2019-05-31T16:56:19+03:00
Общество

На набережной в центре Челябинска появится теплая терраса

Архитекторы нарисовали проект благоустройства на участке от улицы Кирова до Свердловского проспекта
Ольга АНТОНОВА
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Вот такая модная терраса появится наискосок от Дворца спорта "Юность". Фото: cheladmin.ruВот такая модная терраса появится наискосок от Дворца спорта "Юность". Фото: cheladmin.ru
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Когда-то здесь действительно была набережная. Берега реки Миасс от органного зала «Родина» до Торгового центра вымощены камнем. Есть широкие тротуары. Но годы запустения сказались и на этом участке. Никто здесь не гуляет.

Пока здесь пусто и уныло. Фото: cheladmin.ru

Пока здесь пусто и уныло. Фото: cheladmin.ru

В этом году 12,5 гектаров пустоты обещают превратить в модный променад. Во всяком случае, глава Калининского района Сергей Колесник бодро рассказал:

— Проект делит территорию на две части: до моста по Каслинской и после него. Например, напротив Краеведческого музея проложат пешеходные дорожки. А каменные ограждения превратят в скамьи с деревянными сиденьями.

Что изменится?

От Органного зала «Родина» до моста по ул. Каслинской:

1. Мощение. Набережную покроют тротуарной плиткой, Кирпичи — с эффектом потертости, состаренные.

2. Озеленение. Хвойные крупномеры: кедры и сосны Веймутова. В декоративных газонах — миксы многолетних цветов.

— Старые тополя заменим на кедры, высотой в 5-6 метров. Это максимальный размер для посадки дерева без ущерба для его здоровья. Высадим зимой, по бережным технологиям, удачно примененным в Москве, — рассказала автор проекта, руководитель ландшафтной студии «АРТА» Марина Фролова.

3. Декор. Отсыпка из красивой гальки, валунов, мульчи. Арт-объект — специальную поилку с двумя птичками, которые будут привлекать живых пернатых.

От моста по ул. Каслинской до Свердловского проспекта:

Это зона для подростков и молодежи.

1. Устройство амфитеатра со скамьями из террасной доски.

2. Скейт-парк.

3. Площадки для занятий йогой, брейк-дансом, интерактивных игр.

Максимум работ в обновленных общественных пространствах сдадут нынешней осенью.

Тополя заменят на кедры. Ангар (на снимке справа) облагородят. Фото: cheladmin.ru

Тополя заменят на кедры. Ангар (на снимке справа) облагородят. Фото: cheladmin.ru

КСТАТИ

А ЧТО С АНГАРОМ?

Неподалеку от моста по ул. Каслинской несколько лет маячит каркас недостроенного здания. Уж разобрали бы его. Или до ума довели.

В пресс-службе администрации Челябинска корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» рассказали, что собственник долго не знал, что делать с недостроем: продавать или пусть стоит? Когда узнал, что появится набережная, понял, что пешеходный трафик вырастет.

К концу года балки обошьют фасадными материалами. Будет кафе. Или торговая галерея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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