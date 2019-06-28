В Челябинске врачи отказались ставить пенсионерке укол от бешенства

Долгожданная поездка к родственникам в Магнитогорск для жительницы поселка Маяк Любови Мальшаковой обернулась чередой неприятностей. На 64-летнюю женщину напала бездомная собака. И прокусила кисть руки.

В местном травмпункте обработали рану и поставили укол от бешенства. И предупредили, что бешенство смертельно опасно — необходимо дальше ставить уколы строго по схеме.

«ЖДИТЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА, НО ПОМНИТЕ, ВОЗМОЖЕН ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД!»

На следующий день с выпиской от врачей и назначениями женщина отправилась к сыну в Челябинск. Любовь пришла в травмпункт горбольницы №3. Что было дальше, об этом мы узнали от ее сына Владимира Мальшакова, который опубликовал в интернете возмущенный пост:

«В травмпункте врачи говорят, обращайтесь в больницу по месту прописки. Мама живет в деревне за 500 км от Челябинска. Там по выходным больницы не работают. В травмпункте нам предлагают решить вопрос через главврача, но у него выходной. Итог беседы: «Ждите понедельника, но помните, что возможен летальный исход!»

— В качестве аргумента врачи ссылались на высокую стоимость вакцины и вторичное обращение. Мол, если бы вы сразу после укуса обратились, мы бы оказали вам помощь, — рассказал КП-Челябинск Владимир Мальшаков.

А ЕСЛИ БЫ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ВДАЛИ ОТ ДОМА

Владимир звонил в частные медцентры. Оказалось, что там прививки от бешенства не ставят. Принять Любовь Мальшакову согласились в больнице Миасса. По телефону ответили: «Приезжайте — поставим укол». Однако, когда пенсионерка приехала, ее снова отфутболили: «Езжайте в травмпункт по прописке».

Пожилой женщине ничего не оставалось, как срочно возвращаться домой. Прививку ей сделали в районной больнице поселка Бреды.

Пожелаем нашей землячке скорейшего выздоровления!

— А если бы мою маму собака укусила в Крыму или Владивостоке? Ее бы тоже отправили ставить уколы по месту прописки? — возмущается Владимир Мальшаков. — Я обратился с жалобой в областной Минздрав. Хочу выяснить законность отказа врачей в вакцинации.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

«Обращайтесь к главврачу»

— В Челябинске нет проблем с наличием необходимых медицинских вакцин и сывороток. Они поступают в больницы за счет бюджетных средств. Если пациент столкнулся с отказом, то первое, что необходимо сделать — обратиться с жалобой к главврачу больницы, — рассказали «Комсомолке» в городском управлении здравоохранения Магнитогорска.

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