Пассажирский автобус попал в жуткую аварию на трассе в Челябинской области

Вечером 19 июня на трассе в Челябинской области произошло серьезное ДТП. На 1750-м километре автодороги под Златоустом рейсовый автобус влетел в бензовоз и каток. По предварительным данным, погибли два человек. Еще несколько пострадавших.

Известно, что автобус вез пассажиров из Златоуста в Челябинска. Рейс № 506 выехал около 17.30 из города. Согласно маршрутной табличке, он следовал мимо поворота к Миассу, через поселок Травники и далее в Челябинск.

Автобус отлетел в каток, который был припаркован на обочине.Фото: СОЦСЕТИ

— В 17:45 рейсовый автобус, выезжая со второстепенной дороги на главную, совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Погибли два человека.Фото: СОЦСЕТИ

Машине предстояло повернуть, но перед этим следовало убедиться, что нет помех на главной дороге. В этот момент там мчался бензовоз. Произошло столкновение. Рядом у обочины стоял каток, в который отлетел автобус.

Бензовоз улетел в кювет. Фото: «Златоустовский рабочий»

Водитель с тяжелыми травмами госпитализирован. Два пассажира передних сидений погибли. В соцсети выложили жуткие кадры. В салоне лежат окровавленные люди. На дорогу вынесли тела и накрыли белой тканью.

Автобус следовал из Златоуста в Челябинск.Фото: СОЦСЕТИ

— В автобусе ехали 12 человек. В результате аварии двое погибли. Пятеро пострадавших. Один из них шестилетний ребенок. На место выезжали пожарные, но горения не было, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Был риск возникновения пожара. Фото: «Златоустовский рабочий»

— Глава региона Алексей Текслер поручил областному Минздраву немедленно организовать всю необходимую медицинскую помощь раненым. По данным ведомства, три человека оказались в больнице с различными травмами, ими занимаются златоустовские врачи. Санитарная авиация готова подключиться при необходимости. Еще шести пассажирам госпитализация не потребовалась, — сообщает пресс-службе губернатора.

Среди пострадавших один ребенок.Фото: СОЦСЕТИ

Тяжелее всего пришлось пассажирам передних сидений и водителю.Фото: СОЦСЕТИ

Автобус выезжал со второстепенной дороги на главную. Фото: «Златоустовский рабочий»

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