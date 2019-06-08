«В любви дошли до крайности»: жители Челябинска хоронят своих кошек и собак под православными крестами

Нелегальное кладбище домашних животных нашли в Челябинске — в районе дороги от Шершней до поселка Северный.

Хоронят здесь, в основном, кошек и собак, но встречаются и менее распространенные питомцы. Например, черепаха по имени Тортилла. Черепаха прожила 12 лет и похоронена рядом с кошкой Марусей, которая радовала семью на год больше. Надписи, которые хозяева оставили на надгробьях свои питомцев, умиляют: «Опустела без тебя земля!», «Помним и любим», «Верному другу семьи» и так далее.

Нелегальное кладбище домашних животных нашли в районе дороги от Шершней до поселка Северный.Фото: Сергей СМИРНОВ

Возле некоторых надгробий стоят миски с остатками еды. Язычество какое-то!

Любить кошек и собак нужно. Но не до безумия же! Часть из животных похоронена под крестами, некоторые из них явно православные. Кресты разные — от простых, из березовых бревнышек, до кованых, металлических. Некоторые памятники сделаны из мрамора.

— Что сказать по этому поводу? Это глупость человеческая и кощунство, — прокомментировал жуткий факт иерей Игорь Львов. — Как раз тот случай, когда люди в своей любви доходят до крайности…

Хоронят здесь, в основном, кошек и собак.Фото: Сергей СМИРНОВ

От кладбища до автомобильной трассы — 50 метров. До рынка, где торгуют садоводческими товарами — 200. До настоящего, человеческого кладбища — около километра. Но если на легальном кладбище могилы роют согласно нормам, то здесь иногда трупики животных едва присыпают. А недавно я видел здесь кошечку, которую просто положили в ямку.

Часть животных похоронена под крестами, некоторые из которых явно православные.Фото: Сергей СМИРНОВ

Не по-божески как-то…

Как хоронить животных по закону

По закону, умершее животное должно быть кремировано. Этот способ считается единственным, поскольку животные, погибшие от вируса остаются носителями и после смерти. Теоретически тело животного, закопанное в землю, может отравлять почву и подземные воды.

В Челябинске есть несколько крематориев для животных. Большинство предприятий предлагает выбор. Либо общая кремация — тело питомца сжигается с другими животными, пепел утилизируется. Либо индивидуальная кремация — платная процедура, при которой в крематории сжигается только одно животное, пепел отдают владельцу.

Теоретически тело животного, закопанное в землю, может отравлять почву и подземные воды.Фото: Сергей СМИРНОВ

Для многих индивидуальная кремация становится разумной альтернативой. Как поступать с пеплом решать только хозяевам. Обычно, прах хранят в урне, закапывают за городом.

Куда сдать тело умершего питомца на кремацию

Кремация животных, ул. Ферросплавная, 79. Телефон 8 (900) 077-11-77.

Крематорий «РитуалЭнимал». Ул. Котина,5. Телефон (351) 282-46-93.

Крематорий «Небо»: ул. Автодорожная, 12. Телефон (351) 776-09-53.

КСТАТИ

Сколько живут кошки

Стерилизованные кошки живут дольше тех, кого пичкают гормональными таблетками. Для кошки пожилой возраст начинается с 8 лет. Средняя продолжительность жизни кошки — 8-16 лет. Долгожители живут по 19-20 лет. Причем, беспородные кошки, которые регулярно дают потомство, живут в среднем на 3-4 года дольше представителей искусственно выведенных пород. Кошка «пенсионного» возраста, так же как и человек, не любит двигаться, и предпочитает спать и есть.