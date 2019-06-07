«Встали цепочкой к реке и передавали ведра»: жители всем селом шесть часов тушили дом в Челябинской области

Семья Тимошиных из села Кочкарь Пластовского района навсегда запомнит вечер 5 июня. Не столько тем, что случилась беда, сколько поступком десятков людей, которые, не задумываясь, пришли к ним на помощь.

ВЫТАЩИЛИ БАБУШКУ ИЗ ОГНЯ

По всей области в тот день бушевал ураган. Возле дома Тимошиных сильный ветер схлестнул провода. Произошло короткое замыкание, искры полетели прямо на жилище. Огонь вспыхнул моментально и порывами ветра стал быстро распространяться по стенам. Внутри находилась бабушка Людмила Петровна. Она увидела дым в окно и попыталась выбраться. Но открыла дверь — а там пламя. Людмилу Петровну обдало жаром, опалило волосы. От испуга она захлопнула дверь и вернулась в комнату.

11-летний внук Илья играл с друзьями на улице. Увидев, что горит дом, прибежал, выбил окно и залез внутрь. Обжег руку. Бабушка уже успела надышаться дымом, идти практически не могла. Вытащить ее самому у мальчишки не хватило сил. Он выбежал на улицу и стал звать на помощь взрослых. Соседские мужики, не раздумывая, бросились в горящий дом и вынесли старушку.

Дом был на три комнаты, плюс придомовые постройки. Фото: Наталья Михайлова.

ЛЮДИ СТОЯЛИ ПО ПОЯС В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ

Полыхающие жилище и клубы дыма было видно на всю округу. Люди схватили ведра, тазы и побежали туда.

— Я была на работе, мне позвонили соседи. Когда прибежала, дом тушили уже всем селом. Первыми с ведрами примчались парни-девятиклассники. Встали в цепочку до речки и стали передавать воду. Вода в реке холодная, а ребята стояли в ней по пояс, — вспоминает хозяйка дома Оксана Тимошина.

В «цепочку» встали также водители, проезжавшие мимо. Через село проходит трасса на Челябинск, машин тут ездит много. Люди бросили машины на обочине и стали помогать.

Пожарные добирались в деревню из Пласта. Между селом и районным центром десять километров, спасатели проехали это расстояние за считанные минуты. Но пламя разнеслось ветром моментально. От дома уже ничего не осталось. Стали спасать соседний дом, где живет семья с шестью детьми. Отстояли.

Жители и сотрудники МЧС боролись с огнем до часу ночи. Пламя уничтожило все, кроме двух сараев с коровами и курами.

Уцелели только две хозпостройки. Фото: Наталья Михайлова.

СЕМЬЕ НУЖНА ПОМОЩЬ

Оксану с сыном приютила подруга. А Людмилу Петровну увезли к родственникам в Пласт. Она после инфаркта, а сейчас пережила сильный стресс. Ей лучше быть в городе, если что, здесь рядом медики. В марте семья похоронила деда. На девятый день после похорон Людмила Петровна и попала в больницу.

Вскоре от переживаний здоровье ухудшилось и у Оксаны. Недавно она перенесла операцию на щитовидную железу. Но восстанавливаться ей некогда, нужно работать. Она единственный кормилец в семье. Сутками трудится в библиотеке уборщицей. А получает пять тысяч рублей. Пенсия бабушки тоже маленькая.

— У нас есть маленький домик: комнатка, да кухонка. Там жила моя бабушка. Дом заброшенный, окна выбиты, крыша в дырах. Восстановим его и будем тут жить, все не на улице, — говорит Оксана.

Дом, в котором теперь будет жить семья. Фото: Наталья Михайлова.

Односельчане собрали Тимошиным вещи на первое время. Также одежду и обувь привезла волонтер Наталья Михайлова из Пласта. О ней и ее подругах мы писали. Эти женщины вытащили из беды больше ста семей.

Семье Тимошиных сейчас очень нужна помощь.

КАК ПОМОЧЬ

Нужны продукты, постельное белье, нижнее белье на всех, средства личной гигиены. Деньги на ремонт дома и на первое время.

Пожертвовать средства можно напрямую на карту хозяйки дома 4276160969835660 Тимошина Оксана Михайловна. По вопросам передачи продуктов и других вещей — 8-902-866-03-35 (Наталья Радько) или 8-919-407-16-91 (Наталья Михайлова).