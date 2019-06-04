Ашинская трагедия 30 лет спустя: Поезд памяти повез из Челябинска родственников погибших к месту скорби

Ровно 30 лет назад произошла Ашинская трагедия. Из-за взрыва газа на воздух взлетели два встречных поезда.

— Мне было 13 лет, мы с родителями жили в Аше. В ночь с 3 на 4 июня 1989 года раздался грохот. По небу полыхнуло зарево. Удар был такой силы, что в центральных магазинах Аши вынесло стекла. Мы сначала подумали, что рванула автозаправочная станция. Или ЧП на одном из заводов. Но «скорые», завывая, мчались за город, к железнодорожным путям. И повезли в больницу обгорелых людей, — говорит челябинка Олеся Лошкарева.

Это были пассажиры двух поездов «Новосибирск — Адлер» и «Адлер — Новосибирск». В ту ночь погибли 575 человек. Еще 623 получили увечья.

Архивное фото: в железнодорожной катастрофе погибли почти 600 человек.

ПОЕЗДА НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВСТРЕТИТЬСЯ

В ту ночь все сошлось:

— два состава на перегоне Аша — Улу-Теляк, полные пассажирами;

— газопровод, нитка которого пролегала вблизи железнодорожных путей;

— утечка газа из поврежденной трубы.

Газ скопился в низинке, у рельсов. Колеса одного из составов дали искру. Взрыв.

Сперва на перегоне задумывался другой памятник - дети и взмывающие в небо голуби. Но появился этот. Родственникам погибших он не нравится. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ.

Кстати, составы не должны были встретиться. Но тот, который двигался в Новосибирск, опаздывал. Потому несся с бешеной скоростью. А из другого на одной из станций высадили женщину: у нее начались роды. Две сохраненные жизни.

ЖЕЛЕЗО СТЕКАЛО КАПЛЯМИ

122 погибших — жители Челябинской области. Среди них — воспитанники хоккейной школы «Трактор». Ребята ехали к морю отдыхать. Их и похоронили рядом, на Градском кладбище.

Из Ашинской районной больницы выписали всех нетяжелых пациентов, но коек не хватало: вертолетами санавиации искалеченных перевозили в больницы Челябинска и Уфы.

— А на станции Аша долго стояли искореженные взрывом вагоны. Точнее, черные платформы с застывшими каплями расплавленного металла. Погибших и пострадавших расшвыряло ударной волной, и ашинцы вместе с милицией и солдатиками-срочниками собирали их по окрестным лесам и полям, — говорит Олеся.

От многих погибших ничего не осталось: их разметал взрыв, съел огонь. Хоронили пустые гробы. В детские клали игрушки.

Из 37 вагонов семь сгорели полностью, 26 выгорели изнутри, 11 - оторвало и сбросило с путей.

Сегодня, 4 июня, с железнодорожного вокзала Челябинска отправился Поезд памяти. В купейных вагонах — родственники и близкие погибших, выжившие в катастрофе. На 1710 километре перегона Аша — Улу-Теляк пройдет траурный митинг.