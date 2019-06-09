2019-06-09T09:13:09+03:00
Общество

День России 12 июня 2019 в Челябинске: программа праздника, куда сходить

Афиша Дня России-2019 в Челябинске
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
День России 12 июня 2019 в Челябинске: программа праздника, куда сходить.День России 12 июня 2019 в Челябинске: программа праздника, куда сходить.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Выходной среди недели — так в Челябинске называют День России в 2019 году. 12 июня в честь государственного праздника объявлен выходным днем.

На День России в Челябинске 12 июня 2019 года приготовили богатую афишу мероприятий. Поскольку уезжать из города среди недели не совсем целесообразно, можно провести день в мегаполисе. Синоптики прогнозируют комфортные +24 градуса без осадков.

Можно будет посмотреть концерт, побывать на фестивале национальной кухни, полюбоваться деревянной скульптурой и даже послушать выступление именитого джаз-оркестра. Публикуем программу Дня России 2019 в Челябинске.

10.00

Площадь Революции. Народные гулянья «Многоликая Россия».

12.00

Кировка. Парад дружбы народов и праздничная программа «День России».

ЦПКиО им. Гагарина. Праздничная программа «Россия твоего сердца».

Парк «Металлург». Праздничная программа «Россия, мы дети твои».

Горсад им. Пушкина. Праздничная программа «День России».

Сквер по Молодогвардейцев. Праздничная программа «Тебе, Россия!».

13.00

Кировка. Концертная программа

15.30

Горсад им. Пушкина. Подведение итогов фестиваля деревянной скульптуры

16.30

Горсад им. Пушкина. Выступление джаз-оркестра под управлением Станислава Бережнова.

11.30 — 17.00

Кировка. Фестиваль узбекской народной кухни

12.30 — 17.00

Площадь Ярославского (перед театром оперы). «Хоровод дружбы народов»

СПРАВКА «КП»

Из истории праздника

12 июня россиянам предлагают вспомнить первый съезд народных депутатов РСФСР. Случился он в 1990 году. Тогда была принята декларация о суверенитете. Однако называться на американский манер праздник «Днем независимости» некорректно.

Днем России 12 июня предложил назвать Борис Ельцин. Кстати, он же победил на выборах в этот день в 1991 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Андрей Макаревич: Кто отменил выступление «Машины» на Красной площади 12 июня - не знаю. Встретимся на концерте в Москве 29 июня!
Лидер прославленной группы, которая отмечает в эти дни своё 50-летие, дал интервью обозревателю Александру Гамову для сайта kp.ru и Радио "Комсомольская правда"
Мягкий вождь: в Новосибирске детям предложили слепить Сталина из пластилина и пострелять по американцам
В городе прошел праздник, посвященный генералиссимусу. Коммунисты позвали школьников на площадку «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» и провели специфические конкурсы
Новости 24
Урбанисты просят помощи, чтобы довести бывшую парковку у ЮУрГУ до совершенства
Жителей Челябинской области приглашают на встречу с известным епископом Пантелеимоном
Мотоциклиста сбили в центре Челябинска
Федор Конюхов освятил новую часовню в Челябинской области
В Челябинске на несколько дней закроют парк динозавров
Кафе в стиле «Властелина колец» появилось под Челябинском
Житель Челябинской области убил собутыльника необычным ударом
В Челябинске асфальт улыбается прохожим
Причиной оцепления дома в поселке Шагол стала учебная граната
Мигранты подделали оплату госпошлины, чтобы устроиться на работу в Челябинске
В поселке Шагол оцепили двор из-за подозрительного пакета
Школьник сломал ногу на рухнувших качелях в Челябинске
Исторический особняк в центре Челябинска, который продавали за 1 рубль, так и не нашел владельца
Главу села в Челябинской области поймали на взятке пшеницей
Жители Челябинска рассказали, как продавцы птичьего рынка выбрасывают непроданных животных
Жительница Челябинска пожаловалась на «деревянные» матрасы и плохие условия в больнице
Тройная авария случилась в Челябинске
Водители игнорируют тротуар, который создали урбанисты у ЮУрГУ
В Челябинске три пятиклассницы пытались ограбить торговый центр
«Продали не тот препарат»: челябинец разгромил витрину аптеки
В Зауралье мошенник продал пенсионеру «лечебное» белье за 74 тысячи рублей
Интрига раскрыта: кто из звезд поздравит Магнитогорск с 90-летним юбилеем
На трассе М-5 под Челябинском гигантская пробка
Художники завершили работу над граффити на разрушенном доме в Магнитогорске
В Челябинске волонтеры приступили к реставрации особняка купца Рябинина
«Спешил в больницу»: в Челябинске внедорожник устроил ДТП с переворотом
Для Челябинска закупят 500 автобусов
В Челябинске горожане переругались из-за камней возле ЮУрГУ