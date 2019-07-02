2019-07-02T15:17:54+03:00
Авто

Компания «АвтоБест»: поставка запчастей для спецтехники

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Компания «АвтоБест» занимается поставками запасных частей для спецтехники: Shacman, Howo, Higer, DongFeng, КАМАЗ, МАЗ, MAN, Foton, New Holland, Caterpillar, CAMC, XCMG, Shantui.

В наличии и под заказ здесь можно приобрести форсунки BOSCH, DENSO без посредников напрямую от производителя, а также топливную аппаратуру для двигателей Cummins, Weichai Power (WP10, WP12) и Steyr.

Открыто новое направление — оптовая поставка грузовых шин (от 100 штук).

Мы поставляем запасные части оптовым покупателям (Автомагазины, сервисы и склады Уральского ФО) и розничным потребителям, благодаря широкому ассортименту и оперативной поставке транспортными компаниями в любые регионы РФ.

Сотрудничество с компанией «АвтоБест» — это:

— оперативный ответ на ваш запрос,

— наличие запасных частей на собственном складе,

— оптовые цены,

— гарантия оригинального качества,

— скидки постоянным клиентам.

Компания «АвтоБест» — участник проекта народного голосования «Автосалон года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации на странице голосования.

Тел.: +7 (908) 052 09 86, (912) 404 75 44;

diselavto.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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