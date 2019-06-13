Житель Челябинска спас от бродячей собаки женщину и ее таксу, но его за это затравили в соцсетях

По микрорайону «Парковый» пару недель бродил пес. Жители не раз выставляли его фото в соцсети, в надежде, что хозяева найдутся или кто-то захочет приютить.

По словам парковчан, пес тянется к людям, других собак не трогает. Однако 12 июня он кинулся на таксу и ее хозяйку. Было это возле дома №23 по улице Шмакова.

«СОБАКУ ХОТЕЛИ УБИТЬ»

— В половине седьмого утра я выгуливала свою таксу. Собака была на поводке. Уже подходили к дому и увидели этого пса, — вспоминает местная жительница Вера Викторовна. — Мой пес тявкнул, я тут же дернула его за поводок и схватила на руки. Собака подлетела, стала прямо из рук вырывать его. Вцепилась между горлом и лапой мертвой хваткой. Я запуталась в поводке, упала. Пыталась псу закрыть ноздри, чтобы он ослабил хватку.

Пес зацепил зубами мои два пальца, так, что я не смогла даже вытащить их из пасти. В этой суматохе он успел цапнуть меня за колено и за запястье. Я стала кричать: «Помогите!». Утро, выходной, все спят. Хорошо, что жара на улице и окна открыты. Прибежали парни, один из них отбил собаку какой-то палкой.

Молодые люди помогли Вере Викторовне подняться, довели до квартиры, оставили свой номер. После сын отвез ее в травмпункт, а таксу — в ветклинику.

— У меня укусы, ушибы. У таксы внутренняя обширная гематома, на лапку не встает.

В распоряжении редакции есть справки из медучреждений.

У женщины раны от укусов и ушибы. Фото героя публикации

Крики и собачий лай подняли весь двор. По словам Веры Викторовны, женщины стали кричать матом с балкона на ее спасителя за то, что он ударил пса. В интернете его уже как только не оскорбили.

В соцсетях очевидцы описывают ситуацию иначе.

— Такса была отпущена, кинулась на большого пса. Естественно, пес бросился в драку. Хозяйка тоже вмешалась в этот замес, спасать свою таксу. В этот момент выскочил мужчина, стал арматурой бить собаку по голове, по спине. Пес после первого же удара отпустил таксу, но мужчины посчитали, что он опасен и его нужно убить. Взяли нож и грозились зарезать пса, а потом увезти в лес.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/714553" frameborder="0"></iframe> Отбил женщину от собаки.

Но расправиться с бродячим псом не дали жители. Они посадили истекающую кровью собаку в машину, и увезли в приют. Здесь ей оказали помощь.

— Я поставила псу обезболивающее, антибиотики, обработала раны. У него разрыв на лапе, сантиметров семь, затекший глаз, ссадины на морде и спине. Пес абсолютно не агрессивный, даже нет намеков на агрессию, — говорит руководитель приюта «Хатико» Екатерина Ковалишина. — Собаки не понимают своих размеров, ни этот пес, ни такса. Для них они все одинаковые. Здесь просто случилась потасовка среди собак. Виноваты, конечно, хозяева таксы. Маленьких собак, как правило, хозяева не воспитывают, потому что думают, она из-за своего размера, никому вреда не принесет. Ну а в итоге...

Такие комментарии оставляют пользователи в соцсетях.

Люди не стесняются в выражениях.

Пса назвали Барон. Зоозащитники своими силами пытаются выходить его. Если раны не затянутся в ближайшее время, повезут в клинику. Пока Барон будет жить в приюте, как поправится, ему подыщут хозяев.

«Я СПАСАЛ ЧЕЛОВЕКА!»

Нам удалось отыскать того парня, который, по словам местных жителей, хотел убить пса. Вот, что он рассказал:

— Моя жена услышала крики, говорит: «Смотри, там собака на детской площадке женщину закусывает». Я выскочил на балкон, увидел это и побежал на улицу. Со мной побежал друг. Я схватил первое, что попало под руку — детскую «воздушку» из магазина игрушек, ей играет мой пятилетний племянник. Подбегаю, смотрю, женщина лежит в крови. Что я должен был сделать?! Я этой собаке дал раз по спине, она отскочила. Я подумал, что пока мы поднимаем женщину, собака очухается и снова набросится. Еще ей раз дал по голове. Был бы у меня пистолет, я бы застрелил эту собаку. Когда собака кусает человека, так и поступают. А меня выставили садистом! Я считаю, на моем месте каждый так должен поступить. В такие ситуации могут попасть наши дети, жены, матери. Я спас человека, а меня за это травят.

Барона сейчас выхаживают зоозащитники. Фото: приют «Хатико»

КОММЕНТАРИЙ

— Мужчина прав, он заступился за женщину и собаку, — говорит зоозащитник Карен Даллакян. — Кто его осуждает, они не правы. А если бы эта женщина была с ребенком? В любом случае, он вмешался, чтобы спасти человека. Бродячих собак у нас быть вообще не должно. Тут ответственность падает на районную администрацию. Если в районе водятся бродячие собаки, они должны делать заявку на отлов.

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