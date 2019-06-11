Ректоры Южного Урала: у нас начинается охота за бюджетными местами

20 июня в Челябинской области, как и во всей России, стартует приемная кампания в университеты и академии. Хватит ли абитуриентам бюджетных мест? Комнат в общежитиях? Что могут предложить вчерашним школьникам вузы Челябинска? На эти вопросы постарались ответить ректоры и проректоры девяти ведущих учебных заведений Южного Урала.

Университетская «посевная»

«Во всех вузах есть два сезона, — пошутил в начале дискуссии ректор Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Сергей Зырянов. — Первый условно можно назвать посевной, это как раз приемная кампания. Второй — выпуск. студенты сдают госэкзамены, защищают дипломы. Не все доходят до конца обучения, есть процент потерь и на бюджетных, и на платных местах. Во-первых, некоторые теряют возможность оплачивать обучение. Во-вторых, увы, некоторые уходят из-за неуспеваемости. Мы выпускаем сегодня примерно 600 выпускников-специалистов гуманитарного и социо-экономического профиля».

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Учебный год для ЮУрГУ закончился достаточно успешно, — начал ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков. — Мы завоевали приличное число медалей на российских и международных олимпиадах. Буквально неделю назад проходил международный научный совет под председательством президента корпорации Emerson Майкла Трейна. С этой компанией мы начали работу по модернизации промышленности Челябинской области и всей страны. Обсудили тенденции, которые в этой части происходят во всем мире. ЮУрГУ уже сейчас ориентирует свои образовательные программы на этот вектор, на модернизацию. Словом, ставим задачу быть чемпионами в этой части. Это важно для университета, это важно для Челябинской области. Так что — ждем умных абитуриентов».

Ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета Илья Волчегорский напомнил собравшимся, что медицинское образование в России стоит несколько особняком и курируется минздравом, а не министерством образования и науки.

«Мы готовимся выпустить более полутысячи врачей и провизоров, — рассказал он. — Но наш выпуск отличается от подведомственных министерству высшего образования и науки. Диплом о высшем образовании нашим выпускникам необходим, но его недостаточно, чтобы работать по специальности. Им еще предстоит пройти процедуру государственной аккредитации и лишь при ее успешном прохождении они могут приступить к практике. Об этом стоит помнить и абитуриентам. Понятно, что не все выпускники пойдут в практическое здравоохранение, до 75 процентов поступают в ординатуру».

По словам Волчегорского, на приемную кампанию-2019 медицинскому университету выделено 445 бюджетных мест. Примерно столько же вуз планирует набрать студентов-платников. Но конкурс будет высоким, тем более, что 61 процент бюджетных мест в медвузе будет отдан целевикам.

В Уральском филиале Финансового университета при правительстве РФ бюджетных мест по традиционным направлениям — экономике, финансам, государственному и муниципальному управлению — запланировано только 25. Ректор Анатолий Якушев переживает за абитуриентов, намеренных поступить на заочное отделение.

Ректор финансового университета Анатолий Якушев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Заочникам учиться труднее, — объяснил Анатолий Алексеевич. — Их часто не отпускают с работы, приходится брать отпуска за свой счет. Но вообще заочная форма обучения изживает себя. Мы впервые набираем в 2019 году студентов на очно-заочную форму. Это тоже достаточно тяжело, занятия в вузе идут три раза в неделю. Но зато такая форма эффективнее. Кроме того, впервые ведем набор в магистратуру по направлениям экономики и финансов.

Исполняющая обязанности ректора ЮУрГАУ Светлана Чичиланова.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зато Южно-Уральский аграрный госуниверситет приготовил для бюджетников 1467 место. По словам ио ректора ЮУрГАУ Светланы Чичилановой, в этом году увеличено число бесплатных мест по программам подготовки кадров высшей квалификации для сельского хозяйства. Подводя итоги закончившегося учебного года, Светлана Анатольевна рассказала о прошедшем на базе вуза Пятом франко-российском форуме аграрного образования, где специалисты зарубежных университетов поделились с российскими преподавателями новшествами в учебе будущих профессиональных аграриев.

