Форум в Челябинске: изменить сознание, чтобы сделать достижения современной медицины доступными каждому

7 июня 2019 г. в Челябинске состоялось событие, объединившее медицинское сообщество, пациентов и представителей средств массовой информации — V межрегиональный Форум «Медицина, доступная каждому».

Яркой особенностью мероприятия стало участие в нем мастера смешанных единоборств Джеффа Монсона. Спустя полгода после операции по замене сустава в челябинской клинике FMC спортсмен прилетел на Южный Урал на плановый осмотр у своего хирурга, но не смог пропустить Форум, посвященный инновациям в здравоохранении. С своей приветственной речи он тепло поблагодарил врачей, особенно тех, кто работает для того, чтобы сделать качественную медицинскую помощь доступной для всех людей.

— Когда я приехал сюда полгода назад, не мог даже двигаться, не испытывая при этом боль. Сегодня у меня ничего не болит. Причем, мы с моим лечащим врачом Андреем Филипповым стали настоящими друзьями. Мы, конечно, обсуждали мою программу реабилитации, но еще говорили о своих семьях, повседневных делах, — сказал ДжеффМонсон.

Ключевой темой Форума «Медицина, доступная каждому» по традиции стало профессиональное саморегулирование врачей. По мнению организаторов мероприятия, медицинские сообщества, организованные на принципах саморегулирования, по-настоящему жизнеспособны в современных условиях.

— Первые российские саморегулируемые сообщества врачей появилась в Челябинске. Ими стали Ассоциация травматологов-ортопедов Челябинской области и Национальная коллегия флебологов. Саморегулируемые объединения имеют свои особенности, они широко распространены во многих странах мира. Профессиональные СРО не только служат надежной опорой врачу, они могут предоставить определенные гарантии пациенту, -пояснил член Президиума общероссийской общественной организации «Общество врачей России», ассоциированный член Всемирной Медицинской Ассоциации (WМА)Степан Владимирович Фирстов.

Тему роли профессионального врачебного сообщества в системе здравоохранения на Форуме глубоко развил приглашенный эксперт -член Общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, член Экспертного совета ФАС по вопросам конкуренции в здравоохранении, к.м.н.Сергей Владимирович Лазарев.

— Вопреки устойчивому мифу деньги не решают проблем здравоохранения. Можно купить любое оборудование, но оно принесет пользу только в руках профессионала. Часто говорят, что здравоохранение не может работать в условиях рынка, но во всем мире оно именно так и работает, и причем эффективно. Российская система здравоохранения до сих пор живет по социалистическим законам при капитализме! Порочный круг можно разорвать, но для этого нужно, чтобы изменилось сознание людей, взявших на себя ответственность за судьбу здравоохранения, — отметил он.

С докладами на Форуме выступили руководители передовых медицинских организаций Челябинской области, в том числе — федеральных центров.

— Мне импонирует концепция мероприятия, как и его главная задача — сделать наше здравоохранение лучше. К сожалению, ни у кого из нас нет волшебной палочки, которая легко сделает так, чтобы все проблемы в здравоохранении были решены раз и навсегда. Большинство конференций имеет узкую направленность, а на Форуме «Медицина, доступная каждому» обсуждают стратегические вопросы. Нацпроекты и задачи, поставленные Президентом, заставляют нас искать новые пути для развития. Хочется, чтобы вся система здравоохранения работала как единое целое, — прокомментировал главный врач ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России (г. Челябинск), главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Уральского федерального округа, заслуженный врач РФ, д.м.н.Олег Павлович Лукин.

С коллегой был солидарен и главный врач ГБУЗ «Областной перинатальный центр», главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Челябинской области, к.м.н.Юрий Алексеевич Семенов:

— Мы уже не в первый раз участвуем в этом Форуме. Внимание к проблемам здравоохранения, особенно, если оно сопровождается живым обсуждением, очень полезно.

Событие в Челябинске привлекло внимание представителей средств массовой информации. Круглый стол на тему «Как улучшить освещение медицинских вопросов в СМИ» проходил во время перерыва на кофе, но интересная дискуссия с участием журналистов с одной стороны, и врачей с другой,заставилабольшую часть делегатов Форума вернуться в зал.

Генеральным партнером Форума «Медицина, доступная каждому» была Партия пенсионеров за социальную справедливость, котораяимеет ярко выраженную социальную направленность.

— Вопросы организации в медицине — это начало начал. И сегодня они приобретают особое значение. Есть такой термин — «возраст дожития», и мне он очень не нравится. Мы за то, чтобы возраст здоровой и интересной жизни длился как можно дольше, — подчеркнул заместитель председателя Центрального совета Политический партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», д.ю.н. Андрей Вячеславович Широков.

Работавшая на Форуме руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области Лариса Александровна Землянская выразила общее мнение, отметив:

— Любая площадка общественных организаций помогает решать проблемы, которые одинаково значимы и для врачей, и для пациентов, и для органов исполнительной власти. Мы все хотим сделать медицину доступной и качественной.