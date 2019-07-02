«Беременность кошек и как бросить пить»: в Челябинске районная администрация прорекламировала сомнительный сайт

Общественник из Челябинска Николай Ольховский обратил внимание на курьезную ошибку на сайте администрации Калининского района. Внизу подобных официальных страниц всегда размещают баннеры других важных структур: администрация города, МВД, правительство. В том числе и избирательная комиссия города. Однако вместо официального сайта пользователей по гиперссылке перебрасывает на портал со статьями околомедицинского характера.

— ТИК Калининского района официально рекламирует признаки беременности у кошек! И не только! Там же вы можете узнать, как правильно побрить…— написал Николай Ольховский в соцсетях.

Адрес этого сайта отличается от сайта избиркома.

Кроме информации о беременности питомцев, на сайте присутствуют статьи про интимную гигиену, заголовки которых звучат довольно комично. Судя по всему, портал пытался нагнать себе посещаемость из поисковиков. Ведь какие только странные запросы не вбивают люди в интернет... Например, как побриться в интимных местах и как бросить пить.

Также адрес этого ресурса схож с адресом сайта избиркома.

Корреспондент КП-Челябинск обратился в администрацию Калининского района. Там поблагодарили за внимательность.

— Мы недавно переносили сайт с одной платформы на другую. При этом процессе некоторые ссылки могли сбиться. Мы до сих пор проводим отсройку. Замечание передадим разработчикам и в ближайшее время все исправим, — заявили в администрации.

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