.

В челябинской студии SAHAR&VOSK работают одни из самых высококлассных мастеров нашего города. Они выполняют процедуры не только качественно, но и максимально быстро. Важен и психологический момент. За беседой с мастером вы даже не заметите, как уже все готово. А еще специалисты учат, как правильно дышать во время процедуры, чтобы было совсем-совсем не больно. Поэтому многие, решившись на депиляцию впервые, выбирают именно SAHAR&VOSK. И становятся постоянными клиентами.

Кстати, в челябинской студии SAHAR&VOSK вас не только избавят от нежелательных волос, но и сделают маникюр, оформят брови, нарастят реснички, отбелят зубы. Также здесь работают массажист и косметолог-эстетист. Пора наводить красоту к лету!

Студия доступной депиляции SAHAR&VOSK

Адрес: Ул. Университетская набережная, 52

Тел.: 8 (908) 576-43-77

saharvosk.ru

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