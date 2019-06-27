2019-06-27T19:28:04+03:00
Общество

График отключения горячей воды 2019 в Челябинске по всем районам: где отключат горячую воду 2 июля

Четвертый этап опрессовок начинается 2 июля, опубликован график отключения горячей воды в Челябинске в 2019 году
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Горячую воду отключат на две недели, но могут подать и раньше.Горячую воду отключат на две недели, но могут подать и раньше.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уже в ближайший вторник, 2 июля, в Челябинске стартует очередной этап опрессовок — четвертый. Без горячей воды на две недели останутся 508 жилых домах, 39 детских садов, 18 учебных и 14 лечебных учреждениях в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города.

— Если не будет экстренных ситуаций, то горячую воду вернут к 16 июля, — замечают в пресс-службе мэрии.

В городском управлении ЖКХ добавляют, что максимальный срок отключения — две недели. При этом не исключается, что во многие дома горячая вода вернется раньше. А в случае аварийных ситуаций и если нужен серьезный ремонт, срок опрессовки могут продлить.

ГДЕ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ СО 2 ИЮЛЯ по 16 ИЮЛЯ

Центральный район

Петра Столыпина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19.

Петра Сумина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26.

Курчатовский район

40 лет Победы, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 14, 15, 16а, 18, 18а, 21, 21а.

Александра Шмакова, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33.

Аношкина, 4, 6, 8, 10.

Бейвеля, 1, 3, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 46а, 48, 52, 54, 54а, 56.

Ворошилова, 6б, 8.

Габдулы Тукая,9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22.

Генерала Мартынова, 6, 8.

Захаренко, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3в, 5, 5а, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 11б, 11в, 14, 15, 17.

Звенигородская, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 56а, 58, 62, 64, 66, 68.

Комсомольский проспект, 69, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 78а, 78б, 79, 80б, 80в, 81, 81а, 81б, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86б, 87, 88, 88а, 89, 89а, 91, 91а, 93, 93а, 94, 99, 100, 101, 101а, 103, 104, 105, 109, 109а, 112, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 132, 132а, 134, 138, 140.

Пр. Краснопольский, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29.

Лобырина, 5, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13.

Молдавская, 11, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27.

Мусы Джалиля, 1.

Пр. Победы, 350, 354, 354а, 356, 358, 358а, 358б, 360, 360а, 362, 364, 366, 366а, 368, 368а, 368б, 370, 372, 374, 378, 378а, 378б, 380, 380а, 380б, 382, 382а, 384, 384а, 386а, 386б, 386в, 388, 388а, 388б, 392.

Профессора Благих, 59, 61, 63, 63а.

Салавата Юлаева, 1, 1а, 1в, 3, 3а, 3в, 3г, 6, 8, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

Скульптора Головницкого,2, 4, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14,16, 16а, 16б, 20, 20а, 20б, 24, 26, 28, 32.

Солнечная, 11,13, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 26в, 28,40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56.

Хариса Юсупова, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 70а, 72,101, 101а, 103, 105.

Чичерина, 1, 2, 4а, 5, 5в, 6, 8,13, 15, 15б, 15в, 17, 17а.

Калининский район

40 лет Победы,24, 26, 28, 28а, 29, 29а, 29б, 29в, 29д, 30, 30а, 31, 31б, 31в, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 36, 36а, 36в, 38, 38а, 38б, 40, 40а.

250 лет Челябинска,10, 13, 13а, 14, 15а, 16, 16а, 17, 20, 20а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 42.

Бр. Кашириных, 114, 114а, 116, 118(1), 118(2), 118а, 122, 122а, 124, 132, 132а, 134, 134а, 136, 136а, 138.

Пр. Победы,295а, 297, 299, 301(1), 301(2), 301а, 303(1), 303(2), 305, 315, 315а, 317, 317а, 321, 323, 331, 333, 333а, 335, 337, 337а.

Салавата Юлаева,13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 17в, 23, 23а, 25, 25б, 29, 29а.

Татищева, 266, 268.

Чичерина,21, 21б, 23, 25, 25а, 29, 29а, 30, 30а, 32а, 32б, 33, 33а, 33в, 34а, 35, 35а, 35б, 36, 36а, 36б, 36в, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 38в, 40, 40в, 42, 42а, 42б, 44.

А также в домах, которые получают горячую воду от мелких котельных

С 1 июля

Водопроводная, 3, 5, 7.

Калинина, 2б, 2в.

Коммуны , 2б.

Пионерская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13.

Трашутина, 22, 24, 28, 30, 32.

Эльтонская 2-я, 40, 40а, 57, 57а, 61а; 56, 58, 60, 65, 69.

С 8 июля

Героя России Яковлева А.В., 1, 3, 5.

С 9 июля

ОПМС, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

С 15 июля

Бурденюка, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25.

Героя России Молодова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28.

Шагольская, 1 квартал, 1, 2, 4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

5 мест, где помыться в Челябинске в сезон отключения горячей воды

«Комсомолка» узнала, сколько стоит услуга + цена за водонагреватель и его установку в Челябинске (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Бесплатная медпомощь, о которой вы не знали: эксперты рассказали о главных правилах, как качественно лечиться по полису ОМС
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие специалисты разложили по полочкам все последние нововведения для пациентов, врачей и пояснили, как воспользоваться своими правами на практике
Новости 24
От менингита в Челябинске умерла двухлетняя девочка
Одиннадцать озер на Южном Урале открыли для бесплатного лова рыбы
Министром экономического развития Челябинской области стал Иван Куцевляк
Артистов, готовящих шоу-программу для гостей саммитов ШОС и БРИКС, вызвали на худсовет
В Челябинске водитель маршрутки уплетал за рулем расслабляющий наркотик
Волонтеры из Челябинска спасли пса, которому поезд отрезал три лапы
ВТБ предлагает ипотечным заемщикам онлайн-заказ оценки квартир
На Южном Урале не хватает более тысячи медицинских специалистов
В микрорайоне «Парковый» началась незаконная стройка
Воспитателя наказали за побег двухлетки из детского сада в Челябинской области
В Магнитогорске полицейские усилят патрули ко Дню города
Ветеранам труда Челябинской области повысили выплаты
«Поехал на поезде к дочери и пропал»: в Челябинской области продолжаются поиски 77-летнего пенсионера
Дорогу по ул. Дарвина в Челябинске хотят увеличить, но не расширять до шести полос
В Челябинске на общественных слушаниях обсуждают расширение улицы Дарвина
Выпускник из Челябинской области покончил собой после несдачи экзамена
Челябинск получит деньги на покупку 65 низкопольных автобусов
Новая возможность от «БКС Брокер»: инвестировать с «Мегафон»
На трамвайных путях в Челябинске оставили гранату
Советник мэра Челябинска ушел в отставку
Команда Челябинской области по судомоделированию возвращается домой с победой
После ночного ливня на карте Челябинска плещется грязное море