День России 12 июня 2019 в Челябинске: программа праздника, куда сходить

Выходной среди недели — так в Челябинске называют День России в 2019 году. 12 июня в честь государственного праздника объявлен выходным днем.

На День России в Челябинске 12 июня 2019 года приготовили богатую афишу мероприятий. Поскольку уезжать из города среди недели не совсем целесообразно, можно провести день в мегаполисе. Синоптики прогнозируют комфортные +24 градуса без осадков.

Можно будет посмотреть концерт, побывать на фестивале национальной кухни, полюбоваться деревянной скульптурой и даже послушать выступление именитого джаз-оркестра. Публикуем программу Дня России 2019 в Челябинске.

10.00

Площадь Революции. Народные гулянья «Многоликая Россия».

12.00

Кировка. Парад дружбы народов и праздничная программа «День России».

ЦПКиО им. Гагарина. Праздничная программа «Россия твоего сердца».

Парк «Металлург». Праздничная программа «Россия, мы дети твои».

Горсад им. Пушкина. Праздничная программа «День России».

Сквер по Молодогвардейцев. Праздничная программа «Тебе, Россия!».

13.00

Кировка. Концертная программа

15.30

Горсад им. Пушкина. Подведение итогов фестиваля деревянной скульптуры

16.30

Горсад им. Пушкина. Выступление джаз-оркестра под управлением Станислава Бережнова.

11.30 — 17.00

Кировка. Фестиваль узбекской народной кухни

12.30 — 17.00

Площадь Ярославского (перед театром оперы). «Хоровод дружбы народов»

СПРАВКА «КП»

Из истории праздника

12 июня россиянам предлагают вспомнить первый съезд народных депутатов РСФСР. Случился он в 1990 году. Тогда была принята декларация о суверенитете. Однако называться на американский манер праздник «Днем независимости» некорректно.

Днем России 12 июня предложил назвать Борис Ельцин. Кстати, он же победил на выборах в этот день в 1991 году.

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