2019-07-02T15:17:54+03:00
Общество

«Без работы и с огромными долгами»: предприниматели рассказали о сгоревшем бизнесе на рынке в Магнитогорске

В такой ситуации оказались около ста семей
Ирина КАРЕЛИНА
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Ущерб от пожара все еще не подсчитан. Фото: МЧС РосиииУщерб от пожара все еще не подсчитан. Фото: МЧС Росиии
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У многих предпринимателей, что арендовали павильоны на Центральной ярмарке Магнитогорска, — маленькие дети и большие долги. Крупный пожар в ночь с 29 на 30 июня уничтожил 2300 квадратных метров торговых боксов. Для сравнения, это площадь больше трех футбольных полей. А вместе с боксами фактически уничтожены сотни миллионов рублей владельцев малого бизнеса, их рабочие места. Для некоторых семей это был единственный источник дохода.

— Мы остались без средств к существованию и без работы. У меня сгорело товара более чем на три миллиона рублей. Плюс еще должны миллион. Никто не возместит нам ущерб. Общая сумма огромная. Собрания еще не было. Что дальше, мы пока не знаем, — рассказал один из бизнесменов корреспонденту «КП-Челябинск.

ПОМОЩЬ ПРЕДЛОЖИЛИ… ПОКУПАТЕЛИ

Предприниматели выкладывают в соцсети фотографии того, что осталось от их дела. Таких погорельцев — около сотни человек. Один из них — Жан Жалиль. Жена, дочка, развивающийся бизнес… На рынке у него было три павильона с материалами для наращивания ногтей. В субботу привез новый товар, а ночью — пожар. Сгорело все.

— Спасибо всем клиентам, кто звонил со словами поддержки . Я всех вас уважаю и люблю, — написал мужчина в соцсети и выложил видео.

В кадре — то, что осталось от его бизнеса. Еще дымятся обуглившиеся стены.

Предприниматели делятся своими эмоциями в соцсетях. Фото: https://vk.com/magnitkacity

Предприниматели делятся своими эмоциями в соцсетях. Фото: https://vk.com/magnitkacity

— Хороший человек, ответственный и трудяга! С душой относится к работе. Всегда видели его только в хорошем настроении, с улыбкой. Сочувствуем, — пишут в соцсети жители Магнитогорска.

Кто-то даже предложил всем его клиентам скинуться по 100-500 рублей на восстановление бизнеса.

Предприниматели делятся своими эмоциями в соцсетях. Фото: https://vk.com/magnitkacity

Предприниматели делятся своими эмоциями в соцсетях. Фото: https://vk.com/magnitkacity

КТО ВИНОВАТ

В соцсетях обсуждают возможные причины пожара. Кто-то считает, что это умышленный поджог. Другие пишут, что в рынок прилетела искра от праздничного салюта. Но фейерверк, который запускали в честь 90-летия Магнитогорска, закончился за два часа до пожара. Рабочая версия МЧС: замыкание электропроводки в узбекском кафе. Точный ответ, кто виноват, обещают дать в течение месяца. Пока проводится экспертиза.

Кстати, ярмарка горит не первый раз.

— До нас пламя немного не дошло — три павильона перед нашим уцелело. Но мы всей ярмаркой горели уже в 2003 году, — поделилась предприниматель Анна Чернеженко.

«НЕ КАКИЕ-ТО БУТИКИ!»

Сгоревший рынок стал потерей и для тех, кто там отоваривался. В конце торговых рядов стоял ларек с товарами для творчества: бисер, ленты, проволока...

— Печально. Расстрою бабулю. Она там у ребят пакетик бусинок покупала за 30 рублей. А в магазинах они стоят по четыре рубля за одну штучку. Бабуле накладно очень, — написала Ксения Альфутина.

Жители Магнитогорска выкладывают в соцсети фотографии пожара на рынке. Фото: Андрей Картунов, Алексей Ручкин.

Жители Магнитогорска выкладывают в соцсети фотографии пожара на рынке. Фото: Андрей Картунов, Алексей Ручкин.

Горожане ностальгируют:

— Почти каждый магнитогорец хоть раз, но стоял тут на картонке, ожидая, пока продавец принесет другой размер джинсов или обуви, — написал во «ВКонтакте» Денис Фатахов.

— И слышал коронную фразу продавца «Да у меня сын (брат, муж) такие три года уже носит!» — добавила Надежда Махновская.

— Я очень хочу, чтобы этот рынок восстановили. Он был полезен для многих горожан. Там можно было найти что угодно на свой вкус. На входе играла музыка. Было так атмосферно и весело. Это не какие-то бутики. Там можно было закупить всего на небольшой бюджет, — написала жительница города в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

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Пожар на рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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