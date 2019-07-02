В Уйском районе построят спортивный комплекс с двумя бассейнами

Уйскому району 92 года. Это исключительно аграрная территория: даже странно, что здесь нет металлургических заводов и горнодобывающих предприятий. Хотя есть разведанное месторождение гранита. Правда, из-за отсутствия железной дороги браться за его разработку невыгодно. Зато воздух здесь пахнет травами и свежестью.

СЫР ЦВЕТА ИЮЛЬСКОГО СОЛНЦА

Один из местных брендов — Уйский сыр, производство которого было налажено аж в 1929 году. В перестройку и «нулевые» успешное дело развалилось. Надежда возродилась совсем недавно, когда местные энтузиасты откопали в архивах рецепт сыра цвета июльского солнца и возродили производство. Сейчас за уйским сыром и потрясающим сливочным маслом очереди выстраиваются в Челябинске, Магнитогорске, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге.

— Село Уйское — сыропригодная территория. Такая же рецептура на молоке в других географических точках даст иной вкус продукта. Умные люди в начале прошлого века, проанализировав климатические условия, особенности рельефа и воды, выявили удачные критерии для производства сыра. Этот бизнес для нас очень важный, он вырос на любви к делу, — говорит директор «Уйской сыроварни» Татьяна Решетило.

Легендарный Уйский сыр цвета июльского солнца. Фото: Инна КУМЕЙКО.

Еще один местный бренд — компания по производству воды «Власов ключ». Знаменит Уйский район и пельменями из натурального сырья.

РАДИ ОТСЫПКИ ШЕСТИ КИЛОМЕТРОВ ДОРОГИ РАЗБИЛИ 40 КМ АСФАЛЬТА

О развитии аграрного сектора Уйского района, о строительстве социально значимых объектов Алексей Текслер говорил с местными жителями в субботу, 29 июня, когда прибыл на День рождения района. Разговор с уйчанами прошел в здании местной администрации.

— В течение трех месяцев после моего назначения на должность исполняющего обязанности главы региона я изучаю положение дел в Челябинской области. В целом район стабильный. Нужно «расшивать узкие места», которые есть и в районе, и в области. Один из наболевших вопросов — состояние медицины. Они от жителей Уйского района приходят ко мне в соцсетях. Важна социальная сфера. Есть вопросы по газификации и строительству дорог. Перезапускается программа развития сельских территорий, чтобы поселения развивались комплексно, — сказал, открывая разговор, Текслер.

О плохом состоянии дорог между поселками и заговорили местные жители.

Селяне из сел Кидыш, Кумляк, Вандышевка, Белово и Мирного рассказали о разбитых трассах района, по которым трудно проехать, не причинив вреда автомобилю.

— Весной компания «Южуралмост» взялись за ремонт шести километров дороги в Березки. И был бы еще ремонт, так, щебнем отсыпали. И при этом разбили большегрузами 40 км асфальтовой трассы в сторону Кидыша. От нас чиновники отмахивались. Теперь живем с разбитой дорогой. Мы работаем на ферме, каждый день молоко возим на переработку, нам дорога нужна, — жители также обратили внимание губернатора на странную логику дорожных строителей.

— Министра дорожного строительства Дмитрия Микулика я уволил одним из первых своих решений. Деньги выделяются, чтобы было лучше, а выходит наоборот. В ближайшее время отправлю в Уйское и.о. министра Александра Филиппова, — распорядился Алексей Текслер. — В поездках меня будут сопровождать министры. Чтобы ответили людям, глядя в глаза!

— Четвертый год я езжу в министерство дорожного строительства, в Челябинск, по ремонту дороги в моем селе Кумляк. Обещали грейдировать дорогу, но эта мера уже не помогает: дорожное полотно снято полностью, — говорит местная жительница Айгуль Султанова.

— Приглашаю вас на встречу с и.о. министра Филипповым, чтобы снять все вопросы, — сказал Алексей Текслер.

