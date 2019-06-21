Рынок на крови. В Челябинске 20 лет зарабатывают деньги, убивая животных

В начале июня зоозащитнице Ирине Снежко позвонили знакомые. Рассказали, что в Тракторозаводском районе по дворам ходят бродяги и продают котят. Девушка отправилась на место.

— Встретили трое, бомжи по виду. Рядом с лежанками раскидан кошачий корм, упаковки от йогурта. Видно, пытались подкармливать. Рассказали, что к ним подошла женщина, сунула 100 рублей и коробку с 30 котятами. Те пошли перепродавать. Одному мальчику семерых сдали по 10 рублей каждого.

У бродяг Ирина забрала 18 оставшихся котят. Пару животных удалось пристроить, остальных взяли на передержку. Через пару недель они начали умирать от чумки. Семеро уже погибли.

В местном заброшенном парке Никольская роща периодически находят коробки с мертвыми животными. Такие же посылки подкидывают во дворы по Марченко, Героев Танкограда.

— Мы считаем, что животных выбрасывают тетушки, которые торгуют на Птичьем рынке. Это продолжается долгие годы.

Тетушки наперебой расхваливают и охотно показывают товар.Фото: Андрей АБРАМОВ

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Стихийно продавать животных на Птичьем рынке начали в конце 90-х.

— Рынок тогда называли «Птичка». Зимой в -20 на улице стояли аквариумы с подогревом. Мы несколько раз покупали рыбок, но с ними не везло. Они то выпрыгивали из аквариума, то сжирали друг друга. Там же купил попугая. Он был болезненный и тупой и долго не прожил, в отличие от первого, которого я купил в зоомагазине, — рассказывает коренной житель района Максим Поль.

Птичий рынок 2007 год.

Максим вспоминает, что базар делился на четыре части.

— Первая для меня была самая трогательная. На подходе всегда стояли люди, которые в дар или за символические деньги отдавали котят. Старался там не ходить — слишком грустно, что их нельзя забрать домой. Вторая часть — китайские шмотки и пиратские диски. Пацаны с окрестных дворов покупали там фильмы, которые потом ходили по рукам, и компьютерные игры. Дальше шли животные на продажу, корм для скота и прочие сельхоз-штуки.

И немного попугаев.Фото: Андрей АБРАМОВ

«ДАВАЙ ПЯТЬ ТЫСЯЧ И СДЕЛАЮ РОДОСЛОВНУЮ»

Сегодня на самом рынке практически не торгуют животными. На ржавых стойках с десяток продавцов рыбок. Заросшие плотной щетиной мужики слегка за сорок, кажется, готовы часами обсуждать, кто красивее переливается, — экзодон или аравана?

На подходе к базару узкая полоса тротуара облеплена торговыми лотками. Среди них человек десять продают животных. В небольшом ящике из-под фруктов несколько щенков. Черная дворняжка в силу игривого нрава постоянно норовит выпрыгнуть на землю и побегать. За это огребает порцию смачных оплеух от надзирательницы.

Тетушки — как метко их величают зоозащитники — продают котят.

— Вот эти сибирские по 500 рублей. Крупные будут, мамка у них на двух табуретках спит. А это дворовые. У соседа кошка родила, так он мне дал. Бесплатно отдаю, — рассказывает одна из женщин.

Цена котят от 100 до 2 000 рублей.Фото: Андрей АБРАМОВ

Беспородных дарят или за 100 рублей отдают. Пара человек просто пришли с коробкой и раздают потомство.

— Еще как берут! Кому мышей ловить, кто ребенку на подарок. К нам по старой памяти едут все, кто в Челябинск с деревень приезжает. Знают, что тут животинку можно бесплатно взять, — объясняют продавщицы.

Все котята не старше двух месяцев. Прививок еще нет. По клеткам раскиданы крупный корм для взрослых животных. Самые дорогие здесь британцы и шотландцы — 1 000 — 2 000 руб.

— Моя кошка рожала, у нее все документы и сертификаты есть. Давай пять тысяч сверху и я родословную сделаю, будете в выставках участвовать. Бери сейчас, мы здесь только в выходные. К следующим котят уже не будет, — смакуя сигарету и отрясая пепел в район клетки, говорит продавец.

Ненавязчиво замечаем, что раньше больше животных продавали.

— А то! Хоть мы вроде и не на рынке стоим, а за место дерут. Хоть на другой стороне улицы встань, все равно прибегут и начнут трясти. Поэтому многие предпочитают в интернете продавать. Но у нас-то чаще покупают. Когда животное перед тобой, ты к нему проникаешься, — объясняют продавщицы.

Мы позвонили в администрацию рынка под видом заводчиков.

— В выходные приезжайте и вставайте снаружи рынка. Контролер сам подойдет к вам. Котята какие у вас? Британские? Тогда рублей 500 за место.

Документы и справки на животных оставили на нашей совести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/715643" frameborder="0"></iframe> Разговор с продавцом на Птичке.

ЗАРАЖАЮТ ДРУГ ДРУГА

— Люди сами несут туда животных. У кого-то кошка родила или собака — куда девать? Еще доплачивают за это 200-300 рублей, — рассказывает волонтер Алена Синицына. — Думают, что на эти деньги животных покормят первое время. На деле их тут же выбрасывают. Тех, кто немного похож на породистого — пытаются продать. Хотя многие купленные там питомцы умирают через неделю. Приносят инфицированных, и они заражают друг друга. Плюс содержат в антисанитарии. У зоозащитников, которые держат в приютах по 40 кошек, — лучше условия.

