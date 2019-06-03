Новый этап развития цифровой индустрии: ведущие ученые мира обсудили стратегию развития ЮУрГУ

31 мая 2019 года в ЮУрГУ прошла пресс-конференция, посвященная обсуждению стратегии развития Южно-Уральского государственного университета. В мероприятии приняли участие представители элиты мировой науки и промышленности, участники Международного научного совета, в частности — Президент корпорации Emerson Майкл Трейн и Президент и генеральный директор SMS-group (США), почетный профессор ЮУрГУ Пино Тезе.

Компания Emerson является глобальным поставщиком решений и производителем оборудования в области промышленной автоматизации техпроцессов.

SMS-group — одна из старейших промышленных компаний Европы. В состав группы входит целый ряд предприятий, производящих машиностроительное оборудование и машиностроительные комплексы для обработки стали и цветных металлов. SMS-group является одним из мировых лидеров в сфере металлургического машиностроения, в области производства оборудования для труб, кованых изделий, цветных металлов и нагревательной техники.

Напомним, международный научный совет был создан в ЮУрГУ с целью координации научно-исследовательской и образовательной деятельности университета в соответствии с лучшими мировыми практиками. Сегодня университет базируется на трех научных направлениях — это цифровая индустрия, материаловедение и экология. Эти направления позволяют создавать важные и актуальные коллаборации между учеными всего мира и, таким образом, развивать науку и улучшать позиции университета.

На конференции были подведены основные итоги работы последних лет, а также намечены пути дальнейшего развития. В частности, члены Совета обсудили потенциал ЮУрГУ по вхождению в ведущие группы университетов мира по развитию цифровой индустрии, созданию новых материалов, а также по разработке наилучших доступных экологических технологий.

Фото: Олег Игошин

Ректор университета Александр Шестаков рассказал о совместных проектах ЮурГУ с крупными международными корпорациями — Emerson и SMS-group, которые сегодня дали весьма впечатляющие результаты.

«За 15 лет плотного сотрудничества с Emerson мы реализовали более 20 научных проектов, — отметил Александр Шестаков. — Сегодня мы начали новый проект по сенсорике в индустрии, который обещает дать положительные результаты. Кроме того, в рамках сотрудничества с компанией Emerson мы разработали программу для бакалавров и магастров, которая имеет особый статус в Российской Федерации. Являясь национально-исследовательским университетом, мы можем внедрять образовательные программы более высокого уровня, чем рекомендуемые федеральные программы. И, на мой взгляд, это очень важно для развития образования в нашем университете».

Как отметил президент корпорации Emerson Майкл Трейн, Южно-Уральский государственный университет является идеальной площадкой для сотрудничества, дающей огромные перспективы с точки зрения международных трендов образования.

«Совместно с ЮурГУ мы ведем важные исследования в области промышленной индустрии, поддерживаем и совершенствуем программы обучения, создаем лаборатории, — рассказал Майкл Трейн. — Все члены Международного научного совета — это не только крупные светила научной деятельности, но и практики, и именно эта комбинация очень важна. Мы вдохновлены прогрессом и успехами, которых достигли, и уверен, наш диалог и партнерство будут продолжаться».

Напомним, именно корпорация Emerson более десяти лет назад открыла в ЮурГУ лабораторию по современным методам автоматизации всех существующих на тот период систем, которая покорила весь мир. Сегодня, когда университет находится на новом этапе развития цифровой индустрии, совместно с Emerson была открыта новая лаборатория и установлено прогрессивное оборудование. В ближайших планах партнеров — запуск новых образовательных программ и дальнейшее развитие лаборатории с целью более глубокого понимания проблем цифровой индустрии.

«Весь мир сегодня переходит на цифровые технологии, а мы это поняли еще в 2000 году, когда купили первый суперкомпьютер. Благодаря своевременному развитию сегодня наш вуз является одним из лидеров России в суперкомпьютерной тематике, которая помогает нам готовить квалифицированные кадры в области информационных технологий и математики, — добавил Александр Шестаков. — Направление цифровой индустрии является одним из важнейших в современном мире, поскольку с использованием новых технологий предприятие становится более конкурентоспособным».

На протяжении последних десяти лет стратегически важные проекты были реализованы также между университетом и корпорацией SMS-group. Как отметил генеральный директор SMS-group, почетный профессор ЮУрГУ Пино Тезе, огромный потенциал сегодня находится в сферах цифрового инжиниринга, лазерной сварке и наплавке.

«Это аддитивные технологии, которые можно использовать не только в металлургии, но и в других направлениях промышленности, — подчеркнул Пино Тезе. — Это очень важно для обеих сторон, поскольку потребность в данных технологиях есть во всем мире. И наша стратегическая цель — поддерживать научно-исследовательское образование для инженеров и специалистов цифровизизации».

Еще одним важным вопросом стало развитие квантовой информатики, которая сегодня оказывает значительное влияние на тренды в области цифровой индустрии. Как отметили члены Международного научного совета, сегодня квантовые технологии дополняют существующие цифровые и нанотехнологии, но в будущем вполне смогут их заменить.

«Весь мир вдохновлен возможностями квантовых компьютеров — именно они могут решать сложнейшие задачи математики, которые не могут быть решены другими средствами, в том числе, цифровыми суперкомпьютерами, — отметил профессор, доктор Джейван Ким. — Квантовая коммуникация, включая квантовую криптографию, дает нам совершенно иные возможности, превосходящие нанотехнологии, а также дает большую безопасность в вопросах секретности коммуникаций».

Также ученые обсудили стратегию развития университета по направлению «Экология» — одного из важнейших направлений развития университета. Актуальность темы обусловлена, прежде всего, потребностями региона: многие промышленные предприятия строились недалеко от жилых кварталов, которые оказались сегодня в зоне опасного действия выбросов.

В мае 2018 года в рамках Указа Президента РФ Владимира Путина был определен комплекс мероприятий по улучшению экологической ситуации. В связи с этим университет поставил цель создать Российский федеральный центр наилучших доступных экологических технологий и компетенций. Решение предполагается по блокам «Чистый воздух», «Чистая вода», «Разработка технологий переработки твердых отходов», «Экологическое право», «Гуманитарный экоинжиниринг». По каждому из направлений ведется активная работа и привлекаются различные кафедры университета.

В частности, сегодня университет занимается моделированием экологической ситуации и оказывает помощь в постановке задач и адаптации научных решений для практического применения. В дальнейшем у ученых есть идеи создания совместной с компанией Emerson лаборатории, которая будет разрабатывать новые применения для экологии.

Международный научный совет играет очень важную роль в развитии международной деятельности ЮУрГУ. В него входят представители разных стран и профессий, крупнейшие специалисты в своих сферах, задающие динамику развития. И сегодня университету действительно есть, чем гордиться. В 2018 году ЮурГУ впервые вошел в ведущий мировой рейтинг лучших вузов мира по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS), а также в мировой предметный рейтинг по техническим наукам по версии международного рейтингового агентства Round University Ranking (RUR Ranking). В этом году Международное рейтинговое агентство Times Higher Education впервые опубликовало результаты нового рейтинга THE Impact Ranking 2019, в котором ЮУрГУ также занял достойное место.

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