Как живет православная гимназия в Челябинске: девочки не носят платки, о происхождении жизни рассказывают по обычному учебнику

На Северо-Западе Челябинска 17 лет работает православная гимназия. Это частная школа: приводи ребенка, плати раз в месяц и радуйся, как чадо кроме утвержденной программы Минобром программы приобщается к вере.

Корреспондент КП-Челябинск собрал все стереотипы о православии и записался на прием к директору гимназии.

УРОК ПРАВОСЛАВИЯ ЧАС В НЕДЕЛЮ

Свежая отделка здания сияет на солнце. На первый взгляд «религиозная» гимназия ничем не отличается от обычной школы. Та же вахта охраны, зоркие камеры, гардероб, гул ребятни в дальних коридорах. Следуем в кабинет директора. На встречу попадаются несколько женщин-педагогов: никаких платков, юбок в пол — одеты обычно. Все учтиво здороваются. На стенах висит несколько икон.

Сейчас гимназия занимает одно здание. В будущем планируют построить для младшей школы отдельный корпус.Фото: Из личного архива героя публикации

В кабинете руководителя гимназии отца Александра три портрета: глава государства, патриарх, челябинский и миасский митрополит Григорий. В углу икона Богородицы.

В школе обучают с 1 по 11 класс. Главный критерий для желающих учиться — быть крещеным. Есть тестирование на уровень знаний. Всего в школе около 250 учеников. Девочек немного больше. Занимаются в первую смену. В классе 15-20 человек, в некоторых поменьше.

— Гимназия подчиняется министерству образования области. У нас обычная школа, только добавлен православный компонент. Процесс напоминает индивидуальное обучение. Это больше всего привлекает родителей, — рассказывает отец Александр.

В каждом классе стоят иконы. Перед началом урока и после — молитва. На общий молебен вся школа собирается по понедельникам.

— Как и в обычной школе, уроков много. Иногда в день семь-восемь занятий, как и в любом другом лицее из-за дополнительных предметов. У нас это церковнославянский язык, основы латыни, основы православной веры — час в неделю, церковное пение и курс «Ладья» — профилактика СПИД, половое воспитание. Есть курсы послушников, но только по желанию — для тех, кто хочет помогать в храме.

На классные часы приходит духовник. Рассказывает, как православному жить в современном мире. Все это позволяет развить в ребенке нравственно-моральные качества. Посмотреть на окружающий мир не с позиции потребления, а с точки зрения пользы. Творец нас призывает к саморазвитию.

Отец Александр не только директор православной гимназии, но и настоятель храма.Фото: Андрей АБРАМОВ

КАК ЮНОШЕСКИЙ МАКСИМАЛИЗМ УЖИВАЕТСЯ С ВЕРОЙ

— У вас учителя со стажем 20-30 лет. Несколько кандидатов наук, доценты челябинских вузов. А они все верующие?

— Педагоги верующие, но глубина воцерковления различная.

— Если к вам приведет ребенка семья номинально верующая: крестик носят, в храме по праздникам бывают.

— Мы принимаем не только глубоко верующих. Кто-то только на пути познания. Помогаем воцерковиться не только детям, но и взрослым. Но нужно учесть, успех на 80% зависит от родителей.

— Дети у вас наверное все примерные и спокойные...

— Отнюдь! Иногда на нас вешают ярлыки: «Как ведут себя ваши дети? Носятся на переменах, сидят в телефонах». У нас не воскресная школа при храме, а общеобразовательная. Если на чистоту, то классы зачастую не являют собой образец православия. Обычная школа! От детей мы не отрекаемся и постоянно подчеркиваем: дорогие взрослые, не забывайте, ребята могут и пошалить, у них переходный возраст.

Классы ничем не отличаются от обычной школы. Лишь в углу висят иконы.Фото: Андрей АБРАМОВ

— В 13-15 лет начинают пробиваться подростковые амбиции, бунтарство. Смирение, которому учит православие, как-то плохо уживается с таким вспышками.

— Конечно, конфликты бывают. Это же закон педагогики: юная личность начинает проверять на крепость авторитеты. Часто проблемы начинаются в семье. Если дома разногласия, то нежелание работать над собой у ребенка будет ярко выражено.

— То есть истории, когда ребенок в 14 лет говорит: «Я не верю в бога, зачем вы меня сюда отдали», бывают?

— Нет, такого не случается. По крайней мере не так категорично. Чаще проблемы в семьях, которые обратились в православие, отдали ребенка к нам и перестали сами развиваться. Возвращаясь после уроков, подросток видит, что его главные авторитеты вовсе не стремятся к тому образу жизни, о котором рассказывают в школе. А если взрослые не прилагают усилий, то почему он должен стараться?

— Ребенок может укрепить веру родителей?

