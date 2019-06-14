Почему медики — главные люди в нашей жизни

Есть такая байка. Якобы во время очередного пересмотра зарплатной сетки в Советском Союзе Сталин решил не повышать оклады врачам. Его спросили: почему?

— Хороший врач никогда голодным не останется, — ответил вождь.

Судя по участникам нашего конкурса Клиника года, все они врачи — хорошие. Люди за них охотно голосуют. Значит, пациенты к ним дорогу знают!

Так и есть, хорошего врача передают из рук в руки. И в прямом смысле носят на руках. Как часто приходится слышать от знакомых вопрос:

— Не подскажешь хорошего стоматолога? Есть хороший отоларинголог? Где бы найти хорошего гастроэнтеролога?

У врачей работа ну очень нужная и ответственная.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Издательский Дом «Комсомольская правда» какой год помогает в этом челябинцам. У наших читателей нет проблем с поиском специалиста. Они знают, где его искать. В «Комсомольской правде»: на сайте, в газете, на нашем радио 95.3 FM.

Писательница Дина Рубина в одной своей книжке пошутила, что современной медицине не интересен живой больной. В том смысле, что нынешние врачи буквально воскрешают людей, вытягивают с того света, ставят на ноги.

Медики — это главные люди в нашей повседневной жизни. Каким бы ты не был крутым начальником и влиятельным человеком, но если заболит живот, ты уже просто пациент, который молится на врача.

Всегда на передовой!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С праздником, наши дорогие доктора и медработники!

КСТАТИ

История праздника

К профессии врача всегда относились с большим уважением. Ведь без этих людей невозможно развитие человечества. Раньше День медика отмечали в неофициальной обстановке — каждый регион по своему усмотрению. И только в 1980 году праздник утвердили на самом высоком уровне — на этот счет издали Указ Президиума Верховного Совета СССР.

С тех пор День медицинского работника празднуется не только в России, но и в Молдове, Армении и Беларуси.

Традиции

Разумеется, медиков в их профессиональный праздник надо поздравлять не только словами, конфетами и сувенирами. На государственном уровне есть свои награды. Самая высшая — «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Присуждается тем, кто проработал в профессии более 20 лет и внес в медицину существенный вклад.

Вторая государственная награда — «Заслуженный врач Российской Федерации». Эта премия тоже вручается за достижения в области медицины тем врачам, кто трудится более 15 лет.