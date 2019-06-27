«Спим четыре часа, изучаем материал на трупах и сжигаем конспекты»: откровения студентов-медиков из Челябинска

В Челябинские вузы со всех уголков области стягиваются абитуриенты. Выбор университетов и направлений подготовки огромен. Но есть профессии, на которые нужно идти более чем осознанно. Как, например, врач...

Поступающим в мед стоит быть готовым не просто учиться восемь лет - шесть основных и еще два года ординатуры - но еще и понимать... Что понимать?

Вся правда о работе врачей: походы в морг и честные зарплаты 00:00 00:00

Сегодняшние студенты и молодые практикующие врачи рассказали, каково это — учиться в медицинском.

Александра, 2 курс:

«Даже бюджетники не выдерживают и забирают документы»

Медицинский — это каждодневный тяжелый труд, и для того, чтобы стать врачом, тебе в прямом смысле предстоит пройти путь через тернии к звездам. Ты готовишься к анатомии, параллельно читая гистологию с биологией, а после сразу же садишься за биохимию.

Это огромные объемы информации и получается порочный круг: ты учишь и учишь, учишь. Помногу часов в день. В определенный момент возникает отторжение, мозг не хочет воспринимать инфу.

Некоторые на этом этапе забирают документы, но кто-то идет дальше. У нас на потоке с бюджета несколько человек ушли. Самое сложное в меде — не сдаться.

Я сплю четыре часа в сутки, чтобы все успеть. Времени не хватает даже, чтобы поесть. А прогулять невозможно.

Каждый пропуск пар без уважительной причины ты обязан отработать — на это дается две недели. Либо устно нужно сдать пройденный материал, либо принести реферат, написанный от руки!

Проблема в том, что преподаватели — практикующие врачи и их не просто найти. А чтобы получить допуск на отработку, ты должен отстоять многочасовую очередь в деканате. В общем, лучше не пропускать.

Студент спит, сессия идет...Фото: Алексей БУЛАТОВ

Карина, 2 курс:

«Изучаем материал на трупах»

Поначалу органы и трупы казались мерзкими, меня воротило. Но постепенно они перестали вызывать какие-либо эмоции. Труп и труп, должны же мы изучать строение человека натурально, ведь в будущем я буду лечить не пластмассовых людей.

У нас есть «анатомичка», где после занятий мы изучаем кости скелета, черепа, строение пищеварительной, мышечной и других систем на человеческом трупе.

Можно сходить в «препаратную» и взять любой орган, который хочешь рассмотреть внимательнее. Здесь в огромных чанах, в формалине раздельно друг от друга хранятся трупы и органы — бродяг с улицы.

Ты надеваешь перчатки и вылавливаешь оттуда руками то, что тебе нужно. Например, коричневый от формалина, сморщенный труп человека, который напоминает больше вяленую рыбу. Либо ногу с черными ногтями, почку или же яичники — любой орган, который нужен.

Складываешь органы в поднос или грузишь труп на носилки, одной не справиться, нужно позвать на помощь одногруппников, и отправляешься в аудиторию. Если взял органы, то тщательно промываешь их в раковине под проточной водой.

Меня часто спрашивают знакомые, а вдруг человек, на котором вы теперь занимаетесь, болел СПИДом или другими опасными заболеваниями? Да, возможно, но он пролежал в формалине ни один год, потому абсолютно безопасен.

Лечить нужно будет не манекены, а живых людей. Потому приходится много учить и практиковаться.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ирина, практикующий врач:

«На первом дежурстве привезли пациента, которого проткнуло штырем»

На младших курсах студентов распределяли по разным отделениям больниц дежурить в качестве помощников медсестрам. Я попала в отделение экстренной хирургии — гастроэнтерологическое. Нам было интересно оставаться на дежурство, ходить на операции с опытными хирургами. Но присутствие на операции надо было заслужить.

Помогали медсестрам, чтобы они за нас замолвили слово перед врачами, или помогали самим врачам: возили пациентов ночью на рентген, измеряли давление, температуру.

