«Дан-Инвест»: 15 лет на рынке недвижимости
ООО «Дан-Инвест» — агентство недвижимости Челябинска. Мы работаем на рынке уже 15 лет, за это время разработали собственные передовые алгоритмы продвижения недвижимости на рынок, которые позволяют нам в кратчайшие сроки реализовать объект любого типа недвижимости, даже ту, которая не продавалась более 10 лет!
С 2011 года компания является членом Российской Гильдии Риэлторов и Региональной Гильдии Риэлторов Южный Урал. Компания сертифицирована, специалисты аттестованы. Профессиональная ответственность застрахована в СПАО «Ингосстрах».
Каждый свой день мы начинаем с наших клиентов: поддерживаем их стремления стать счастливыми новоселами, помогаем развить бизнес, приумножаем инвестиции в недвижимость. С 2004 года мы выросли из небольшой компании в одно из лидирующих в Челябинске агентств недвижимости. Все это время мы придерживались ключевого принципа: качество услуги важней ее стоимости. И каждая новая сделка его только подтверждает.
Сегодня мы готовы предоставить полный спектр услуг по жилой и коммерческой недвижимости:
— продажа/покупка жилой недвижимости,
— юридическое сопровождение,
— услуги ипотечного брокера ,
— продажа и покупка загородной недвижимости,
— подбор коммерческой недвижимости.
Если вы хотите отдать свой голос за агентство недвижимости «Дан-Инвест», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.
Офисы «Дан-Инвест» в Челябинске:
— ул. Молодогвардейцев, 68;
— Комсомольский пр., 100;
— ул. Чичерина, 45;
— ул. Комарова, 112;
— Комсомольский пр., 94.
Единый многоканальный телефон: (351) 220-01-83
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ул.Чичерина, 45; единый многоканальный телефон: (351) 247-04-44.
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