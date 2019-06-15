12-летняя девочка, не дождавшись пожарных, четыре часа тушила горящий пустырь в Магнитогорске

Варе всего 12 лет, но она смогла самостоятельно потушить пожар. А дело было так: 13 июня она с другом гуляла возле реки Урал и увидела черный дым. Сначала ребята подумали, что кто-то жарит шашлыки. Но оказалось, горят деревья и трава.

На берегу гуляли еще несколько мальчишек.

— Я знаю, кто поджег, — сказал один из них Варе.

Его товарищи стали кричать, и он убежал, так и не назвав поджигателя. Вскоре разошлись и остальные ребята. На пустыре остались только Варя с другом.

— Я позвонила в пожарную. У меня спросили мой номер телефона, продиктовала. Через минут 15 позвонила снова, сказали «выезжают». Через 20 минут звоню в третий раз: «Приезжайте, уже все горит!». И снова игнорируют.

Я начала топтать огонь. Нашли бутылки. Пока друг бегает к реке за водой, я сняла кофту и ею тушила. Также засыпали огонь песком с дороги. Мы четыре часа это тушили. Пару километров протопали. Уже все кроссовки сгорели, но самое главное — потушили, — рассказала Варя корреспонденту КП-Челябинск.

Тот самый пожар. Фото: соцсети

МАМА ПОДСКАЗЫВАЛА ПО ТЕЛЕФОНУ

Откуда же 12-летние дети знают, как тушить пожар?

— Я звонила маме. Она сказала: туши тряпкам и песком, — ответила нам Варя.

— И не страшно вам было?

— Страшновато. Но я вспомнила слова папы: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского».

— Что родители сказали тебе?

— Мама сказала: «Молодец! Редко таких людей встретишь». А папа сказал: «Правильно поступила, вся в меня».

Кто эта смелая девочка?

Варя закончила пятый класс. Увлекается многими видами спорта. Любит футбол, паркур, бильярд. Еще занимается творчеством: рисует, вяжет, поет, шьет, делает оригами. Учит английский и китайский. Вот такая многосторонняя!

ДЕТЯМ НЕ ПОВЕРИЛИ

Почему же не приехали пожарные? Варя считает, что ей просто не поверили.

— Наверное, подумали, что это розыгрыш, — говорит девочка.

Мы задали этот вопрос специалистам регионального МЧС. В ведомстве тут же занялись проверкой: послушали поступившие диспетчеру звонки, выехали на место происшествия.

В МЧС подтверждают, что девочка действительно звонила несколько раз:

— Ребенок говорил сбивчиво и эмоционально, не мог указать точных координат возгорания (что естественно - прим. автора). Возможно, диспетчер действительно подумала, что это ложный вызов.

Больше половины звонков на телефоны экстренных служб - ложные.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— К сожалению, ложных вызовов очень много. На номер 112 — около две третьих от всех звонков, — прокомментировал корреспонденту КП-Челябинск» заместитель руководителя территориального органа главного управления МЧС России по Челябинской области Сергей Соколов. — Сейчас мы проводим проверку, по результатам которой дадим оценку работы своих сотрудников. Кроме того, предстоит установить причину пожара. Если факт подтвердится, виновные будут наказаны. А если все было так, как рассказывает девочка, будем ходатайствовать о ее награждении.

На самом деле девочке не поверили многие. Она рассказала свою историю в одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте», а взрослые в комментариях посмеялись: мол, выдумщица. Ведь и правда удивительно: неужели два 12-летних ребенка могут потушить пожар подручными средствами?

— Дети иногда делают такие вещи, что и взрослым не под силу, — ответил Сергей Соколов.

Сотрудники МЧС проводят проверку случившегося.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЦИФРЫ

4000 звонков за сутки обычно поступает на единый номер вызова экстренных служб «112»

3780 звонков поступило 13 июня

Из них:

900 — справочного характер,

300 — детская шалость,

1800 — ложные (что выяснилось после выезда на место),

700 — реальные вызовы.

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