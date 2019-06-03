В Челябинске юные футболисты вышли на поле, чтобы попасть в «Зенит»

Лионель Месси, Криштиану Роналду, испанец Хави, Андрей Аршавин... Карьера этих спортсменов кружит голову современным мальчишкам. Пиная мяч во дворе, многие мечтают выйти на большую арену. И такую возможность им дарит «Метрошка» — самый масштабный фестиваль детского дворового футбола в УрФО.

— Наш турнир — открытый. Дворовые команды играют здесь наравне со спортивными школами, а на поле выходят даже девчонки. Ограничение только одно — это возраст. Всем игрокам по 10-13 лет, — говорит директор Фонда содействия развитию детского спорта «Метрошка» Анастасия Танаева.

Благодаря адресной помощи спонсора фестиваля — «Русской медной компании» — в этом году «Метрошка» объединил более пяти тысяч участников из девяти регионов России. Лучшие съедутся этой осенью на суперкубок в Челябинск, а его победители смогут неделю тренироваться в Санкт-Петербурге на базе футбольного клуба «Зенит». И, возможно, увидеть вживую Андрея Аршавина.

Кстати, в этом году суперкубок пройдет также при поддержке президентского гранта. О победе в конкурсе социальных проектов актив «Метрошки» узнал на днях.

Первый гол - первая буря эмоций. Фото: Роман Хатимов

ЛУЧШЕ НА ПОЛЕ, ЧЕМ НА ДИВАНЕ

Отборочные турниры «Метрошки» идут с апреля. В Челябинске состязания прошли в минувшие выходные на стадионе «Калибр».

На сочной зелени поля — яркие краски. Каждой команде спонсоры подарили по комплекту цветных футболок. Из репродукторов льются звуки веселых песен. А на трибунах героев ждут мамы с горячими пирожками — спортсмены юные и поддержка близких для них очень важна.

— Наши ребята играют в хоккей. Мы чемпионы Детской дворовой хоккейной лиги. Но летом парни переходят на мяч. И тут мы тоже надеемся на победу, — признается болельщик команды «ДДХЛ» Надежда Уфимцева.

— А наши — профи. Занимаются в футбольной школе «Метар». На поле парни с четырех-пяти лет. На неделе по шесть тренировок. Без амбиций в футболе нечего делать. Мы приехали за победой! — замечает болельщица команды «Витязь» Дина Скоробогатова.

А герои тем временем уже выходят на поле. Организаторы объявили торжественное построение. «Колхозники», «Огурцы», «Сухари», «Бразильцы», «Метеорит», «Витязь»... К названию команд ребята отнеслись с юмором. Но играть собираются в полную силу. Над стадионом звучит Гимн России.

— «Метрошка» — праздник футбола и детства. Сегодня центр притяжения — вы, — напоминает мальчишкам президент фестиваля Дмитрий Борщев.

— Радостно видеть вас не на диване, не за компьютером, а на поле. Занимайтесь спортом. Он научит вас преодолевать трудности и добиваться поставленных целей, — напутствует юных спортсменов советник президента АО «РМК» Анатолий Еремин.

Ребят поздравляет советник президента АО «РМК» Анатолий Еремин. Фото: Роман Хатимов

НЕ ПОМОГЛИ ДАЖЕ ПЕНАЛЬТИ

В этом году на состязаниях важное новшество — турнир открывает товарищеский матч. На поле выходят ветераны футбола и представители общественной организации «Опора России». Среди медийных лиц — бизнесмен Михаил Видгоф, советник президента «РМК» Анатолий Еремин, главный кардиохирург Челябинской области Олег Лукин, президент фестиваля «Метрошка» Дмитрий Борщев, футбольный тренер Владимир Иванов и другие персоны.

— Для нас футбол — это выплеск эмоций. А ребятам наука: спорт важен и нужен всем и всегда, в любом возрасте, — говорят взрослые.

На разогреве у будущих чемпионов - ветераны футбола. Фото: Роман Хатимов.

Команды взрослых расстаются друзья. Определить победителя не помогла даже серия результативных пенальти — в результате ничья. Над стадионом проносится детское: ээээх...

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

Наконец, мяч в руках пацанов. Они играют с полной отдачей. Каждый надеется вытянуть на турнире свой счастливый билет.

— В прошлом году мы отвезли две команды победителей в Санкт-Петербург. Ребята целую неделю жили и тренировались на базе футбольного клуба «Зенит». Там селекционеры обратили внимание на талантливого челябинского парня Влада Савичева из спортивной школы «Метар» и пригласили играть в «Зените». Скоро он переедет в Санкт-Петербург. Мальчишка сделал огромный шаг навстречу своей мечте. Мы хотим, чтобы подобных историй было как можно больше, — говорит советник президента АО «РМК» Анатолий Еремин.

В оранжевой форме победители прошлого года - команда "Колхозники". Фото: Роман Хатимов.

Сам пока еще полузащитник «Метара» 11-летний Влад Савичев не привык ко вниманию журналистов. Под прицелом камер он растерялся и похвастаться новой жизнью не смог — вернулся на поле, к товарищам по команде. Говорить опять пришлось взрослым.

Владу Савичеву 11 лет. Теперь он играет за питерский "Зенит". Фото: Роман Хатимов.

— «Метрошка» расширяет границы мира для талантливых детей, помогает им самореализоваться и добиться успехов. Влад Савичев — яркое подтверждение этих слов. Вот почему среди множества социальных проектов, которые «Русская медная компания» реализует на территории Челябинской области, этот — один из самых знаковых, — признается Анатолий Еремин.

«ОГУРЦЫ» и «ОБА-НА» ПОВЕСЕЛИЛИ И ПОБЕДИЛИ

И вот два дня игр позади. Репродукторы оглашают городских победителей — это веселые команды «Огурцы» и «Оба-на». У них реальный шанс дойти до суперкубка и поехать в Питер. Чемпиона прошлого года — команда «Колхозники» — уезжает домой с серебром.

Команда "Огурцы" - победители младшей группы. Фото: Роман Хатимов.

Ребята из "Оба-на" - лидеры старшей группы. Фото: Роман Хатимов.

— Не все, конечно, станут великими, но игра в футбол научит каждого из ребят дружить и приходить друг другу на помощь. А это так важно в жизни, — говорит главный судья соревнований Алексей Власов.