Рассказ активисток подтверждает, что безликий отзыв в интернете близок к правде:

— Практически все животные заражены. Заболевания могут быть различные, начиная с глистов и заканчивая чумой! Сама купила там котенка, а через несколько дней выяснилось, что у него чумка. Не будет спроса, не будет деляг, которые издеваются над животными, создавая условия для инфекций.

Некоторые котята очень игривые, выглядят здоровыми. Но где гарантия, что они на самом деле здоровы?Фото: Андрей АБРАМОВ

КАК ПЕРЕСТАТЬ УБИВАТЬ ЖИВОТНЫХ

Попытку прикрыть стихийную торговлю предпринимал в 2013 году известный ветврач Карен Даллакян. Вместе с зоозащитниками он добился внимания прокурора, и тот выдал пачку предписаний, а заодно обратился в суд с требованием приостановить работу рынка. В итоге собственник формально устранил все нарушения, и на этом дело заглохло.

Основная претензия была не к торговцам, которые продают питомцев внутри рынка, а к прилавкам у его входа. Если за легальными арендаторами еще как-то следят, то стихийную торговлю никто не контролирует.

Некоторых отдают бесплатно.Фото: Андрей АБРАМОВ

Выход из ситуации Алена Синицына видит один — воспитание.

— Я понимаю, что так продавать животных — плохо. А тетушке с рынка это безразлично. Ей нужно деньги зарабатывать. Разведением беспородных животных в основном занимаются малоимущие. Никакими карательными мерами вроде штрафов это не изменить. Пару лет назад хотели ввести налог на содержание большого числа животных в квартирах. Так эти тетушки топили в ванной взрослых кошек.

По мнению Алены, мы должны принципиально изменить отношение к животным.

— Людей нужно перевоспитывать. Бабульки в частном секторе говорят: жалко кошечку, пусть рожает! А это круговорот нестерилизованных болезненных животных. Люди берут питомцев у волонтеров, но как только наиграются ими — спешат вернуть.

Животных набивают в клетки.Фото: Андрей АБРАМОВ

ЛЕГАЛЬНО ПРОДАВАТЬ НЕ ДАЮТ ЧИНОВНИКИ?

В Челябинске предпринимали попытки в противовес «Птичке» создать легальный рынок. Елена Морозова договорилась с администрацией пяточка напротив «Юрюзани», затем пошла по районным администрациям. Но инициатива раз за разом не могла пробить бюрократов.

Челябинка еще в 2010 году предложила чиновникам государственно-частное партнерство. Та самая идея, которую сейчас любят обсуждать первые лица. По плану челябинки, она как коммерсант организовала торговые места, договорилась об обязательных прививках питомцев на продажу и чипировании.

— От администрации требовалось вести учет договоров с владельцами и самих животных. От ответственности они устранились.

Елена и сейчас готова открыть легальный рынок, но уверена, что в России для этого просто не хватает законов.

— В 2005 году хотели обязательно чипировать собак, стерилизовать и ввести курсы дрессировки для крупных пород. Из-за страха, что это приведет к большим тратам, ничем инициатива не увенчалась.

Но легальная торговля животными лишь купирует проблему. Елена хотела всех пересчитать и документировать.

— Мы бы вылечили причину, но пока мы боремся со следствием. Собираем деньги, чтобы содержать приюты, а был бы у собаки чип — удалось бы установить ее владельца. Взыскать с него за содержание животного или ущерб, который питомец не дай бог причинит.

Продавец уверяет, что котят понесла ее кошка. За 5 000 рублей она готова сделать на них все документы, чтобы участвовать в выставках.Фото: Андрей АБРАМОВ

НАЛОГ НА СОБАК ДАСТ ЧЕЛЯБИНСКУ 24 МЛН

Просто закрыть рынок — не выход, считает Елена.

— Есть сайты объявлений, они туда уйдут. Нужна персональная ответственность заводчиков, дрессировщиков, новых хозяев.

Должен регулировать суровый закон и полиция, которая будет следить за этим от имени исполнительной власти. Ну задержат этих бомжей, которые котятами торговали, и что дальше? Что им предъявить? Это все борьба со следствием, нужно победить причину.

По примерным оценкам Елены, если ввести налог на собак, в Челябинске можно собрать около 24 млн рублей в год.

— Площадки для выгула построить можно, но на содержание приюта не хватит. Значит, нужно делать чипирование и ответственность, если потеряли или оставили без присмотра. Искать хозяев и выставлять счет. Тогда хватит денег на содержание приютов и будет стимул у хозяина искать свою собаку и следить за поведением и дрессировкой. Эвакуация на штрафстоянку стимулирует водителя не нарушать. Жестко, но действенно.

Еще одна идея Елены не лишена здравого смысла, но в современных реалиях выглядит утопично.

— Кандидат проходит курс на пригодность быть владельцем пса. Записывает, на какую собаку претендует, и ждет щенка. По кошкам — так же. Небольшие лекции перед тем, как нести котенка домой. А там и культура содержания будет, и легче говорить про стерилизацию и ответственность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.