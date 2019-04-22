«За рулем был другой человек»: Новая версия скандального ДТП с начальником ГИБДД из Чебаркуля

В Чебаркуле скандал — главный гаишник города попался пьяным за рулем. 21 апреля в первом часу ночи, он ехал с корпоратива и столкнулся с машиной народного дружинника. В аварии никто не пострадал, только машины разбиты.

По словам дружинника, начальник районной ГИБДД был сильно пьян. С места аварии попытался скрыться. А за такую выходку полицейского могут навсегда лишить работы в МВД.

«ПОБЕЖАЛ, УПАЛ И КУВЫРКНУЛСЯ»

— Я ехал с товарищем по улице Димитрова в сторону улицы Советская. Зазвонил телефон. Хотел ответить, но мобильник выскочил и упал на коврик. Потянулся за ним, в итоге выехал на встречную полосу, столкнулся с Mazda. За рулем был начальник ГИБДД Григорий Керусенко. Вышли, он сразу с наездом «Это че такое?!». Смотрим, а его шатает, алкоголем несет. Я тут же включил телефон и начал снимать, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» командир добровольной народной дружины «Патриот» Марат Хуснутдинов.

На кадрах Керусенко со стеклянными глазами несколько раз повторяет: «Что ты делаешь?», «Какое ДТП? Че это было, Марат?». Они знакомы лично — город маленький, тут все друг друга знают.

— Начальник давай уходить в сторону, в темноту, чтобы я его не снимал. Я говорю, Григорий Викторович, не уходите, вы же скрываетесь с места ДТП. Он, видимо, понял, что дело плохо, ударил по телефону и побежал. Бежал-бежал, упал, кувыркнулся. Проходили мимо какие-то люди, подняли его. Он давай вырываться. Но тут уже подъехал экипаж ГИБДД. Еще приехал начальник следственного отдела Чебаркуля, друг Керусенко. До назначения Григорий Викторович в следствии работал. Меня просили ничего не делать. Но я сказал, что все будет по закону. Затем на место ДТП приехал друг Керусенко Ильшат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/704608" frameborder="0"></iframe> Начальник ГИБДД сел пьяным за руль?.

«ЭТО ПОДСТАВА»

Мы связались с Ильшатом. Он рассказал совсем другую версию событий. Якобы за рулем был не Керусенко.

— Григорий Викторович сидел рядом, на пассажирском сидении. А за рулем — я. Он позвонил мне и попросил забрать с корпоратива, увезти его домой. По дороге в нас врезалась LADA Vesta. Вышли, тут я обнаружил, что забыл дома права. Остановил такси, которое как раз по улице проезжало, поехал за правами. Марат, который на самом деле аварийный комиссар, а не народный дружинник, воспользовался моментом. Стал снимать Григория, утверждая, что за рулем сидел он. Эта ситуация была спровоцирована.

Дружинник въехал в полицейского. Фото: Марат Хуснутдинов

Ильшат не засекал, сколько ездил за правами, мол, счет на секунды шел, не до часов было. Но говорит, вернулся до приезда ДПС.

— Мы с Григорием дождались сотрудников ГИБДД, которые оформили ДТП с моим участием и меня освидетельствовали, как водителя. С места ДТП никто не скрывался, мы находились там около 4-5 часов. Позже мне стало известно, что руководство областного главка распорядилось собрать материал ДТП не в пользу Григория. Меня удивляет одно — жуликов оправдывают, а человека который за все время не получил ни одного взыскания, а только грамоты, награды — топят. Хорошего сотрудника начали топить из-за того, что он кому-то не угоден.

— Почему Керусенко поехал на корпортив на своей машине, разве пить не собирался?

— Мы с ним заранее договорились, что я его заберу. Потому и поехал на своем авто.

На вопрос, вписан ли он в страховку, Ильшат не ответил. А через несколько часов и вовсе удалил свои сообщения из переписки с журналистом.

Про невиновность полицейского Ильшат написал также в группе «Типичный Чебаркуль» во ВКонтакте. Сказал, что ДТП спланировано, Керусенко подставили. Примечательно, что в соцсетях на сторону начальника ГИБДД встали многие чебаркульцы.

Григорий Керусенко возглавил отдел ГИБДД в начале года. До этого был старшим следователем по расследованию ДТП. Водительский стаж полицейского — 15 лет. Он женат, воспитывает двух дочерей.

ГАИШНИКИ ОТМЕЧАЛИ ПОВЫШЕНИЕ

По словам Марата, Ильшат выгораживает друга.

— Есть запись из бара, где Керусенко пировал. Там видно, что он сел за руль один и поехал. Ильшат приехал через полчаса после ДТП. Я общаюсь с инспекторами, знал, что будет корпоратив. Да весь Чебаркуль знал, что ГАИ в этот день пить будет. Сотрудники звания получили, вот и обмывали. Наряд ДПС, который приехал на место аварии, бездействовал. Приезжали областные инспекторы, им начальник следственного отдела сказал, что разбираться будет городская ГИБДД и велел уезжать. А городские инспектора никого не освидетельствовали, просто бездействовали, — говорит дружинник.

Марат рассказал, что ему звонили из полиции и предупреждали, чтобы он не выкладывал видео в интернет, тем более не делился им с журналистами. Но дружинник сам обратился в СМИ, чтобы этот скандал в полиции не замяли.

КОММЕНТАРИЙ

Начальнику районной ГИБДД грозит увольнение

— Руководством назначена служебная проверка, по результатам которой, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствие с действующим законодательством. Его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

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