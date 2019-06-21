Пара из Челябинска за сутки собрала миллион на операцию своему будущему ребенку

Алексей и Алена Романенко вместе два с половиной года. Алексею 30 лет, работает тренером в танцевальной школе, учится на барбера. Алене — 21, занимается домом, изучает английский, планирует стать репетитором.

Несколько месяцев назад ребята узнали, что ждут малыша. Счастью не было предела. Сообщили близким, стали строить планы, готовиться к рождению первенца.

На днях должны были узнать пол ребенка на плановом УЗИ. Но момент, который ожидался как радостный, оказался одним из самых страшных и тяжелых в жизни.

ВРАЧИ ПРЕДЛОЖИЛИ СДЕЛАТЬ АБОРТ

— У девочки обнаружили патологию: спинномозговую грыжу и диастематомиелию в поясничном отделе — разделение спинного мозга. Это грозит параличом, недержанием, невозможностью ходить самостоятельно. Также может отразиться на головном мозге, вызвать умственную отсталость. Врачи сразу сказали — девочка здоровой не будет и дееспособной тоже вряд ли. Хотя на УЗИ было видно, что она двигает и руками, и ногами, значит, стадия еще не запущенная. В России эта патология звучит, как приговор, и нам сразу намекнули на аборт, — вспоминает Алексей.

Для будущих родителей это был удар. Алена тогда проплакала весь день.

Снимок УЗИ. Фото из семейного архива.

— Но друзья сказали нам, что существуют операции, которые могут все исправить и ребенок будет полноценным. Есть даже шанс, что он родится здоровым. Узнали, что эти операции проводятся в России. Но здесь маленький опыт их проведения, было всего лишь девять удачных. А сколько было неудачных, нам неизвестно. Мы вышли на клинику в Германии, где давно помогают справляться с такими патологиями. У доктора за спиной более 200 операций. Нам дали номер ассистента врача, она русскоговорящая. Мы созвонились, и она проконсультировала нас.

Ребята поженились осенью прошлого года. Фото из семейного архива.

МИЛЛИОН ЗА СУТКИ

В клинике проводят сложную внутриутробную операцию. Ребенку убирают грыжу спинного мозга прямо в утробе матери. Затем все зашивают, и беременность продолжается еще несколько месяцев. Конечно, есть риски и для ребенка и для мамы. Но только так малыш может избежать инвалидности.

— Цена такой операции 15 тыс. евро, это в районе 1 млн 100 тыс. рублей. Плюс билеты, виза и другие дополнительные траты. У нас есть всего три недели на сбор средств и оформление документов, так как операция делается до 25 недели беременности.

Для молодой пары эта сумма неподъемная. Решили не терять ни минуты — обследоваться дальше и параллельно собирать деньги. Попросили помощи у родственников и друзей. Рассчитывали, что соберут благодаря им какую-то часть, а как только появится окончательный диагноз и документы, обратятся в фонды. Но события развернулись неожиданно.

— Друзья разместили посты в соцсетях. Их стали активно репостить. Тогда мы решили, если и распространять такую информацию, то от нашего имени. Описали ситуацию, прикрепили наши фото, снимок и заключение УЗИ. И произошло чудо! За сутки мы собрали необходимую сумму для операции! Думали, что за пару недель хоть часть наскребем, но никак не за день, — говорит Алена.

Деньги на лечение крохи пожертвовали тысячи людей из разных городов России. А также из Казахстана, Монголии, Израиля. Средняя сумма пожертвования — 150-300 рублей. Некоторые присылали и по 5-10 рублей. Но и такая помощь очень ценна.

Пара благодарит каждого, кто помог им и продолжает помогать и поддерживать. Фото из семейного архива.

— Мы написали пост, что необходимая сумма на операцию уже есть. Можно остановиться. Но деньги продолжают поступать. Если у кого-то есть желание и возможность, могут помогать нам и дальше. Потому что помимо операции нужны деньги на перелеты, визу, могут потребоваться деньги на пребывание в клинике, а также нужна запасная сумма на случай возникновения осложнений.

Обо всех расходах ребята пообещали отчитываться на своих страницах. Если деньги останутся, они найдут семью, которая столкнулась с такой же трудностью и отдадут оставшуюся сумму им.

Совершенно незнакомые люди поддерживают ребят до сих пор. И не только материально, но и морально. Телефон сутками разрывается от звонков и сообщений.

— Пишут родители, чьи дети имеют такой же диагноз и говорят, что с их сыновьями и дочками все нормально. Живут и радуются жизни. Вчера написала женщина, которой 32 года. Она родилась с этим диагнозом. Ее родителям врачи говорили, что она не доживет до трех лет, не будет ходить. А в итоге живет полноценной жизнью: работает, путешествует, есть, конечно, сложности, но они не ограничивают ее.

Совершенно незнакомые люди поддерживают ребят до сих пор. Фото из семейного архива.

Ребят ждут долгие месяцы в стенах больницы и непростое лечение. Но ради дочки они готовы на все.

— Мы будем бороться за ее жизнь и здоровье. Верим, что Бог совершит чудо, поэтому сделаем все возможное. Спасибо огромное всем, кто помог нам и продолжает помогать и поддерживать.

КАК ПОМОЧЬ:

4276 7217 6520 9945, Сбербанк, Пупырникова Алена Евгеньевна;

4276 7204 2778 4378, Сбербанк, Романенко Алексей Сергеевич;

4154812298694286, Альфа-банк, Копылов Олег Сергеевич — друг семьи;

Яндекс.Кошелек 410019694704271

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