2019-06-21T13:07:17+03:00
Общество

Пара из Челябинска за сутки собрала миллион на операцию своему будущему ребенку

Супруги выложили пост в соцсетях и на него откликнулись тысячи человек из разных городов мира
Валентина ВАГАНОВА
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Супруги ждут девочку. Фото из семейного архива.Супруги ждут девочку. Фото из семейного архива.
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Алексей и Алена Романенко вместе два с половиной года. Алексею 30 лет, работает тренером в танцевальной школе, учится на барбера. Алене — 21, занимается домом, изучает английский, планирует стать репетитором.

Несколько месяцев назад ребята узнали, что ждут малыша. Счастью не было предела. Сообщили близким, стали строить планы, готовиться к рождению первенца.

На днях должны были узнать пол ребенка на плановом УЗИ. Но момент, который ожидался как радостный, оказался одним из самых страшных и тяжелых в жизни.

ВРАЧИ ПРЕДЛОЖИЛИ СДЕЛАТЬ АБОРТ

— У девочки обнаружили патологию: спинномозговую грыжу и диастематомиелию в поясничном отделе — разделение спинного мозга. Это грозит параличом, недержанием, невозможностью ходить самостоятельно. Также может отразиться на головном мозге, вызвать умственную отсталость. Врачи сразу сказали — девочка здоровой не будет и дееспособной тоже вряд ли. Хотя на УЗИ было видно, что она двигает и руками, и ногами, значит, стадия еще не запущенная. В России эта патология звучит, как приговор, и нам сразу намекнули на аборт, — вспоминает Алексей.

Для будущих родителей это был удар. Алена тогда проплакала весь день.

Снимок УЗИ. Фото из семейного архива.

Снимок УЗИ. Фото из семейного архива.

— Но друзья сказали нам, что существуют операции, которые могут все исправить и ребенок будет полноценным. Есть даже шанс, что он родится здоровым. Узнали, что эти операции проводятся в России. Но здесь маленький опыт их проведения, было всего лишь девять удачных. А сколько было неудачных, нам неизвестно. Мы вышли на клинику в Германии, где давно помогают справляться с такими патологиями. У доктора за спиной более 200 операций. Нам дали номер ассистента врача, она русскоговорящая. Мы созвонились, и она проконсультировала нас.

Ребята поженились осенью прошлого года. Фото из семейного архива.

Ребята поженились осенью прошлого года. Фото из семейного архива.

МИЛЛИОН ЗА СУТКИ

В клинике проводят сложную внутриутробную операцию. Ребенку убирают грыжу спинного мозга прямо в утробе матери. Затем все зашивают, и беременность продолжается еще несколько месяцев. Конечно, есть риски и для ребенка и для мамы. Но только так малыш может избежать инвалидности.

— Цена такой операции 15 тыс. евро, это в районе 1 млн 100 тыс. рублей. Плюс билеты, виза и другие дополнительные траты. У нас есть всего три недели на сбор средств и оформление документов, так как операция делается до 25 недели беременности.

Для молодой пары эта сумма неподъемная. Решили не терять ни минуты — обследоваться дальше и параллельно собирать деньги. Попросили помощи у родственников и друзей. Рассчитывали, что соберут благодаря им какую-то часть, а как только появится окончательный диагноз и документы, обратятся в фонды. Но события развернулись неожиданно.

— Друзья разместили посты в соцсетях. Их стали активно репостить. Тогда мы решили, если и распространять такую информацию, то от нашего имени. Описали ситуацию, прикрепили наши фото, снимок и заключение УЗИ. И произошло чудо! За сутки мы собрали необходимую сумму для операции! Думали, что за пару недель хоть часть наскребем, но никак не за день, — говорит Алена.

Деньги на лечение крохи пожертвовали тысячи людей из разных городов России. А также из Казахстана, Монголии, Израиля. Средняя сумма пожертвования — 150-300 рублей. Некоторые присылали и по 5-10 рублей. Но и такая помощь очень ценна.

Пара благодарит каждого, кто помог им и продолжает помогать и поддерживать. Фото из семейного архива.

Пара благодарит каждого, кто помог им и продолжает помогать и поддерживать. Фото из семейного архива.

— Мы написали пост, что необходимая сумма на операцию уже есть. Можно остановиться. Но деньги продолжают поступать. Если у кого-то есть желание и возможность, могут помогать нам и дальше. Потому что помимо операции нужны деньги на перелеты, визу, могут потребоваться деньги на пребывание в клинике, а также нужна запасная сумма на случай возникновения осложнений.

Обо всех расходах ребята пообещали отчитываться на своих страницах. Если деньги останутся, они найдут семью, которая столкнулась с такой же трудностью и отдадут оставшуюся сумму им.

Совершенно незнакомые люди поддерживают ребят до сих пор. И не только материально, но и морально. Телефон сутками разрывается от звонков и сообщений.

— Пишут родители, чьи дети имеют такой же диагноз и говорят, что с их сыновьями и дочками все нормально. Живут и радуются жизни. Вчера написала женщина, которой 32 года. Она родилась с этим диагнозом. Ее родителям врачи говорили, что она не доживет до трех лет, не будет ходить. А в итоге живет полноценной жизнью: работает, путешествует, есть, конечно, сложности, но они не ограничивают ее.

Совершенно незнакомые люди поддерживают ребят до сих пор. Фото из семейного архива.

Совершенно незнакомые люди поддерживают ребят до сих пор. Фото из семейного архива.

Ребят ждут долгие месяцы в стенах больницы и непростое лечение. Но ради дочки они готовы на все.

— Мы будем бороться за ее жизнь и здоровье. Верим, что Бог совершит чудо, поэтому сделаем все возможное. Спасибо огромное всем, кто помог нам и продолжает помогать и поддерживать.

КАК ПОМОЧЬ:

4276 7217 6520 9945, Сбербанк, Пупырникова Алена Евгеньевна;

4276 7204 2778 4378, Сбербанк, Романенко Алексей Сергеевич;

4154812298694286, Альфа-банк, Копылов Олег Сергеевич — друг семьи;

Яндекс.Кошелек 410019694704271

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ИСТОЧНИК KP.RU

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