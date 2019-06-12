Санки, клюшки, два шипа: челябинские мужики играют в слэдж-хоккей после смены на заводе

Метровые сани с сидушкой и заточенным лезвием у основания, подножка для защиты ног, две короткие клюшки с шипами для отталкивания, защитная амуниция. Стандартная хоккейная площадка с воротами, пять полевых игроков и голкипер. Три периода по 15 минут. Это все про следж-хоккей. Или, как его еще называют, хоккей на санях. Этим видом спорта занимаются люди с ограниченными возможностями.

БЕЗ ЗАРПЛАТ И ПРЕМИЙ

По словам главного тренера сборной Челябинской области Олега Ларина, здесь почти все, как в профессиональном хоккее, — тренировочные сборы, турниры. Но только без зарплат и премий. Возраст игроков — от 17 до 48 лет.

— По статусу мы любительская команда. Сначала выступали под брендом «Метеорит». Сейчас называемся проще — сборная Челябинской области. Бюджет команды формируется за счет денег регионального министерства спорта. Три миллиона рублей в год. Выезд на один тур чемпионата России — это полмиллиона рублей. Таких туров два. Выходит миллион. Остальные деньги расходуются на покупку формы, инвентаря, аренду площадки, на питание, витамины, плюс немного доплачиваем специалисту по техническому обеспечению — чтобы приводить в порядок сани, клюшки, другую хоккейную амуницию, — рассказывает об организационной стороне дела Олег Ларин.

Самое дорогое в следж-хоккее — сани. Профессиональные канадские стоят не меньше 120 тыс. руб. Отечественные — в два раза дешевле. Конечно, сами игроки за свои деньги такие дорогие «игрушки» не купят. Выручают власти и меценаты. В 2013 году, накануне сочинской Олимпиады, челябинской команде подарили 13 профессиональных саней. Два года назад — еще 11, плюс игровую экипировку. Да еще и микроавтобус. Тогда одним из спонсоров выступил воспитанник «Трактора», чемпион мира, ныне игрок клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов.

УТРОМ РАБОТА, ВЕЧЕРОМ ХОККЕЙ

— Сейчас у нас осталось 18 рабочих игровых комплектов. Конечно, хотелось бы еще прикупить новый инвентарь, ведь в команде сейчас почти три десятка игроков. С середины июля начнется первый тренировочный сбор во дворце спорта «Юность». Все, как у обычных хоккеистов: в первую неделю тренажерный зал, потом тренировки на льду. По два занятия в день. Конечно, не все смогут тренироваться с утра до вечера. Многие работают, и не всегда могут успевать на тренировки. Подстраивают отпуск под тренировочный цикл. Зимой тренируются, в основном, по вечерам. Работают у нас многие — заводчане, офисные сотрудники. Дело в том, что у нас только один игрок инвалид-колясочник, остальные парни — с протезами, передвигаются на ногах. По правилам, в следж-хоккей могут играть люди с первой, второй и третьей группой инвалидности, — поясняет Олег Ларин.

Два года назад Евгений Кузнецов вместе с другими спонсорами подарил челябинской команде комплекты нового инвентаря.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Следж-хоккей предъявляет какие-то особые требования к физической подготовке игроков?

— В этом виде паралимпийского спорта развивают верхнюю часть туловища — руки, плечевой пояс, спину, пресс. Поэтому наши парни крепки, как сталь! Кстати, сила броска у следж-хоккеистов не слабее, чем у обычных игроков.

— В чемпионате России, который проходит в два тура — в октябре и марте, сборная Челябинской области заняла последнее, восьмое место. Настолько сильны соперники?

— Да, мы пока отстаем от лидеров. Соперники пока посильнее будут. Специалисты считают, что многое здесь зависит от финансирования. Чем больше бюджет, тем чаще команда может выезжать на различные турниры. А это дополнительный опыт. Плюс зарплаты игрокам. Это много значит. Если человек будет материально заинтересован, то больше внимания уделит спорту.

Но здесь нужно учитывать и момент социальной реабилитации. Человек адаптируется в обществе, занимается спортом, участвует в соревнованиях. Словом, живет полноценной жизнью. Это очень важный аспект.

Главный тренер Олег Ларин. Фото: Олег ЛАРИН.

Есть еще один нюанс — неразглашения данных. Профильные министерства и ведомства по закону не имеют права делиться информацией о людях с ограниченными физическими возможностями. Такие базы данных имеются, но они «засекречены». Поэтому мы не имеем возможности охватить как можно больше потенциальных спортсменов. Это касается и других паралимпийских дисциплин — и летних, и зимних. Поэтому хоккеистов находим только среди знакомых. Или просто можем на улице увидеть человека, скажем, в инвалидной коляске, и предложить ему попробовать себя в следж-хоккее.

— У всех получается?

— Кто-то до получения травмы занимался каким-то видом спорта. Другие просто горят желанием заняться следж-хоккеем. У нас ни для кого дорога не закрыта. По опыту могу сказать, что необучаемых людей не бывает. Три-четыре тренировки, и человек уже довольно уверенно чувствует себя в санях. А потом уже начинается более тонкое обучение технике, тактике. Кстати, у нас в России придумали свою расшифровку слова «следж» — сила, ловкость, единство, движение, жизнь.

СПРАВКА «КП»

В России следж-хоккей начал развиваться с 2008 года, за шесть лет до Паралимпийских игр в Сочи, где наша команда завоевала серебряные медали. На Игры-2018 в Южную Корею нашу паралимпийскую сборную не допустили.

Национальная команда России по следж-хоккею считается одной из лучших в мире. В Челябинске следж-хоккей развивается с 2013 года. Основная тренировочная база — дворец спорта «Юность». Тренировки обычно проходят с 10.00.

Записаться на собеседование в команду можно по телефону: 8-951-129-8345 (Ларин Олег Иванович).