График отключения горячей воды 2019 в Челябинске по всем районам: где отключат горячую воду 2 июля

Уже в ближайший вторник, 2 июля, в Челябинске стартует очередной этап опрессовок — четвертый. Без горячей воды на две недели останутся 508 жилых домах, 39 детских садов, 18 учебных и 14 лечебных учреждениях в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города.

— Если не будет экстренных ситуаций, то горячую воду вернут к 16 июля, — замечают в пресс-службе мэрии.

В городском управлении ЖКХ добавляют, что максимальный срок отключения — две недели. При этом не исключается, что во многие дома горячая вода вернется раньше. А в случае аварийных ситуаций и если нужен серьезный ремонт, срок опрессовки могут продлить.

ГДЕ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ СО 2 ИЮЛЯ по 16 ИЮЛЯ

Центральный район

Петра Столыпина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19.

Петра Сумина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26.

Курчатовский район

40 лет Победы, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 14, 15, 16а, 18, 18а, 21, 21а.

Александра Шмакова, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33.

Аношкина, 4, 6, 8, 10.

Бейвеля, 1, 3, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 46а, 48, 52, 54, 54а, 56.

Ворошилова, 6б, 8.

Габдулы Тукая,9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22.

Генерала Мартынова, 6, 8.

Захаренко, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3в, 5, 5а, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 11б, 11в, 14, 15, 17.

Звенигородская, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 56а, 58, 62, 64, 66, 68.

Комсомольский проспект, 69, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 78а, 78б, 79, 80б, 80в, 81, 81а, 81б, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86б, 87, 88, 88а, 89, 89а, 91, 91а, 93, 93а, 94, 99, 100, 101, 101а, 103, 104, 105, 109, 109а, 112, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 132, 132а, 134, 138, 140.

Пр. Краснопольский, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29.

Лобырина, 5, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13.

Молдавская, 11, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27.

Мусы Джалиля, 1.

Пр. Победы, 350, 354, 354а, 356, 358, 358а, 358б, 360, 360а, 362, 364, 366, 366а, 368, 368а, 368б, 370, 372, 374, 378, 378а, 378б, 380, 380а, 380б, 382, 382а, 384, 384а, 386а, 386б, 386в, 388, 388а, 388б, 392.

Профессора Благих, 59, 61, 63, 63а.

Салавата Юлаева, 1, 1а, 1в, 3, 3а, 3в, 3г, 6, 8, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

Скульптора Головницкого,2, 4, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14,16, 16а, 16б, 20, 20а, 20б, 24, 26, 28, 32.

Солнечная, 11,13, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 26в, 28,40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56.

Хариса Юсупова, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 70а, 72,101, 101а, 103, 105.

Чичерина, 1, 2, 4а, 5, 5в, 6, 8,13, 15, 15б, 15в, 17, 17а.

Калининский район

40 лет Победы,24, 26, 28, 28а, 29, 29а, 29б, 29в, 29д, 30, 30а, 31, 31б, 31в, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 36, 36а, 36в, 38, 38а, 38б, 40, 40а.

250 лет Челябинска,10, 13, 13а, 14, 15а, 16, 16а, 17, 20, 20а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 42.

Бр. Кашириных, 114, 114а, 116, 118(1), 118(2), 118а, 122, 122а, 124, 132, 132а, 134, 134а, 136, 136а, 138.

Пр. Победы,295а, 297, 299, 301(1), 301(2), 301а, 303(1), 303(2), 305, 315, 315а, 317, 317а, 321, 323, 331, 333, 333а, 335, 337, 337а.

Салавата Юлаева,13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 17в, 23, 23а, 25, 25б, 29, 29а.

Татищева, 266, 268.

Чичерина,21, 21б, 23, 25, 25а, 29, 29а, 30, 30а, 32а, 32б, 33, 33а, 33в, 34а, 35, 35а, 35б, 36, 36а, 36б, 36в, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 38в, 40, 40в, 42, 42а, 42б, 44.

А также в домах, которые получают горячую воду от мелких котельных

С 1 июля

Водопроводная, 3, 5, 7.

Калинина, 2б, 2в.

Коммуны , 2б.

Пионерская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13.

Трашутина, 22, 24, 28, 30, 32.

Эльтонская 2-я, 40, 40а, 57, 57а, 61а; 56, 58, 60, 65, 69.

С 8 июля

Героя России Яковлева А.В., 1, 3, 5.

С 9 июля

ОПМС, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

С 15 июля

Бурденюка, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25.

Героя России Молодова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28.

Шагольская, 1 квартал, 1, 2, 4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

5 мест, где помыться в Челябинске в сезон отключения горячей воды

«Комсомолка» узнала, сколько стоит услуга + цена за водонагреватель и его установку в Челябинске (подробности).