«Дан-Инвест»: 15 лет на рынке недвижимости

ООО «Дан-Инвест» — агентство недвижимости Челябинска. Мы работаем на рынке уже 15 лет, за это время разработали собственные передовые алгоритмы продвижения недвижимости на рынок, которые позволяют нам в кратчайшие сроки реализовать объект любого типа недвижимости, даже ту, которая не продавалась более 10 лет!

С 2011 года компания является членом Российской Гильдии Риэлторов и Региональной Гильдии Риэлторов Южный Урал. Компания сертифицирована, специалисты аттестованы. Профессиональная ответственность застрахована в СПАО «Ингосстрах».

Каждый свой день мы начинаем с наших клиентов: поддерживаем их стремления стать счастливыми новоселами, помогаем развить бизнес, приумножаем инвестиции в недвижимость. С 2004 года мы выросли из небольшой компании в одно из лидирующих в Челябинске агентств недвижимости. Все это время мы придерживались ключевого принципа: качество услуги важней ее стоимости. И каждая новая сделка его только подтверждает.

Сегодня мы готовы предоставить полный спектр услуг по жилой и коммерческой недвижимости:

— продажа/покупка жилой недвижимости,

— юридическое сопровождение,

— услуги ипотечного брокера ,

— продажа и покупка загородной недвижимости,

— подбор коммерческой недвижимости.

Если вы хотите отдать свой голос за агентство недвижимости «Дан-Инвест», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Офисы «Дан-Инвест» в Челябинске:

— ул. Молодогвардейцев, 68;

— Комсомольский пр., 100;

— ул. Чичерина, 45;

— ул. Комарова, 112;

— Комсомольский пр., 94.

Единый многоканальный телефон: (351) 220-01-83

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ул.Чичерина, 45; единый многоканальный телефон: (351) 247-04-44.

www.dan-invest.ru

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