И.о. ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко утверждает, что выпускникам педвуза нет нужды беспокоиться о трудоустройстве ни сегодня, ни в будущем: в дошкольных, общеобразовательных и средне-специальных учебных заведениях столько вакансий, что выпускники «педа» не в состоянии закрыть их все.

И.о. ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Традиционно у нас популярны исторический, филологический факультеты, факультет иностранных языков, — рассказала Татьяна Чумаченко. — Люди еще до начала кампании уже стояли у дверей, чтобы подать заявления в приемную комиссию. Пользуется спросом и педагогический колледж при нашем университете, причем самой востребованной специальностью там является дошкольное образование».

В Челябинском государственном университете бесплатных мест в этом году будет около тысячи, ими обеспечено 95 процентов специальностей. По словам первого проректора ЧелГУ Андрея Петрова, уже на протяжении пяти лет число бюджетников в классическом университете растет, на приемную кампанию-2020 запланировано уже 1200 бесплатных мест.

«А в ушедшем году мы попробовали эксперимент с международной аккредитацией образовательных программ, — добавил Андрей Юрьевич. — Уровень нашего образования достаточно высокий, мы должны были подтвердить его на международном уровне. Эксперты из Китая, Чехии, других стран работали на наших факультетах две недели, по результатам этой проверки мы получили четыре звезды из пяти. Так что ЧелГУ привлекателен и для иностранных студентов».

«Челябинские вузы действительно востребованы за рубежом, — подтвердил Александр Шестаков. — ЮурГУ уже не первый год занимается международной аккредитацией, так что опыт этот у нас есть».

Проректор по учебной работе Челябинского государственного университета культуры Сергей Буцык.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Этим летом повезло будущим студентам Челябинского государственного университета культуры: как рассказал проректор по учебной работе вуза Сергей Буцык, стоимость обучения по большинству специальностей в ЧГУК снижена по сравнению с прошлым годом более чем на 35 процентов. Это произошло за счет изменения структуры государственного задания: в «дорогой» группе остались только направления, связанные с исполнительским искусством, остальные перенесены в более «дешевые».

«Кстати, и иностранных студентов у нас — 9,5 процента от общего контингента, — отметил Сергей Буцык. — В абсолютных цифрах это, может, и немного, но все-таки — лучший результат по стране среди вузов, подведомственных федеральному министерству культуры. В последний год ребят из Дальнего Зарубежья стало даже больше, чем из Ближнего. Например, учатся представители национального оркестра Республики Ангола, в скором времени ждем еще нескольких музыкантов из Африки».

В Международном институте дизайна и сервиса абитуриентам представлена новинка: с 2019 года в вузе появилась специальность, посвященная цифровым сервисам, например, разработке компьютерных игр.

«Мы прошли госаккредитацию по всем программам и в вузе, и в колледже, — рассказал первый проректор МИДиС Максим Усынин. — Продолжаем сотрудничество с международными отельными сетями, такими, как «Рэдиссон» и «Хайят», с этого года в число партнеров добавилась еще и сеть «Мариотт». Второе наше направление — участие в движении World Skills. Мы внесли самый большой вклад в победу национальной сборной на последнем чемпионате Европы, теперь готовимся к национальным соревнованиям в Казани. Все наши студенты сдают демонстрационный экзамен WorldSkills, получают skill-паспорт. Этот документ все чаще становится для работодателя даже более важным, чем диплом о высшем образовании. Особенно востребован паспорт в Китае, Бразилии, Корее».

ГТО поможет в вузе

У многих выпускников школ летом самый актуальный вопрос — как поступить в вуз с гарантией? Ректоры советуют, во-первых, стараться заработать максимальные баллы на ЕГЭ, а во-вторых — прилагать к школьным документам все возможные бумаги о творческих и спортивных успехах. Это позволяет заработать в глазах приемных комиссий до 10 дополнительных баллов.

