Космические спасатели: единственный в стране элитный отряд из Челябинской области первым встречает астронавтов

20 лет на Урале базируется уникальное подразделение. Отряд, который первым встречает на Земле космонавтов. Неподалеку от города Южноуральск в Челябинской области расположена авиабаза Упрун. Отсюда до стартовой площадки российской космонавтики — Байконура — почти 1 500 километров.

РЕДКИЕ «МАШИНЫ-ПТИЦЫ»

Когда экипаж МКС возвращается домой, звено космических спасателей перебрасывают в Казахстан. Приземление капсулы стараются тщательно просчитать, но случай все же вносит коррективы в траекторию. Поэтому первым в небо взмывает самолет Ан-26. Задача — установить точные координаты спускаемого аппарата.

Ан-26 на борту которого находится парашютно-десантная группа.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Если объект приземлился в степи и до него можно добраться машинами, отряд выдвигается по земле. В противном случае десантируются трое спасателей — среди них один фельдшер. Если капсула упадет на территории России, на авиабазе остаются дежурить два вертолета, — рассказывает начальник поисково-спасательной парашютной и десантной службы подполковник Евгений Солнцев.

У машины шесть колес и каждое ведущее.Фото: Андрей АБРАМОВ

К спускаемому аппарату мчатся машины-амфибии ЗИЛ. Эти вездеходы начали разрабатывать после аварийного приземления в тайге советских космонавтов Беляева и Леонова. Его показывали в недавнем блокбастере «Время первых».

Один вездеход грузовой - для капсулы. Второй для пассажиров.Фото: Андрей АБРАМОВ

За окраску машины прозвали «Синими птицами». Сегодня этих пташек можно заносить в Красную книгу. Завод, выпускавший их, закрыт. Те машины, что остались на вооружении, выпущены в 90-х. Поэтому в местном гараже к ним особо трепетное отношение. Аналогов в России пока не разработали.

Обратите внимание на наклейки. Это не просто стикеры, а эмблемы космических экспедиция, в спасении которых участвовали машины.Фото: Андрей АБРАМОВ

— У ней каждое колесо ведущее. У современных вездеходов ходовые качества, может, и получше будут. Но плавучести нет, как у этих «птичек», — рассказывают спасатели.

Сейчас такие машины уже не выпускают.Фото: Андрей АБРАМОВ

КАЖДОМУ КОСМОНАВТУ СВОЙ ВЕРТОЛЕТ

Но если капсула приземлилась в настолько непроходимых топях, что даже вездеход не пройдет? Тогда боевое дежурство несет парашютно-десантная группа. Попасть в ряды космических спасателей трудно. Предпочтение отдают мастерам парашютного спорта или бывшим десантникам. Необходимо сдать физо на высший бал и обладать стопроцентным зрением.

У каждого из парашютистов по 1 500 прыжков.Фото: Андрей АБРАМОВ

Если осмелитесь сигануть с парашютом, то сделать вам это разрешат только в случае, если порывы ветра не будут превышать 5 м/с. Это едва ощутимые дуновения. Спецы из Упруна обучены прыжкам в погоду, когда скорость ветра в 2,5 раза выше безопасной.

После того как сложили парашют, бегом к капсуле с космонавтами.Фото: Андрей АБРАМОВ

Когда капсула только приземляется, от нее исходит радиация. Поэтому подходить к ней нужно с определенной стороны. Внутри жуткая теснота. При этом помещаются три человека и груз, который нередко бывает за сотню кило. В момент падения, температура внутри доходит до 70 градусов по Цельсию. Спасают скафандры.

Капсула не всегда приземляется ровно. Тогда ее нужно перевернуть. Вес аппарата почти четыре тонны.Фото: Андрей АБРАМОВ

После того, как космонавтам помогли выбраться из капсулы, их осматривает фельдшер-спасатель.

Сумка фельдшера. Этот набор весит около 20 кг.Фото: Андрей АБРАМОВ

Вместе с ним с самолета выбрасывается контейнер с медицинской сумкой. Весить он может до 50 кг. Тяжело, поэтому летит отдельно от парашютиста и потом его еще нужно отыскать.

