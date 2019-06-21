2019-06-21T15:16:59+03:00
Общество

В Челябинские обновили мемориальную доску погибшим защитникам Отечества

А молодые защитники приняли присягу
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В ГУФСИН России по Челябинской области состоялся митинг по случаю открытия обновленной мемориальной доски, посвященной сотрудникам, погибшим в Великой Отечественной.

Также в этот день 14 молодых сотрудников пенитенциарного ведомства присягнули на верность Родине.

Торжественное мероприятие состоялось на территории ИК-4 ГУФСИН России по Челябинской области.

Открыл митинг заместитель начальника Главного управления полковник внутренней службы Антон Гетман. Он отметил, что спустя десятилетия, каждый из нас отдает дань безмерного уважения тем, кто прошел все тяготы и лишения Великой Отечественной войны, тем, кто погиб, совершая воинский и трудовой подвиг ради мирного неба над нашей головой.

От участников Великой Отечественной войны приветственное слово сказал Григорий Иванович Ваганов. Фронтовик вспомнил свои военные годы и призвал молодежь помнить о тех, кто пожертвовал жизнью ради победы, как его брат Василий Ваганов.

Григорию Ивановичу также была вручена ведомственная медаль «Почетный работник УИС». Отметим, многие годы своей жизни подполковник в отставке посвятил службе в системе исполнения наказаний.

Также слово было предоставлено начальнику ИК-4 ГУФСИН области полковнику внутренней службы Герману Керопяну, главе Металлургического района города Челябинска Сергею Кочеткову и настоятелю храма святого Иова многострадального отцу Димитрию.

Затем минутой молчания присутствующие почтили память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, и по доброй традиции возложили цветы и свечи к мемориалу.

Продолжением мероприятия стала торжественная церемония принятия Присяги. В учреждениях и органах ФСИН России ее принимает каждый вновь поступающий на службу сотрудник.

Торжественный и волнующий момент в жизни каждого сотрудника ФСИН России в этот день наступил для 14 человек. Один за другим они дали священную клятву верности служения народу и Отечеству.

С напутственным словом к молодым сотрудникам обратилась председатель региональной ветеранской организации работников УИС Нина Кравцова. Она отметила, важность выбранной профессии, а также выразила уверенность в том, что они будут с честью и достоинством нести высокое звание сотрудника уголовно-исполнительной системы.

После завершения официальной части состоялось памятное фотографирование.

Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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