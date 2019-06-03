Подписчики «Комсомолки» могут отдохнуть в Карагайском бору бесплатно

Отличный подарок в придачу к подписке. У вас, дорогие читатели, появился шанс с пользой для здоровья провести время. И получить в подарок отдых в отличном месте - санатории «Карагайский бор».

Что нужно сделать?

Оформите подписку на 2-е полугодие 2019 года (на 6 месяцев):

- «КП» - ежедневка - 1351,35 руб.

- «КП» — еженедельник - 812,94 руб.

Отправьте ксерокопию/фото, подтверждающее оплату подписки:

- по e-mail: veronika.rozhkova@phkp.ru

- по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, 4, каб. 607

- по Whats App: +79080585246

Сбор заявок на участие - до 30 июня 2019 г.