Достают космонавта вниз головой.Фото: Андрей АБРАМОВ

Следующими космонавтов должны осмотреть врачи. Их привозит вертолет. Если приземлиться негде, «вертушка» зависает над космонавтом и спускает люльку, куда грузят астронавта и поднимают на борт.

Вот в такой люльке космонавта если что поднимут на борт вертолета.Фото: Андрей АБРАМОВ

При себе у врачей уже более серьезный набор инструментов, чем у фельдшера. Можно даже организовать реанимацию в чистом поле. Интересно, что медики работают в белых халатах. В пыльной казахской степи этот неотъемлемый атрибут врача может казаться лишним.

Медики работают в белых халатах.Фото: Андрей АБРАМОВ

— На месте операции обычно десятки человек. Чтобы в толпе мы выделялись — носим халаты, — объясняют врачи.

Каждому космонавту в целях безопасности полагается свой вертолет.Фото: Андрей АБРАМОВ

Медики оценивают внешнее состояние космонавтов, связность речи. Если жалоб ни на что нет, то меряют давление и берут анализ крови. После этого космонавтов усаживают в кресло, где он отдыхает до прибытия вертолетов.

В таком кресле-качалке космонавты дожидаются эвакуации.Фото: Андрей АБРАМОВ

Интересно, что для каждого вернувшегося с орбиты полагается свой воздушный транспорт — в целях безопасности.

После приземления космонавта носят на руках. Во-первых, атрофируются мышцы, во-вторых, ходить в скафандре неудобно.Фото: Андрей АБРАМОВ

КАК СЕЛЬСКИЙ ДОКТОР СТАЛ СУПЕРДЕСАНТНИКОМ

11 октября прошлого года случилась первая в истории отечественной космонавтики авария ракеты «Союз». На второй минуте полета автоматика засекла неисправность, и система аварийного спасения выбросила с корабля капсулу экипажа.

Так спускаемый аппарат выглядит с другой стороны.Фото: Андрей АБРАМОВ

— С момента образования отряда нас никогда не привлекали. Все посадки происходили штатно и к космонавтам приезжали по земле. Но в тот день получили сигнал тревоги. Прыгнули в самолет и полетели к месту падения, — рассказывает фельдшер-спасатель Андрей Новоселов.

Фельдшеру-спасателю Андрею Новоселову 38 лет.Фото: Андрей АБРАМОВ

По легенде, которую удалось подслушать на авиабазе, когда капсула приземлилась космонавты вышли на связь с центром управления полетами и только поинтересовались, когда за ними прибудут, как раздался глухой стук — спасатели уже успели десантироваться и дали знак, что они рядом.

Андрей после армии вернулся на родину и продолжил службу по контракту.Фото: Андрей АБРАМОВ

На вопрос, так ли все было на самом деле, Новоселов улыбается.

— Мы им постучали и спросили: «Вы там живые?». Первым по инструкции доставали капитана Алексея Овчинина. Он сказал: «Быстро вы, спасибо, мужики!». Следом астронавта НАСА Ника Хейги. Американец тряс поднятыми вверх большими пальцами. Мол, все классно, — вспоминает Новоселов.

Внутри капсулы довольно тесно.Фото: Андрей АБРАМОВ

За ту операцию ему дали очередное звание — старший прапорщик. А из США прислали благодарность.

Вообще судьба Новоселова уникальна. Крепкий парень из небольшого села под Южноуральском отучился в медучилище. Вернулся в родную деревню и стал фельдшером.

ЗИЛ довозит космонавтов до вертолета.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Пешком все окрестные деревни обошел. Всех лечил, детей, бабушек… Хотел в медакадемию потом пойти. Там вроде как должны были учесть при поступлении, что я на важном месте работал. Но меня призвали в армию. Фельдшеры не нужны были и меня определили телеграфистом. Отслужил, вернулся домой. А тут авиабаза рядом. Пошел к ним по контракту. Думал на самолете буду радистом. Я ведь с детства летать хотел… А тут как раз искали фельдшера-спасателя. Пришлось учиться прыгать с парашютом. Страшно, но что делать? Тут девчонки служат и прыгают. Сейчас у меня уже за 1 500 прыжков, прыгаю уже 15 лет и буду продолжать службу.