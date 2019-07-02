Алексей Текслер объявил о программе кадровой перезагрузки Челябинской области

Молодых, активных, амбициозных южноуральцев пригласили в резиденцию главы региона на разговор.

Говорили о будущем Челябинской области, о ликвидации кадрового управленческого голода, о новых идеях, лицах и проектах во власти. Алексей Текслер объявил о старте нового кадрового проекта «Команда Челябинской области». Гости, участники проекта «Лидеры России», поделились своим видением решения задачи, поставленной Алексеем Текслером.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ МОЛОДЫХ И СОСТОЯВШИХСЯ

На встрече глава региона дал старт новому кадровому проекту «Команда Челябинской области».

— В самое ближайшее время предстоит много работы, направленной на повышение качества жизни южноуральцев. Это программы по улучшению экологической ситуации, проекты по поддержке малого бизнеса, развитию производства, здравоохранения, образования. И я вижу, что в Челябинской области есть потенциал для решения сложных управленческих задач. Мы предполагаем запустить целый ряд экспериментальных кадровых проектов: образовательных, оценочных, молодежных. Именно для этого я хочу сегодня здесь, на нашей встрече, дать старт одному из таких проектов — масштабному проекту «Команда Челябинской области», — обозначил Алексей Текслер.

Для участия в открытом конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях. Конкурсантам необходимы организаторские навыки, лидерские качества, умение работать в команде и быстро усваивать новые компетенции.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЖЕ ЕСТЬ

Победители конкурса «Команда Челябинской области» смогут претендовать на руководящие должности в органах власти региона. Достойные кандидаты сформируют пул кадрового резерва Южного Урала. После масштабной подготовки и достойного участия в конкурсе «Лидеры России» у желающих попробовать силы в региональной власти есть отличные шансы на победу.

У участников беседы уже были предложения по текущему положению дел в Челябинской области. Например, по конкурсу благоустройства, обращению с безнадзорными животными и участию общественности в контроле за качеством выполнения дорожных работ. Текслер положительно оценил ряд идей и предложил участникам встречи присоединиться к проектам, которые работают в регионе.

— Мне понравился формат разговора с главой региона: не было «неудобных» вопросов, были вопросы по существу, прямые. Да, есть кадровый голод. Но это общая для всей страны проблема. Потому и важно отыскивать талантливых управленцев и в неуправленческой среде. Сначала придут новые лица, потом будут первые итоги их работы, — говорит руководитель Челябинского областного студенческого отряда им. П. Сумина Юрий Болдырев.

Сбор заявок стартовал 28 июня 2019 года. Конкурс пройдет в три этапа. Его итоги подведут в сентябре 2019 года. Подробнее с информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте команда74.рф.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— Челябинской области, чтобы стать одним из передовых регионов России, предстоит решить целый ряд задач в самых разных сферах. И мне, как руководителю области, хотелось бы опираться в работе на сильные профессиональные коллективы. Области нужны талантливые лидеры, инициативные, ответственные управленцы, команда единомышленников. Это позволит реализовать уже начатые проекты и генерировать новые. Вы все не просто участники, а полуфиналисты и финалисты управленческого конкурса «Лидеры России» 2018 и 2019 годов. И хотя идея конкурса не предусматривает обязательных карьерных изменений, я убежден, что каждый из вас настроен на дальнейший профессиональный рост. Вы получили хороший опыт, полезные деловые контакты, новые идеи и теперь можете использовать все это в своей деятельности на благо региона.