— Конечно, обратные примеры бывают. Важно, чтобы ребенок имел право голоса в семье. Если родители эгоцентричны, то они не воспринимают личность чада. И ребенок своего слова не имеет. Такого нельзя допускать, особенно в 8-11 классах.

Рядом с гимназией стоит Храм во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских.Фото: Из личного архива героя публикации

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ И РОЗОВЫЕ ВОЛОСЫ

— В Россию пришел феминизм. То и дело вспыхивают конфликты: дескать православие проповедует патриархальный уклад семьи. Девочкам с детства навязывают место на кухне, а мужчинам роль защитника. У вас как с этим в школе?

— Это модель языческая, с православием не имеет ничего общего. Православие призывает к максимальному развитию своих возможностей и стремление ко Творцу. Муж и жена соподчинены друг другу, вместе решают, как строить семью. Кто какую копейку сможет принести — тот столько и работает. Поэтому стереотип, что женщина дома, а мужчина уходит на охоту — это уклад, который общество переняло с древних времен. Православие такого не проповедует.

— Навязывают ли у вас девушкам роль матери?

— Православный взгляд такой: если Господь дает детей, их нужно рожать, воспитывать и работать над собой, давая пример ребенку. Но если по каким-то причинам не можешь родить, таков твой крест.

— Как на уроке биологии рассказывают о происхождении жизни на планете?

— Учитель обязан выдать госстандарт. Все как написано в учебнике. Однако педагог может познакомить и с другими взглядами. Приоритетным является православный.

Коридор украшают красивые фото храмов.Фото: Андрей АБРАМОВ

— На других предметах учителя пытаются увязать научные факты с тем, что написано в Библии?

— Все зависит от педагога. Если такое и происходит, то учитель касается православия очень аккуратно. Ведь ребенок может не так интерпретировать. Чтобы объяснить бытие божие, не хватит школьной программы. Нужны более широкие знания и соответствующее время.

— Есть школьная форма? Девочка небось в платках ходят…

— Для молодых людей, это классический костюм: рубашка, брюки, значок нашей гимназии. Для девочек — юбочка, сорочка и значок. Никаких платков. Ведь их носят в храме, а здесь ребята учатся. Платок на голове может оттолкнуть незнакомого с православием человека. Он зациклится на внешнем, а у нас цель — внутреннее содержание.

— У подростков в вашей школе завязываются романтические отношения?

— Конечно, и у нас православный взгляд на это. Симпатии дозволяются, но все должно быть в рамках приличия. Если это идет дальше, то подключаются педагоги, духовник. Проводим беседы.

— А девчонки красят волосы в розовый цвет? Минобр сейчас выпустил рекомендации не препятствовать самовыражению таких детей.

— Бывает красят. мы не осуждаем. Беседуем и объясняем, что самовыразиться можно и в других вещах. Например, в стремлении к знаниям, успешном освоении предмета.

В холле на втором этаже по понедельникам проводят общую молитву.Фото: Андрей АБРАМОВ

КУДА ИДУТ С АТТЕСТАТОМ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ

— Крутость школы сегодня принято измерять цифрами, процентами успешных ЕГЭ.

— В рейтинге частных школ Челябинской области мы первые. Среди всех школ региона — на 19-м месте.

— Ваши дети отличаются от учеников обычных школ?

— Я бы сказал, что они более воспитанные. Это дает православное мировоззрение. Прежде всего, это проявляется в терпимом отношении друг к другу. К слабостям ближних, за которые дети обычно становятся объектами травли одноклассников в обычной школе.

— Куда идут ваши выпускники, наверное, в богословие?

— Таких ребят очень мало. Большинство выбирает гуманитарные специальности, потому что такие предметы в школе преподаются наиболее сильно. Половина выпускников из девятого класса уходят в колледжи. Такая статистика во всякой муниципальной школе.

Православным человеком можно быть в политике и на заводе, экономистом и дворником. Наша цель помочь учащимся воцерковиться. Поэтому внешне различий нет, они во внутреннем содержании. Своих выпускников мы видим хранящими семью, берегущими честь, почитающими родителей и заботящимися о спасении души.

Школьная столовая называется трапезной. Православные люди перед приемом пищи желают друг другу «Ангела за трапезой».Фото: Андрей АБРАМОВ

— Есть те, кто проучившись, уходит от вас?

— Чаще всего это случается из-за отсутствия средств или переезда. Покидать нашу гимназию не хотят. Подкупает домашняя обстановка.

— Дети исповедуются, принимают причастие?

— Раз в полгода. Родители просят чаще. Но мы не можем: ведь для менее воцерковленных детей, это будет тяжело.

КСТАТИ

Обучение в православной гимназии во имя Святого Симеона Верхотурского около 7 000 рублей в месяц. Цена зависит от стоимости продуктов, поскольку в эту сумму входят обеды.

Телефон для справок: 796-28-62.

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