ХВАТИТ, НАОПМИТИЗИРОВАЛИСЬ!

Еще один застарелый больной вопрос — закрытые в селах фельдшерско-акушерские пункты.

— В пяти ФАПах нет медработников, в том числе в селе Белово. Чтобы сделать укол, приходится ездить в район. Раз в неделю приезжает передвижной ФАП, но нам-то хочется, чтобы врач всегда рядом был, — посетовала жительница поселка Белово Галина Петровская.

А жители Соколовского сельского поселения попросили Алексея Теклера вернуть стационар круглосуточного пребывания, его ликвидировали в рамках оптимизации. Захворавшим приходится ездить в больницу райцентра, а ведь для пожилых такие путешествия — испытание.

— Заканчиваем с оптимизацией медицины в Челябинской области, хватит, наоптимизировались! Вопрос стоит остро в каждой территории. Это никуда не годится. Над этим вопросом сейчас работаем, у нас есть программа по восстановлению фельдшерско-акушерских пунктов, есть программа «Земский доктор». Каждый муниципалитет Южного Урала должен быть обеспечен квалифицированной медицинской помощью, — подчеркнул Алексей Текслер.

Он пояснил, что сегодня региону остро не хватает трех тысяч врачей. Чтобы их вернуть на село, нужно создавать условия. И если программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» несовершенны, власти готовы выслушать и принять в работу предложения с мест. Тем, кто живет «на земле», виднее, чем помочь новому доктору в селе. Их предложения будут решающими!

ВОДА ДЛЯ «СУХОПУТНОГО» РАЙОНА

Впрочем, есть и хорошее. Скоро в Уйском появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Район «сухопутных» водоемов почти нет. А плаванием заниматься нужно.

Через три года ФОК будет готов. Как сказал и.о. министра физической культуры и спорта региона Леонид Одер, в федеральном бюджете на ФОК в Уйском заложено 85 млн рублей.

Кроме того, построят в Уйском лыже-роллерную трассу. Поклонников скоростного бега здесь много: в марте проходит известный спортивный праздник «Лыжня Тихонова».

Предстоит за два года реконструировать отличный некогда стадион, на котором в начале «нулевых» проводились сельские олимпийские игры. На нем восстановят дорожки и футбольное поле с искусственным покрытием посередине.

Алексей Текслер пообещал уйчанам довести до финала стройку искусственного ледового поля, расположенного в трех шагах от стадиона.

Прямая речь

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— В целом Уйский район стабилен, но есть определенные проблемы, на которые нужно обратить особые проблемы. Район аграрный. Это значит, что от того, как чувствуют себя аграрии, как чувствуют себя фермеры, как в целом развивается сельхозотрасль в районе, так в целом себя будут ощущать жители Уйского района.

Потому первая задача, которая сегодня стоит, — это обратить особе внимание, в первую очередь, на точки роста в сельском хозяйстве. Надо вернуть животноводство; надо отдельно заниматься молоком и переработкой. Здесь есть неплохие заделы, но, на мой взгляд, в последние годы, несмотря на то, что есть отдельные примеры, бурного развития аграрно-промышленного комплекса Уйского района не наблюдается.

Потому первая задача — сделать все для того, чтобы здесь появлялись фермерские хозяйства, возможно, крупные наши агрохолдинги зашли и посмотрели на потенциал развития района. И отдельная важная задача — вокруг этих «точек роста» комплексно развивать инфраструктуру. Мы много говорили о дорогах, газификации, развитии медицины. Все это можно и нужно делать.

Мне кажется, это хорошая амбиционзная задача и для руководителя района, и в целом для всех жителей.

У нас была очень интересная встреча. Мы наметили ряд важных решений.

И отдельное, на что я обратил внимание, — развитие физкультуры и спорта. Ряд решений сегодня принят. Это начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, который будет включать в себя два бассейна, тренировочный зал. В следующем году мы сделаем искусственное поле на местном стадионе. За два года достроим ледовую арену. Есть решения, возьму их на контроль.