Подписчики «Комсомолки» могут отдохнуть в Карагайском бору бесплатно
Такой шанс им дарит любимая газета
Подписывайтесь!Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Отличный подарок в придачу к подписке. У вас, дорогие читатели, появился шанс с пользой для здоровья провести время. И получить в подарок отдых в отличном месте - санатории «Карагайский бор».
Что нужно сделать?
Оформите подписку на 2-е полугодие 2019 года (на 6 месяцев):
- «КП» - ежедневка - 1351,35 руб.
- «КП» — еженедельник - 812,94 руб.
Отправьте ксерокопию/фото, подтверждающее оплату подписки:
- по e-mail: veronika.rozhkova@phkp.ru
- по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, 4, каб. 607
- по Whats App: +79080585246
Сбор заявок на участие - до 30 июня 2019 г.
ИСТОЧНИК KP.RU