Ректор Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Сергей Зырянов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Сейчас идет настоящая охота за бюджетными местами, — отметил Сергей Зырянов. — Закон дает право подавать документы в пять вузов по трем направлениям, так что реализовать потребность в высшем образовании может почти каждый. Мне в приемной комиссии регулярно докладывают, что абитуриенты уходят в другие вузы на бюджетные места, когда понимают, что не смогут пробиться в РАНХиГС на бесплатное обучение».

Александр Шестаков рассказал, что в ЮУрГУ больше всего ценятся достижения абитуриентов, имеющие отношение к будущей профессии: дипломы олимпиад, участие в научных работах. «Победители олимпиад, не входящих в список министерства образования, также получают преференции, — добавил Александр Леонидович. — Учитываются и достижения в спорте, особенно — золотой значок ГТО».

Ректор медицинского университета заметил, что проходной балл на нынешнее лето пока спрогнозировать невозможно: он меняется год от года. Но Илья Волчегорский и его сотрудники также, как и в других вузах, учитывают победы школьников на олимпиадах. Что касается абитуриентов, нацелившихся в ординатуру, то здесь огромное значение придается медицинскому волонтерству, опыту практической работы и активности в публикации своих трудов.

«Во время приемной кампании надо регулярно отслеживать свой рейтинг, — посоветовала Татьяна Чумаченко. — И не лишним будет проконсультироваться с деканами и преподавателями».

В портфолио же абитуриентов университета культуры львиная доля должна быть отведена творческой составляющей: только за сочинение поступающий может получить пять дополнительных баллов.

Профессия мечты

«Закон предоставляет возможность подавать документы в 15 вузов, — напомнил Андрей Петров. — Но надо трезво оценивать свои возможности. Выберите первое направление — специальность вашей мечты. Второе направление — здесь чуть снизьте планку своих запросов. И наконец, третьей должна быть специальность, по которой у вас самые высокие шансы пройти на бюджет».

Ректоры встретились накануне приемной кампании.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сергей Буцык подтвердил, что мечта — это самое важное для ребенка, но надо еще и идти в ногу со временем. «Мы советуем своим студентам: добавляйте к своей специальности слово «цифровой». Цифровой врач, цифровой инженер — это то, что нужно завтра. И вообще, проведите тест-драйв вуза. Ведь когда мы выбираем автомобиль, то беседуем с продавцом, пробуем авто, общаемся на форумах. Абитуриент и его родители, выбирая вуз, тоже должны быть въедливыми, должны выпотрошить каждый вуз».

Илья Волчегорский уточнил, что «цифрового врача» никогда не получится: медицинская профессия базируется на эвристическом принципе и машина тут человека никогда не заменит. К ректору медвуза присоединился ректор финансового университета: Анатолий Якушев утверждал, что в экономике тоже «нужна душа»: люди не всегда доверяют компьютеру, предпочитая уточнять у живого человека.

«А ошибки при выборе профессии часто связаны с тем, что поступали по выбору мамы, папы, соседки. К нам должны поступать личности сложившиеся», — подвел итог дискуссии Илья Волчегорский.

Во французской стороне, на чужой планете…

И у абитуриентов, и у их родителей даже успешное поступление в вуз — только начало многолетнего стресса. В гуманитарно-педагогическом университете, например, по словам Татьяны Чумаченко, челябинцев — не более 40 процентов. Остальным предстоит для получения образования приехать на несколько лет в чужой город. А для некоторых Южный Урал и вовсе находится за пределами родной страны. Как вузы помогают адаптироваться к новой среде иногородним студентам и иностранцам?

«Уже на этапе поступления в вуз мы можем предоставить место в общежитии не только абитуриенту, но и его родителям, — отметила Татьяна Чумаченко. — И в дальнейшем постоянно поддерживаем связь с мамами и папами, оперативно сообщаем им, если у студента возникают какие-то проблемы».

В университете культуры с общежитием тоже все хорошо. Более того: Сергей Буцык рассказал, что во время проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в общежитиях вуза будут размещены некоторые участники международных мероприятий. Поэтому уже сегодня на проведение ремонта в двух «общагах» федеральное минкультуры выделило 20 миллионов рублей.

