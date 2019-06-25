Тонкий эндометрий и ЭКО: репродуктивные технологии в Челябинске

Многие женщины среднего репродуктивного возраста сталкиваются с проблемой бесплодия по причине состояния матки, а именно эндометрия — внутреннего слоя этого органа. Эндометрий, толщина которого составляет менее 7 мм, считается тонким. Это приводит к нарушениям прикрепления эмбриона после оплодотворения и отсутствию беременности.

Можно ли нарастить тонкий эндометрий? Много ли времени займет лечение? И каким именно оно будет? Вопросы женского репродуктивного здоровья разбираем вместе с врачом-репродуктологом семейной клиники «Жемчужина» Людмилой Тихоновой.

Почему эндометрий стал тонким?

Итак, функциональное состояние эндометрия определяет возможность наступления беременности, благополучное ее течение и успешное завершение. Изменение структуры эндометрия может стать причиной бесплодия и невынашивания беременности, а также снижает успешное проведение процедуры ЭКО.

— Причин, вызывающих такое состояние как гипоплазированный или тонкий эндометрий, может быть несколько. Именно поэтому женщине важно обратиться к репродуктологу или гинекологу, и пройти полное обследование, — подчеркивает Людмила Тихонова.

К основным причинам недостаточной толщины внутренней оболочки матки относятся:

— воспалительный процесс (он может носить хронический характер);

— образование спаечного процесса внутри полости матки;

— недостаток выработки гормонов, которые стимулируют рост эндометрия;

— недостаточное количество транспортного белка, который переносит активное вещество гормона эстрогена к рецепторам;

— нарушение кровотока и иннервации органов малого таза.

Что делать?

— Каждой пациентке репродуктолог назначает индивидуальный план обследования. Сюда в обязательном порядке входит осмотр полости матки гистероскопия с шестого по десятый день менструального цикла, — говорит врач-репродуктолог семейной клиники «Жемчужина». — Если будут выявлены грубые нарушения в структуре полости матки, может быть проведена процедура резектоскопии с забором аспирата с 19-й по 21-й день цикла. Именно этот период называют «окном имплантации», то есть наиболее благоприятным для наступления беременности. Тогда же с помощью специальных иммуногистохимических анализов можно оценить клеточный состав эндометрия, количество рецепторов, пиноподий (выпячиваний) на клетках эндометрия, которыми происходит распознавание эмбриона.

Благодаря таким исследованиям можно определить, характер изменений, провести полное лечение выявленных изменений.

Как лечить?

В медицинском центре «Жемчужина» используются современные технологии гинекологического восстановительного лечения, рекомендованные ВОЗ.

— Как правило, после выявления причины формирования тонкого эндометрия и проведения курса лечения женщине назначается циклическая гормональная терапия и поддерживающие препараты, — комментирует Людмила Тихонова. — Первая включает в себя применение в течение трех месяцев гормональных препаратов по фазам цикла. А в рамках подготовительного прегравидарного (перед беременностью) этапа пациентке могут быть назначены препараты фолиевой кислоты, препараты, улучшающие микроциркуляцию тканей и разжижающие кровоток (после консультации гемостазиолога), а также витамин D3 и аминокислоты.

Пока женщина проходит данную терапию, врач-репродуктолог, в свою очередь, мониторит изменения толщины эндометрия. Если все же этот показатель отстает от нормы, пациентке корректируют гормональную терапию и назначают дополнительное комплексное лечение, которое включает физиотерапию, массаж, инъекции.

После трех циклов приема циклической гормональной и корректирующей терапии толщина эндометрия восстанавливается, и на следующий — четвертый цикл — женщине назначается проведение процедуры ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии — прим.ред.).

Записаться на первичное бесплатное собеседование к Людмиле Леонидовне Тихоновой по вопросам лечения бесплодия и невынашивания беременности можно по телефону: (351) 200-34-04 или через онлайн-форму на сайте.

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