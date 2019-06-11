«Забор головного мозга»: вдоль главных улиц Челябинска хотят построить шумозащитные экраны

Дорожная революция, устроенная в Челябинске в виде эксперимента, обернулась для горожан не только пылью, но и нехваткой зелени, умирающими деревьями, шумом.

От шума челябинцев хотят защитить заборами. Точнее, шумозащитными экранами. Авторы идеи полагают, что эстетично оформленные экраны вдоль улиц с оживленным движением спасут нас не только от грохота, но и от пыли. Что значит эстетично? Например, красиво разрисованные.

Уже и закупка объявлена. Начальная цена вопроса — без малого 50 млн руб.

АВТОБАН-СТИЛЬ

К 2020 году экраны должны быть установлены. И не за городом, как, например, в Германии. Там вдоль автобанов стоят глухие экраны, спасающие от шума деревеньки, раскиданные по обе стороны дороги.

У нас «автобан-стиль» хотят внедрить на городских улицах. В списке — Бродокалмакский тракт, Новоградский пр., ул. Братьев Кашириных, ул. Дарвина, ул. Комарова, ул. Бажова, дорога между Мелькомбинатом и Университетской Набережной.

Горожане возмущены. Кому понравится видеть из окна не перспективу, но мутные звенья забора! К тому же, забитого пылью и поросшего сорняком!

ПРИКРЫТЬ «СРАМ»

Мнение «против» ярко высказал челябинский урбанист Лев Владов:

— У этих товарищей даже мысли не возникает, насколько убого это будет выглядеть. Что смотреть из окна на живую улицу и смотреть на серую стену — это две разных жизни. Никто слова об этом не скажет. Они написали: «шумозащитные экраны улучшают восприятие городской застройки и создают позитивный имидж города». Пока весь мир успокаивает трафик, развивает устойчивый транспорт, борется с выхлопами, мы заборами лечим симптомы безумного городского планирования.

Раскритиковал идею общественник Николай Дейнеко:

— На улицах нашего города появятся защитные экраны, которые, по идее, должны защитить дома от звуков и закрыть пустыри. Но, похоже, что они просто прикроют все несовершенства города, которые не успевают привести в порядок к саммитам ШОС и БРИКС.

— Из дефицитного бюджета Челябинска на идиотскую затею отсасывается 50 миллионов рублей, — считает эксперт по транспортной логистике Яков Гуревич.

Кстати, в Красноярске тоже устанавливали шумозащитные экраны. А потом демонтировали из-за того, что они портили облик города и вышли из строя. Сибиряки просят власти высадить вдоль дорог деревья и кустарник. Лучше «зеленого щита» ничего придумать нельзя.

А как вы относитесь к установке экранов-заборов?