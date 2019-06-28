Житель Челябинска обклеил «Жигули» пятью миллионами рублей

По челябинским улицам ездит «Жигули», обклеенное пятью миллионами рублей. И это не шутка, взгляните сами — вся в пятитысячных купюрах. В соцсетях креативную «семерку» знают как «лямовоз». Ее фотографии уже облетели челябинские паблики и позабавили подписчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/717307" frameborder="0"></iframe> Реакция прохожих.

Журналист КП-Челябинск отыскала хозяина машины и узнала, как ему пришла идея так тюнинговать автомобиль и зачем.

Не прошли бы мимо, сфотографировали? Фото: Василий Воронин.

КАК ПОЯВИЛСЯ «ЛЯМОВОЗ»

Ездит на «лямовозе» 26-летний Александр Родионов. Он работает в рекламном агентстве трафик-менеджером. На своем крутом «Семене» выезжает в город не часто. Для повседневной езды у него есть Skoda Octavia.

— «Жигули» я купил в декабре прошлого года за 50 тыс. руб., чтобы научиться ездить на заднем приводе, обучиться дрифту. Машина была обычной, белой. Но стал ездить на ней и столкнулся с тем, что на дороге водители иномарок простую «семерку» будто не замечают. Никто не пропускает, не дает перестроиться, никакого уважения нет. Понял, что это нужно менять. Серьезных денег на улучшение машины нет, решил просто обклеить ее купюрами банка приколов, — говорит Александр.

Александр за рулем 8 лет, но самостоятельно разбирать, ремонтировать машину стал только после покупки «семерки».

Автомобилист купил 12 денежных пачек в магазине товаров для праздника. В них как раз где-то пять миллионов. И вместе с друзьями принялся преображать авто.

— Купюры приклеивали на двусторонний скотч, затем еще сверху проходили скотчем. Ушло примерно 15 мотков. Получилось ровно и хорошо. Зиму так прокатались. Весной, когда снег начал таять, сквозь скотч стала проступать влага, и краска потускнела. Тогда мы заказали глянцевую пленку и обклеили машину ей. Так она катается уже месяцев пять, и пока все нормально.

В процессе... Фото: Александр Родионов

НА «ЖИГУЛИ» — В ДУБАЙ

На креативном тюнинге парни не остановились и решили, что «лямовозу» нужна история. Александр придумал отправиться на нем в путешествие. Да, никуда-нибудь, а в солнечный Дубай. Он уже был там и давно хотел повторить поездку.

— Все лето будем готовить машину. Внутри все останется заводское, только обновим детали. Где надо — подмажем, где надо — подкрутим, и поедем, на свой страх и риск.

«Жигуленку» предстоит преодолеть путь почти в шесть тысяч километров. Непростое испытание для отечественной машины 2007 года выпуска, но Александр надеется, что «лямовоз» выдержит.

Не только горожане, но и сотрудники ГИБДД позитивно реагируют на обклеенное деньгами авто. Фото: Александр Родионов

— Путешествие начнется в сентябре. Летом очень жарко. Ехать придется по пустынной местности. Я понимаю, что «Жигули» — не самый надежный автомобиль. Температура будет влиять на двигатель…да на все. А это градусов 40-50. Ехать сложно и опасно. Осенью и температуры не такие большие, и мы успеем подготовить машину к поездке. Один раз живем, интересно сделать что-нибудь такое — нестандартное, — объясняет автор проекта.

О своем путешествии Александр будет рассказывать в блоге на Youtube. А по возвращении, планирует устроить конкурс и подарить прославившуюся на весь мир машину одному из своих подписчиков.

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