Пока мы обходили все палаты отделения, наступало утро. Не спав всю ночь, мы, бывало, засыпали в трамвае и доезжали до конечной.

Первое мое дежурство было в экстренной хирургии. Весь поток пациентов везли к нам. Присесть было некогда, вся ночь на ногах. Под утро апогеем стал мужчина, который напился, попытался перелезть через железные ворота, и его проткнуло штырями. Сотрудники МЧС аккуратно спилили штыри, сняли его оттуда. На «скорой» мужчину привезли к нам. И мы чуть ли не всей больницей спасали его.

Ольга, практикующий врач:

«В конце учебы сжигали все конспекты...»

После сдачи экзаменов у медиков есть традиция сжигать все конспекты и лекции. В огонь летят тетради по всем предметам. Потому что врач должен держать знания в голове, а не на бумаге. Еще некоторые зачем-то сжигают халаты. Но мы так не делали.

У меня один из самых ярких моментов за время учебы — когда на последнем курсе я читала клятву врача Российской Федерации. Весь поток стоял в актовом зале в белых халатах, повторяя слова клятвы за мной в голос.

Раньше была клятва Гиппократа, теперь ее не используют, так как в ней упоминания о «клятве богам» и т.д. Для современных врачей она уже не актуальна. Хотя многие медики люди верующие.

Иван, поступает в ординатуру:

«Учимся шесть лет, чтобы поехать в деревню»

После выпуска мы можем работать только участковыми терапевтами. Если хочешь быть хирургом, отоларингологом, офтальмологом и т. п., то тебе нужна ординатура. Это еще два года обучения после шести лет специалитета.

Для поступления в ординатуру нужно пройти аккредитацию в три этапа: тестирование, ситуационные задачи, практические навыки на манекенах. К тесту нужно выучить ответы на 4 тысячи (!) вопросов. На экзамене попадутся любые 60 из них. В ситуационных задачах написаны симптомы пациента, тебе нужно поставить диагноз, назначить обследование и лечение. А на манекене на время оказать неотложную помощь.

Знания должны быть в голове, а не на бумаге.Фото: Олег УКЛАДОВ

В зачет пойдут баллы только за тест, навыки и задачи надо просто сдать. Это все проходит после госов, после диплома. Когда у тебя уже квадратная голова! При поступлении на ординатуру конкурс. Бюджета практически нет, а коммерция стоит от 200 тысяч в год.

Например, на специальность «Терапия» 20 бюджетных мест, из них 18 целевых. Естественно, мало кто хочет идти на целевое. Потому что потом надо отработать три года в какой-нибудь деревеньке, где ни условий, ни хорошей зарплаты.

Ладно, если поедешь в маленький, но город, там еще более или менее хватает специалистов. А если поедешь в какую-нибудь деревушку, тебе будут по ночам стучаться домой, будешь не только по своей специальности работать, а еще и по другим, потому что нет других специалистов.

Я проходил практику в области. Там врачи просят родственников пациентов покупать препараты, которые в больнице должны быть. Люди налоги платят за медицину, а препараты покупают сами. Как-то лейкопластырь кончился, так медсестры скотчем заклеивали повязки! Скотчем! Состояние больницы кошмарное: мебель разваливается, со стен и потолков сыпется...

Есть те, кто желает учиться по целевому и потом уехать, особенно ребята из области. Но таких очень мало. Шансы пройти на бюджет крайне малы, даже если ты старательный студент. Придется работать сутками, чтобы оплачивать учебу. Я сейчас работаю медбратом в ночь за 16-19 тысяч. Иногда учу прямо на смене в перерывах. Но я намерен стать хорошим врачом и буду идти до конца!

НА ЗАМЕТКУ

Сколько получают врачи в Челябинской области?

По информации на сайте областного минздрава, средняя зарплата врачей по Челябинской области — 62 502 руб. Среднего и младшего медперсонала — 31 251 руб. Однако сами медики считают эти цифры завышенными. Говорят, чтобы получать столько, им нужно брать по две ставки, плюс дежурства. То есть, буквально жить на работе.

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