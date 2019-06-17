В Челябинской области СК возбудил дело о домогательствах полицейского к своим подчиненным

В городе Чебаркуле разразился скандал. «Шьют дело» одному из руководителей местного отдела полиции. Подозревают в сексуальных домогательствах к своим сотрудницам.

Подробности СК не разглашает. Журналисту КП-Челябинск их рассказал местный общественник:

- Весь отдел знал, что он закрывался с молоденькими сотрудницами в кабинете, и принуждал их к интиму. Тем, кто отказывал, не давал спокойно работать. А если девочка соглашалась – ей хорошее дело давали. Если нет – доставался «висяк», да еще дежурствами заваливал.

Это все происходило примерно десять лет, с тех пор, как он стал начальником отдела. Из-за него столько девчонок уволились!

Ему помогал друг из отдела кадров. Если красивая девушка приходит – сразу ее к нему определял. Его все боялись, у него даже кличка была в отделе «Непотопляемый». Он всегда говорил: «Мне все по барабану, ничего мне никто не сделает».

Житель Челябинска спас от бродячей собаки женщину и ее таксу, но его за это затравили в соцсетях 00:00 00:00

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПРОВЕРКИ ДТП

Все вскрылось, когда служба собственной безопасности начала проверку по делу начальника ГИБДД Чебаркуля Григория Керусенко, который попался пьяным за рулем.

– Он – друг Керусенко, и он приезжал на ДТП отмазывать приятеля. А после всей шумихи попал под внимание, – заявил наш собеседник. – В его отношении начались проверки. И одна из девушек рассказала, что ее принуждали в интиму. Было еще одно изнасилование. Но девушка отказывается рассказать о нем. Она вышла замуж, уехала в другой город и хочет все забыть. А вообще минимум шесть сотрудниц заявили на своего начальника.

Авария с экс-начальником ГИБДД Чебаркуля произошла 21 апреля.

В МВД ПОДТВЕРДИЛИ: УВОЛЕН!

17 июня на сайте пресс-службы областного главка сообщили:

— В связи с совершением проступка, порочащего честь органов внутренних дел, сотрудник МО МВД России «Чебаркульский» Челябинской области уволен по отрицательным мотивам. К его руководителям будут применены меры дисциплинарной ответственности.

Все свои наработки полицейские передали в следственный комитет. Фамилию полицейского не разглашают.

ГРОЗИТ ПО СТАТЬЕ ГОД

— Возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера с использованием зависимости потерпевшей». Максимальное наказание по ней – лишение свободы до года, — сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

Известно, что подозреваемого есть жена дети. После выхода публикаций в СМИ, он сам позвонил журналистам Znak.com и рассказал, что никого не склонял к интиму, и тем более никому не угрожал. Считает, что это сговор.

Говорит, что после нашумевшего ДТП с Керусенко ему предложили уволиться, но он отказался. Тогда его стали проверять. Пытались найти причастность к коррупции – не нашли. А после появилась версия с девушками. И тогда его уволили.

Однако про то, будет ли он подавать встречный иск, ничего не сказал.

P.S. Наш корреспондент пытался дозвониться до полицейского, но его номер недоступен. Мы готовы предоставить ему слово. Тел. редакции: (351)233-14-29, почта: kpravda@ya.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351)265-80-66.