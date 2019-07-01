2019-07-01T12:12:52+03:00
Общество

Алексей Текслер встретился с выпускниками родной школы

Глава региона вручил аттестаты в своей альма-матер
Ольга АНТОНОВА
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В родных стенах. Фото: gubernator74.ruВ родных стенах. Фото: gubernator74.ru
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Школа № 71 в поселке Першино, что в Металлургическом районе Челябинска, спортивная. С четвертого класса ученики интенсивно готовятся по таким видам спорта как плавание, волейбол, тхэкводно. В свое время эту школу окончили чемпион Паралимпийских игр, пловец Альберт Бакаев, двукратный серебряный призер Олимпийских игр; волейболистка Екатерина Гамова; серебряный призер Олимпийских игр, волейболистка Анастасия Беликова; бронзовый призер Олимпийских игр по тхэквондо Анастасия Барышникова.

Учился в 71-й и будущий глава региона Алексей Текслер. Он занимался плаванием. Кроме каждодневной учебы было в его расписании две тренировки в бассейне «Строитель» — утренняя, до школы, и вечерняя.

В конце минувшей неделе Алексей Текслер приехал в родную школу вручить выпускникам аттестаты. С удовольствием прошелся по школьным коридорам, посидела за парто й в своем классе.

— Рад быть с вами на этом замечательном празднике. Для меня эта школа родная, я здесь учился шесть лет. Сегодня, когда я зашел в школу, перед глазами появились яркие воспоминания. Я очень рад встретить здесь своих учителей. Но главные здесь сегодня вы, ребята. Вручение аттестатов — рубеж для каждого человека. Принято говорить, что открываются все двери — это так. У вас есть возможность определить свой путь. Не бойтесь принимать решения. Без этого жизнь будет неинтересной. Я уверен, все у вас получится! — напутствовал выпускников Алексей Текслер.

После вручения аттестатов глава региона пообщался со школьниками и учителями в неформальной обстановке.

Встретился Текслер со своими педагогами — Людмилой Приварниковой, учителем иностранных языков, и Светланой Мешковой, учителем математики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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