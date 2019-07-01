2019-07-01T11:58:39+03:00
Общество

Алексей Текслер встретился с активными пенсионерами

В резиденции губернатора прошла встреча руководителя области с ветеранским активом
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Алексей Текслер принял решение об индексации с 1 июля 2019 года на 15% ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Челябинской области. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер принял решение об индексации с 1 июля 2019 года на 15% ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Челябинской области. Фото: gubernator74.ru
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Глава региона рассказал о мерах социальной поддержки старшего поколения. Председатели городских и районных советов ветеранов расспросили руководителя области о том, как будут решаться в ближайшее время общественно значимые вопросы.

Ветеранское движение на Южном Урале объединяет более миллиона человек. Это — почти каждый третий житель области.

В регионе более 2400 ветеранских организаций.

— Рад нашей встрече, всегда испытываю особое чувство к людям, которые имеют бесценный жизненный опыт. Нам важно, чтобы социальные инициативы были максимально понятны и востребованы. Сегодня область начинает серьезный разворот в сторону решения насущных проблем, с которыми южноуральцы сталкиваются каждый день. Ко мне поступает немало обращений. Среди наболевших вопросов — медицина, состояние коммунального хозяйства, благоустройство, экология, транспорт. Выделим дополнительные средства на благоустройство улиц, дворов, скверов. Думаю, что ряд вопросов мы обсудим и на нашей встрече, — обратился к собравшимся глава региона.

— В этом году принято решение об индексации с 1 июля 2019 года на 15% ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Челябинской области (в регионе почти 150 тысяч южноуральцев имеют это почетное звание). Общая ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, таким образом, превысит одну тысячу рублей. Мы идем на эти дополнительные меры поддержки еще и потому, что поставили перед собой важную задачу — повышение реальных доходов южноуральцев, — подчеркнул руководитель области.

Во время встречи представители ветеранского движения городов и районов смогли задать главе региона вопросы. Один из них касался экологии. Как рассказал Алексей Текслер, нагрузка на экологию, особенно в Челябинске и Магнитогорске, высокая. Поставлена задача Президентом РФ снизить объем выбросов загрязняющих веществ. Госдума утвердила в первом чтении законопроект о квотировании выбросов в крупных промышленных центрах, инициатором этого стала Челябинская область. Есть также программы по рекультивации свалок и переходу на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, глава региона считает, что Южному Уралу нужен особый экологический ГОСТ, собственный стандарт, который поможет упорядочить работу с улучшением обстановки в индустриальных городах и подойти к решению экологических проблем комплексно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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