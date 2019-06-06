Уткнулись в телефоны и «гуглили»: на параде двойников Пушкина участники не смогли вспомнить стихи поэта
В день рождения поэта по челябинской Кировке прошла шумная толпа «двойников» Александра Пушкина. Участники с нарисованными бакенбардами и в черных цилиндрах громко скандировали речевки и несли таблички с надписями: «Читайте Пушкина, ведь вы этого достойны!», «Ай да Пушкин! Ай да русский сын!» и другие. В первом ряду гордо вышагивал кот ученый с золотой цепью.
Начали движение под известный отрывок «У лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила». Многие участники читали его наизусть.
В Челябинске прошло костюмированное шествие «Пушкин DAY» в честь дня рождения поэта.Валентина ВАГАНОВА
В первом ряду колонны шел кот ученый.Фото: Валентина ВАГАНОВА
На главную пешеходную улицу вышли около 40 «Пушкиных». Среди «двойников» были школьники, студенты и взрослые поклонники творчества Александра Сергеевича.
Участники скандировали речевки, прославляющие великого поэта.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Самыми маленькими участниками шествия стали пятилетние двойняшки. Девчонки всю дорогу поправляли цилиндры, которые оказались немного великоваты и постоянно спадали на глаза.Зато бойко выкрикивали троекратное «Ура!» вместе со всеми.
— Наша семья очень любит Пушкина. У внучек пока любимое произведение «Сказка о царе Салтане». Я люблю все, но сейчас в основном на детском репертуаре, — с улыбкой рассказывает бабушка Нелли Карелина.
Нелли Карелина пришла на шествие с внучками.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Флешмоб организовала Челябинская областная библиотека для молодежи. Он называется «Пушкин Day» и посвящен 220-ой годовщине со дня рождения великого русского писателя и поэта.
В руках Пушкины несли таблички с разными надписями.Фото: Валентина ВАГАНОВА
— Нам захотелось сделать что-то такое, что могло бы увлечь именно молодежь. Литературные вечера, викторины — это все уже было, уже скучно для молодых людей. А такой флешмоб — как раз то, что нужно: нескучно, вне библиотеки, и мы такого еще не делали, — рассказала корреспонденту «КП-Челябинск» заведующая медийно-информационным отделом Челябинской областной библиотеки для молодежи Татьяна Потапова.
Шествие прошло на Кировке.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Татьяна отметила, что Пушкин-парад запустили библиотеки и в других городах области.
Этот участник особенно похож на поэта - благодаря прическе.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Завершилось шествие возле скульптуры Александра Сергеевича у Оперного театра. Здесь организаторы поделили участников на две команды и провели литературный баттл на знание стихотворений Пушкина. Тут-то молодежь и «сдулась».
Говорили просто названия, редко кому удавалось вспомнить несколько строчек произведения. Ушлые сразу полезли в телефон. Некоторые вообще отстранились и болтали на лавочке о своем.
Баттл пытались «вытащить» взрослые.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Завершилось шествие возле скульптуры Александра Сергеевича у Оперного театра.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Челябинцы уже обсудили эту часть парада. Кого-то она насмешила, а кого-то огорчила — молодежь совсем перестала читать.
— Ребята специально не готовились читать стихи Пушкина. Для них баттл был неожиданностью. То, что наше мероприятие заставило их залезть в интернет и «погуглить» творчество поэта — это уже классно. Хотя бы так. Главное, что сейчас они знают его произведения. Ребят никто не гнал сюда, они пришли самостоятельно, остались довольными. Ну а то, что они не всегда знали, что прочитать, тут даже взрослого спроси, и не каждый сообразит, — прокомментировала ситуацию Татьяна Потапова.
Ну и, конечно, фото с Пушкиным.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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