Кастинг Любви: стали известны победители проекта «Горько! с КП» — 2019.

Рассказать о своей любви перед миллионной аудиторией сможет не каждый. А показать, насколько сильны ваши чувства, способны и вовсе единицы. Именно они, самые смелые и самые любящие финалисты проекта «Горько! с КП» — 2019, пришли на Кастинг Любви в ресторан «Максимилианс», чтобы побороться за первое место. Шесть пар подготовили творческие номера, а члены жюри оценивали каждое выступление по нескольким критериям.

Под добрые напутственные слова Валентина Париева, одного из лучших свадебных ведущих Челябинска, влюбленные показали, на что способны сильные чувства.

Никита Чуженьков и Анна Батурина: история с интересным продолжением

Аня и Никита представили на суд зрителей и жюри свою историю любви, проиллюстрированную песочными картинами. Как оказалось, невеста и жених по разному воспринимали жизненные обстоятельства, будь то знакомство или появление в их паре двух котов и собаки.

Однако влюбленные уверены: их дальнейший совместный жизненный путь станет не менее увлекательной историей с интересным продолжением.

Станислав Ивин и Анастасия Гайдар: когда семейный быт не в тягость

Видимо, Настя и Стас не раз слышали выражение «Любовная лодка разбилась о быт». Они показали, как не надо вести себя в браке, и что нужно сделать, чтобы оставаться влюбленными друг в друга много-много лет.

Владимир Курмангалеев и Дарья Грудникова: о проДвинутой молодежи

Жених Даши — Владимир — учится в ЧВВАКУШе, поэтому на Кастинге Любви девушке пришлось бороться за победу в одиночку. На суд зрителей пара представила ролик о том, что современная молодежь не столько продвинутая, сколько двинутая на гаджетах и собственных интересах. По окончании мини-фильма Даша уверила всех присутствующих, что персонажи вымышлены, все показанное — шутка, и будущего малыша, только что принесенного из роддома, они не будут кормить суши.

Иван Бондаренко и Алина Юсифова: всем чмоки в этом чате

Как изобразить чувства влюбленных, эмоции друзей и переживания родственников с помощью скринов чата в популярном мессенджере? Современным влюбленным это под силу. Такой необычный творческий номер подготовили Ваня и Алина. Смех, возмущение, слезы радости и шквал чувств — все это продемонстрировали влюбленные через обычные сообщения.

За свой креатив и современный подход к организации свадьбы пара получила третье место нашего проекта.

Артем Ларев и Ирина Шабанова: любовь, проверенная временем

Серебряными призерами Кастинга Любви стали Артем и Ирина, показавшие историю любви, которая длится почти 27 лет. Они увидели друг друга, когда пришли в первый класс.

Жизненные обстоятельства не раз разлучали влюбленных, но какая-то неведомая сила вновь и вновь давала им возможность увидеться вновь.

Наконец, влюбленные поняли — это знак. Теперь они вместе готовятся стать настоящей семьей. Кстати, торжественное событие в этой паре произойдет буквально через пару недель.

Никита Белых и Регина Золотарева: прошли сквозь все

В этот день у пары-победителя сошлись все звезды. Во-первых, Никита и Регина отмечали свой профессиональный праздник — День медицинского работника. А, во-вторых, именно они набрали максимальное количество баллов и одержали победу в нашем свадебном проекте.

Влюбленные также рассказали о своей непростой истории любви, на пути которой встретилось немало испытаний: время и быт, боль и счастье, смерть и радость. Главное, что Никита и Регина поняли одно — больше они никогда не расстанутся.

Победителей проекта поздравили члены жюри и вручили просто море призов, которые помогут им подготовиться к свадебной церемонии:

— букет невесты от сети магазинов «Цветик-семицветик»;

— процедуры красоты от студии аппаратной косметологии «Руна»;

— сертификат на 5 000 рублей на отдых в загородном комплексе «У татарина»;

— макияж, прическу и маникюр для невесты от салона красоты «Леди’С»;

— сертификат на 5 000 рублей от магазина-ателье мужских костюмов PATRIK MAN;

— подарок от сети салонов ювелирных украшений «Самоцветы»;

— номер для молодоженов и девичник от бизнес-отеля «Парк Сити»;

— мальчишник от баров «Boobs Bar» и «JAGGER BAR»;

— сертификат на пошив платья от свадебного салона Daisy Bridal;

— сертификат на свадебный торт от кондитерской-пекарни Andrew Baker;

— Сертификат на сборы жениха и фотосессия «Утро жениха» от барбершопа Black papa.

Также молодоженов поздравила начальник отдела накопления, хранения и выдачи документов государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Валерия Левко.

— Эмоции до сих пор переполняют, счастье и радость от того, что мы стали частью этой хорошей традиции — свадебного проекта «Горько! с КП». До сих пор не верится, что мы прошли такой большой путь от самого начала конкурса и до финала. Было очень волнительно, несмотря на то что много раз репетировали. И на самом деле, еще более волнительно от того, что делишься чем-то личным с окружающими, — делится своими эмоциями будущая невеста Регина Золотарева. — Организация всего мероприятия прошла на высшем уровне, очень интересно наблюдать за выступлениями других участников. Хочется еще раз поблагодарить организаторов и партнеров конкурса, всех, кто за нас болел, голосовал и тех, кто помог организовать наш номер для выступления.

— Так хорошо, что в нашем Челябинске есть такие яркие люди, которые заряжают эмоциями и позитивом, которые делятся своей любовью и признаются в своих чувствах, — резюмирует директор Челябинского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — Еще раз говорим огромное спасибо всем участникам и, конечно же, нашим партнерам!

Самые трогательные моменты Кастинга Любви смотрите в нашем видеоролике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/715072" frameborder="0"></iframe> Кастинг Любви: стали известны победители проекта «Горько! с КП» — 2019.

Еще больше фотографий с Кастинга Любви — в фотоальбоме.

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