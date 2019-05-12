2019-05-13T14:39:06+03:00
Общество

5 мест, где помыться в Челябинске в сезон отключения горячей воды

«Комсомолка» узнала, сколько стоит услуга + цена за водонагреватель и его установку в Челябинске
Валентина ВАГАНОВА
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Когда совсем негде помыться...Когда совсем негде помыться...Фото: Дарья МИТРОФАНОВА
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В Челябинске с 14 мая стартует сезон опрессовок. А, значит, опять начнется эпопея с тазами и ковшиками.

Для большинства две недели без горячей воды просто адовые — нормально не помыться. Либо купаться под холодной водой, стуча зубами, либо греметь кастрюлями, кипятить воду, тратить кучу времени.

Спешим на помощь — рассказываем, как остаться чистым и сохранить нервы в период отключения горячей воды. Вот пять доступных мест, где можно помыться.

У РОДСТВЕННИКОВ ИЛИ ДРУЗЕЙ

Самый примитивный способ, зато бесплатный. Наверняка у вас есть близкие, которые живут на другом конце города и их пока не лишили блага цивилизации.

Отправляйтесь в гости: поболтаете, чай попьете, а заодно помоетесь. И пусть не грызет совесть, что визит с меркантильным интересом. Скоро горячую воду отключат и у друзей — тоже их выручите.

В БАНЕ ИЛИ САУНЕ

Выбор парных в Челябинске большой. Можно пойти в городскую общественную баню — цена за час 100-180 руб. В некоторых банях есть бассейн, комната отдыха, массажный кабинет и буфет.

Можно арендовать баню или сауну поуютнее, где будете только вы и ваши близкие. С бассейном, комфортной зоной отдыха, бильярдом и караоке. Это стоит — 500-1500 руб./час.

Есть возможность помыться в баньке на берегу озера. А заодно отдохнуть на природе — позагорать, пожарить шашлычкок, искупаться. На Шершнях, например, аренда бани стоит 1000 руб./час, а сауна на Смолино, на берегу отеля — от 800 до 1200 руб./час.

В бане помылся — заново родился! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В бане помылся — заново родился!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В БАССЕЙНЕ

Здесь вы сможете замаскировать мытье под желание улучшить свою физическую форму. Разовое посещение - от 150 до 300 руб. Вот только на лето большинство бассейнов закроют на профилактику. Когда перестанут работать самые популярные бассейны Челябинска:

* Спорткомплекс ЮУрГУ — с 24 июня по 1 августа.

* Фитнес-центр «Планета Ариант» — с 28 июня. Возобновит работу в августе, когда точно — пока неизвестно.

* Спортивно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» — с 29 июля по 18 августа.

* Бассейн «Строитель» — закрытие планируется в конце июня, начале июля. Точные даты тоже не известны.

* Водно-развлекательный клуб «Атлантида-Spa» — будет работать все лето.

Многие бассейны закроются на профилактику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие бассейны закроются на профилактику.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ФИТНЕС-КЛУБЕ

Спортивные челябинцы в период отключения горячей воды не парятся. Они могут ополоснуться в фитнес-клубе. Но даже если абонемента нет, можно воспользоваться душевой в тренажерке, просто записавшись на пробное занятие. В некоторых клубах оно бесплатное.

Да, сначала придется «попотеть», но это разве плохо? Для здоровья и фигуры полезно. Плюс многие залы работают круглосуточно и без выходных, можно выбрать удобное время.

Разовое посещение фитнес-клуба обойдется в 200-400 руб, абонемент на месяц - 1,5-2 тыс. руб.

Разовое посещение фитнес-клуба обойдется в 300-400 руб. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Разовое посещение фитнес-клуба обойдется в 300-400 руб.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

НА ЖД-ВОКЗАЛЕ

Душевые расположены на цокольном этаже рядом с камерой хранения, на втором этаже, где комнаты отдыха, и в зале повышенной комфортности. За доплату выдадут мыльные принадлежности. Бронировать не нужно, душ почти всегда свободен. Работает круглосуточно.

Стоимость: 200 руб. полотенце дадут, с набором туалетных принадлежностей (мыло, гель, шампунь и полотенце) — 250 руб.

Душевые на вокзале работают круглосуточно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Душевые на вокзале работают круглосуточно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А МОЖНО ТАК!

Сколько стоит установить в квартире водонагреватель

Опрессовка происходит из года в год. Чтобы каждый раз с ужасом не ждать отключения воды, можно установить водонагреватель. Он бывает накопительный (бойлер) и проточный.

Накопительный — это большой бак, куда вода автоматически наливается и постепенно нагревается до нужной температуры. А когда расходуется, доливается новая. Проточный — компактное устройство, он нагревает воду сразу после включения крана.

Бойлер потребляет меньше электроэнергии, может обеспечить горячей водой сразу всю квартиру, напор у него выше. Но он большой и, бывает, нужно ждать, пока вода нагреется.

Проточный — занимает мало места, стоит дешевле (от 2 тыс.), быстро нагревает воду. Зато расход электроэнергии большой, плюс нужна хорошая проводка, потому что прибор очень мощный — провода могут перегореть. Для него часто делают специальную проводку, как для плиты. В большинстве квартир это не предусмотрено, придется переделывать ремонт.

Специалисты считают, что более универсальные для квартиры все-таки накопительные водонагреватели. Какой объем нужен, зависит от количества человек в квартире, и как вы будете использовать воду. На двоих достаточно 50-80 литров, на троих-четверых — 80-100. Первые стоят от 5 тыс. руб, вторые — от 7 тыс. руб.

Но надо еще потратиться на установку — от 1500 руб.

Как спасаются жители Челябинска в сезон отключения горячей воды

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ИСТОЧНИК KP.RU

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