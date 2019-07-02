Компания «АвтоБест»: поставка запчастей для спецтехники
Компания «АвтоБест» занимается поставками запасных частей для спецтехники: Shacman, Howo, Higer, DongFeng, КАМАЗ, МАЗ, MAN, Foton, New Holland, Caterpillar, CAMC, XCMG, Shantui.
В наличии и под заказ здесь можно приобрести форсунки BOSCH, DENSO без посредников напрямую от производителя, а также топливную аппаратуру для двигателей Cummins, Weichai Power (WP10, WP12) и Steyr.
Открыто новое направление — оптовая поставка грузовых шин (от 100 штук).
Мы поставляем запасные части оптовым покупателям (Автомагазины, сервисы и склады Уральского ФО) и розничным потребителям, благодаря широкому ассортименту и оперативной поставке транспортными компаниями в любые регионы РФ.
Сотрудничество с компанией «АвтоБест» — это:
— оперативный ответ на ваш запрос,
— наличие запасных частей на собственном складе,
— оптовые цены,
— гарантия оригинального качества,
— скидки постоянным клиентам.
Компания «АвтоБест» — участник проекта народного голосования «Автосалон года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации на странице голосования.
Тел.: +7 (908) 052 09 86, (912) 404 75 44;
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ИСТОЧНИК KP.RU