Московские хореографы поставят номера для челябинских инклюзивных танцевальных коллективов

В Челябинске продолжается реализация инклюзивного проекта «Танцуют все!», который объединил молодежь, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

В проекте принимают участие инклюзивные коллективы клуба «Наше место». Это коллектив «Line», где танцуют ребята на инвалидных колясках и волонтеры; «SODA» — в составе ребята с нарушением слуха; коллектив «OGC», здесь участники с нарушением слуха и ДЦП.

Поддержали идею развить в регионе танцевальное инклюзивное сообщество профессиональные коллективы «Lil MaKeRz» и театр танца «DeepVision».

18 — 20 мая под руководством хореографов шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ участники проекта начинают готовится к осеннему гала-концерту.

Заметим, что Игорь Рудник, Екатерина Решетникова и Алексей Карпенко еще в 2017 году стали наставниками проекта «Равный равному» и вот уже третий год тесно сотрудничают с коллективами клуба «Наше место».

«Два года назад я и не предполагала, что это будет такая долгосрочная акция, проект, — поделилась Екатерина Решетникова. — Приезжать в этот раз было опять немного страшно, но уже совсем не так, как в первый. У нас очередная смена коллективов и мне это нравится. В этот раз я работаю с ребятами с ДЦП и идея номера уже месяца два, как в моей голове. Я хочу сделать так, чтоб зритель не видел разницы между профессиональными танцовщиками и ребятами с ограниченными возможностями здоровья!»

«Третий год мы в процессе совместного творчества с ребятами! — поддерживает коллегу Игорь Рудник. — Круто, что мы имеем такую возможность. Ребята ездят по разным фестивалям и завоевывают призовые места с номерами, которые мы вместе делали. Это очень радует и вдохновляет, до мурашек. Мы снова поменялись командами и это еще один интересный опыт. Я буду работать с ребятами, которые плохо или совсем не слышат. Другая пластика, понимание танца, энергетика. Уверен, мы все получим удовольствие от процесса».

В этом году к хореографам присоединились их коллеги. В мае серию мастер-классов для ребят провели Александр Тронов и Александр Могилев. В этот раз работать с танцорами будет также Виталий Савченко. Для него это будет первый опыт взаимодействия с танцорами, имеющими ограничения здоровья. Хореограф в процессе мастер-классов отберет двух участников, чтобы поставить им отдельный номер.

Совместную работу инклюзивных коллективов клуба «Наше место» и российских хореографов зрители смогут оценить осенью на гала-концерте «Танцуют все!».

Партнеры проекта: гранд-отель «Видгоф», группа компания «БОВИД», Группа «ЧТПЗ», IT-PARK, АО «КОНАР», Челябинский государственный университет.

Проект «Танцуют все!» стал победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий для НКО Министерства социальных отношений Челябинской области и конкурса Фонда Президентских грантов, итоги которого были подведены 1 июня.