В аграрном университете программа адаптации поставлена на поток: по словам Светланы Чичилановой, студенты-земляки могут поселиться в общежитиях вместе, то же относится и к родственникам: если у первокурсника найдется среди старших студентов брат или сестра, их жилплощадь тоже могут объединить. Для поступающих есть даже ознакомительные экскурсии по Челябинску.

«С иностранцами, конечно, в разы больше забот, — призналась Светлана Чичиланова. — Организация приема, встреча в аэропорту, экскурсия по городу, рассказы о стране и правилах проживания, встречи с миграционными органами и страховыми компаниями. Выдаем абитуриентам из-за рубежа памятки с необходимыми телефонами, назначаем старшекурсников-тьюторов, курирующих иностранцев. Для тех, кто слабо владеет русским введена дисциплина «русский язык как иностранный». Итоги промежуточных аттестаций регулярно направляются в министерства образования на родину иностранных студентов. И, конечно, обязательно организуем визовое сопровождение».

Первый проректор МИДиС Максим Усынин.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вопрос с иностранцами для челябинских вузов вообще довольно актуален: в МИДиС, например, студентов-нероссиян — 10 процентов от общего числа. В университете культуры иногородних — более 60 процентов. В педагогическом университете учится более 700 иностранцев из 17 стран.

«У нас проблема со студентами из Туркменистана, изучающими химию и биологию, — поделилась Татьяна Чумаченко. — Мало того, что им надо освоить русский язык, так еще и выучить специфические термины».

Первый проректор ЧелГУ Андрей Петров.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«В ЧелГУ сложились две педагогические школы для ребят, не владеющих русским языком, — рассказал Андрей Петров. — Первая использует иностранный язык: преподаватель арабским студентам читает по-арабски. Вторая занимается обучением иностранных студентов с полным погружением в русскую среду. Обе школы постоянно соревнуются между собой. Но вообще ЧелГУ несет уникальную миссию — продвигает российское образование за рубежом. У нас уникальный филиал в Костанае, там около 4 тысяч студентов-внебюджетников. Он успешно конкурирует с ведущими вузами Казахстана. Да, мы готовим специалистов для нужд другого государства, но они же становятся носителями русского языка и культуры. Это очень важно».

Разумеется, во всех вузах для студентов с языковой проблемой есть подготовительные отделения. И они достаточно эффективно работают: как рассказал Сергей Буцык, большинство иностранных студентов «культурного» вуза уже ко второму курсу просят о переводе со специально для них выделенного этажа в общежитии к однокашникам-русским. То есть адаптация проходит успешно.

«В первую очередь надо обеспечивать профессионалами свою, российскую экономику, — высказался Александр Шестаков. — Но нельзя забывать, что общая прибыль для системы высшего образования России от иностранцев — более 20 миллиардов долларов в год. Кроме того, они обеспечивают нам экспансию, экспорт нашего образования. В ближайшее время российские вузы вообще должны в разы увеличить число иностранцев. Уже сегодня в ЮУрГУ учатся студенты из 52 стран».

По словам ректора ЮУрГУ, в прошлом году в конкурсе программ адаптации крупнейший вуз Челябинской области занял второе место в России. В адаптации иногородних к условиям университета и города-миллионника Александр Леонидович отводит первое место спорту и творчеству: вуз поддерживает 27 спортивных направлений, около 25 художественных коллективов.

Ректор медицинского университета Илья Волчегорский.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Илья Волчегорский, однако, заметил, что обучение иностранцев — это, конечно, отличная возможность для вузов пополнить свой «кошелек». Но нужно помнить, что главная задача университетов — готовить специалистов для России.

«Я в первую очередь говорю о врачах, чей дефицит — проблема не только для Челябинска, но и для всей страны, — уточнил ректор медицинского вуза. — Что касается адаптации, то действующие образовательные стандарты сами по себе направлены на ее облегчение. Когда они вступили в силу, я удивился: у нас на самых крупных факультетах, лечебном и педиатрическом, на первом курсе один экзамен — биология. В мое время на первой же зимней сессии мы сталкивались с жесткими экзаменами и отсевом».