2019-06-06T16:48:39+03:00
Общество

Уткнулись в телефоны и «гуглили»: на параде двойников Пушкина участники не смогли вспомнить стихи поэта

Школьники и студенты провели флешмоб в честь 220-летия драматурга на челябинской Кировке
Валентина ВАГАНОВА
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Флэшмоб «Пушкин DAY» организовала Челябинская областная библиотека для молодежи.Флэшмоб «Пушкин DAY» организовала Челябинская областная библиотека для молодежи.Фото: Валентина ВАГАНОВА

В день рождения поэта по челябинской Кировке прошла шумная толпа «двойников» Александра Пушкина. Участники с нарисованными бакенбардами и в черных цилиндрах громко скандировали речевки и несли таблички с надписями: «Читайте Пушкина, ведь вы этого достойны!», «Ай да Пушкин! Ай да русский сын!» и другие. В первом ряду гордо вышагивал кот ученый с золотой цепью.

Начали движение под известный отрывок «У лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила». Многие участники читали его наизусть.

В Челябинске прошло костюмированное шествие «Пушкин DAY» в честь дня рождения поэта.Валентина ВАГАНОВА

В первом ряду колонны шел кот ученый. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В первом ряду колонны шел кот ученый.Фото: Валентина ВАГАНОВА

На главную пешеходную улицу вышли около 40 «Пушкиных». Среди «двойников» были школьники, студенты и взрослые поклонники творчества Александра Сергеевича.

Участники скандировали речевки, прославляющие великого поэта. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Участники скандировали речевки, прославляющие великого поэта.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Самыми маленькими участниками шествия стали пятилетние двойняшки. Девчонки всю дорогу поправляли цилиндры, которые оказались немного великоваты и постоянно спадали на глаза.Зато бойко выкрикивали троекратное «Ура!» вместе со всеми.

— Наша семья очень любит Пушкина. У внучек пока любимое произведение «Сказка о царе Салтане». Я люблю все, но сейчас в основном на детском репертуаре, — с улыбкой рассказывает бабушка Нелли Карелина.

Нелли Карелина пришла на шествие с внучками. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Нелли Карелина пришла на шествие с внучками.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Флешмоб организовала Челябинская областная библиотека для молодежи. Он называется «Пушкин Day» и посвящен 220-ой годовщине со дня рождения великого русского писателя и поэта.

В руках Пушкины несли таблички с разными надписями. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В руках Пушкины несли таблички с разными надписями.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Нам захотелось сделать что-то такое, что могло бы увлечь именно молодежь. Литературные вечера, викторины — это все уже было, уже скучно для молодых людей. А такой флешмоб — как раз то, что нужно: нескучно, вне библиотеки, и мы такого еще не делали, — рассказала корреспонденту «КП-Челябинск» заведующая медийно-информационным отделом Челябинской областной библиотеки для молодежи Татьяна Потапова.

Шествие прошло на Кировке. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Шествие прошло на Кировке.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Татьяна отметила, что Пушкин-парад запустили библиотеки и в других городах области.

Этот участник особенно похож на поэта - благодаря прическе. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Этот участник особенно похож на поэта - благодаря прическе.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Завершилось шествие возле скульптуры Александра Сергеевича у Оперного театра. Здесь организаторы поделили участников на две команды и провели литературный баттл на знание стихотворений Пушкина. Тут-то молодежь и «сдулась».

Говорили просто названия, редко кому удавалось вспомнить несколько строчек произведения. Ушлые сразу полезли в телефон. Некоторые вообще отстранились и болтали на лавочке о своем.

Баттл пытались «вытащить» взрослые. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Баттл пытались «вытащить» взрослые.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Завершилось шествие возле скульптуры Александра Сергеевича у Оперного театра. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Завершилось шествие возле скульптуры Александра Сергеевича у Оперного театра.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинцы уже обсудили эту часть парада. Кого-то она насмешила, а кого-то огорчила — молодежь совсем перестала читать.

— Ребята специально не готовились читать стихи Пушкина. Для них баттл был неожиданностью. То, что наше мероприятие заставило их залезть в интернет и «погуглить» творчество поэта — это уже классно. Хотя бы так. Главное, что сейчас они знают его произведения. Ребят никто не гнал сюда, они пришли самостоятельно, остались довольными. Ну а то, что они не всегда знали, что прочитать, тут даже взрослого спроси, и не каждый сообразит, — прокомментировала ситуацию Татьяна Потапова.

Ну и, конечно, фото с Пушкиным. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ну и, конечно, фото с Пушкиным.Фото: Валентина ВАГАНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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